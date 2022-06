TOKEN2049 Singapour, le plus important événement consacré au Web3 en Asie, annonce ses sponsors en titre Le plus important événement industriel de la région compte la participation de 14 organismes de premier plan de l'écosystème de la cryptographie et du Web3, agissant en qualité de sponsors en titre dans le cadre de ses débuts à Singapour.

TOKEN2049, la conférence crypto phare en Asie, a annoncé des sponsors en titre de haut vol dans le cadre de ses débuts très attendus à Singapour. Organisée les 28 et 29 septembre 2022, cette édition marque la première présence physique de TOKEN2049 à Singapour. Elle coïncidera avec le Grand Prix de Formule 1 de Singapour 2022, en amont de la course du week-end.



Événement phare de l'Asia Crypto Week, la conférence devrait accueillir plus de 3 000 participants réunis pour apprendre auprès de leaders d'opinion et innovateurs de premier plan de l'industrie crypto, y compris des PDG et fondateurs de certains des plus importants projets mondiaux en lien avec la cryptographie. Plus de 130 sponsors et exposants ont déjà confirmé leur participation, et les inscriptions sont en constante augmentation à mesure que croît l'anticipation de l'événement prévu pour septembre.



"TOKEN2049 contribue à réunir les cerveaux les plus brillants de notre écosystème pour explorer les possibilités en matière d'innovation et de collaboration. En tant que l'un des principaux acteurs se consacrant à libérer l'ensemble du potentiel des actifs numériques, nous sommes impatients de participer au dialogue et aux échanges lors de cette rencontre," affirme Cynthia Wu, partenaire fondatrice chez Matrixport.



Le programme de cette année couvrant notamment les tendances institutionnelles en matière d'investissement ainsi que l'essor du métavers et du Web3, la diversité des sponsors en titre pour la conférence TOKEN2049 Singapour témoigne d'un écosystème industriel florissant. Parmi les sponsors figurent Matrixport, la plateforme cryptographique de services financiers, actifs numériques et licornes, basée à Singapour; Crypto.com, l'application d'échange de cryptomonnaies et partenaire mondial de la Formule 1; Amber Group, le chef de file mondial des produits et de l'infrastructure des actifs numériques; la monnaie sociale révolutionnaire $WHALE soutenue par l'une des plus importantes et plus riches collections de NFT au monde; la plateforme MantraDAO de finance décentralisée, régie par la communauté; et Project Galaxy l'infrastructure collaborative de certification Web3.



Pour célébrer cet événement, Raphael Strauch, fondateur de TOKEN2049, déclare: "Au cours des derniers mois, l'écosystème cryptographique a enregistré un tourbillon de changements et de croissance. Il est par conséquent tout naturel que nous nous réunissions à Singapour — l'un des pôles de la région en matière d'innovation — pour célébrer le chemin parcouru."



L'événement compte une palette impressionnante de conférenciers, à l'image de Dan Morehead, PDG de Pantera Capital; Emin Gün Sirer, PDG d'Ava Labs; et Su Zhu, PDG et responsable de l'investissement de Three Arrows Capital. Parmi les sponsors en titre additionnels présents lors de l'événement figureront la société Fireblocks d'infrastructure cryptographique professionnelle; la plateforme Bitmex d'échange de cryptomonnaies et de négociation d'instruments dérivés; l'EOS Network Foundation qui construit un avenir coordonné pour le réseau EOS via la décentralisation et la communauté; la plateforme en source libre décentralisée Syscoin; Hextrust, principal dépositaire institutionnel d'actifs numériques en Asie; Trulioo, la plateforme mondiale en ligne de vérification des identités; la plateforme blockchain TRON; et Trust EVM, la première machine virtuelle Ethereum basée sur le réseau EOS.



"De notre groupe de sponsors en titre à notre panel de conférenciers, nous sommes ravis de constater le soutien renouvelé d'un si grand nombre d'organismes de premier plan. Nous sommes impatients de donner la parole à certaines des personnalités émergentes les plus passionnantes de cet écosystème. Nous avons constaté un immense intérêt de la part de conférenciers et sponsors potentiels, et sommes ravis de pouvoir offrir à tous une expérience de conférence exceptionnelle. A cet effet, nous sommes particulièrement enthousiastes d'organiser une grande soirée de clôture - CÉ LA VI Singapore - sur le toit-terrasse du Marina Bay Sands, qui surplombe le circuit du Grand Prix de Formule 1. Plusieurs DJ de renom viendront spécialement d'Europe pour prendre part à cet événement", ajoute M. Strauch.



https://www.asia.token2049.com/



Votre quotidien Finyear est partenaire de cet évènement.



A propos de TOKEN2049:

TOKEN2049 est un événement du Web3 de premier plan organisé chaque année à Singapour et à Londres, où les décideurs de l'écosystème mondial de la cryptographie se réunissent pour échanger des idées, réseauter et façonner l’avenir de l'industrie. TOKEN2049 est un lieu de rencontre mondial pour les entrepreneurs, les institutions, les initiés, les investisseurs et toute personne passionnée par l'industrie de la crypto et de la blockchain.

