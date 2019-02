TAYLOR WESSING conseille ISATIS CAPITAL dans le cadre de son entrée au capital de Zenika

Dans le cadre d’une opération de MBO structurée par Isatis Capital, le fondateur et Président de Zenika, Carl Azoury, devient l’actionnaire majoritaire du groupe avec la sortie des actionnaires historiques, dont le fonds Capital & Dirigeants Partenaires.Crée en 2006, Zenika est spécialisée dans l’innovation technologique visant à accompagner les grands comptes dans leur transformation numérique. Doté d’une forte notoriété, le groupe se déploie simultanément en région et à l’international.Isatis Capital est une société de gestion indépendante qui investit au capital des PME-PMI et les accompagne durablement.Sur cette opération, Isatis Capital était conseillé par les équipes de Taylor Wessing, composées de :Nicolas de Witt, associé et Anne-Juliette de Zaluski, Counsel du département Corporate ;Bertrand Hermant, counsel du département Tax ;Mounira Freih-Bengabou, collaboratrice du département droit social ;Inès Tribouillet, collaboratrice du département IP ;Nolwenn Vignaud et Laura Huck, collaboratrices du département IT ;Thomas Coëffé, collaborateur du département droit immobilier ;Myriam Berger, collaboratrice du département Droit commercial.Taylor Wessing est un cabinet d'avocats international pluridisciplinaire dont la réussite repose sur une approche constructive des problématiques rencontrées par ses clients et une compréhension approfondie des secteurs économiques dans lesquels ils interviennent. Grâce à plus de 1000 avocats localisés dans les principales économies européennes, les marchés émergents d’Asie et du Moyen Orient, ainsi qu’aux Etats-Unis (bureaux de représentation), Taylor Wessing accompagne ses clients de manière fluide et intégrée à l’échelle internationale.Taylor Wessing compte aujourd’hui 70 avocats et juristes à Paris, dont 21 associés. Le cabinet se distingue par son approche proactive, axée vers les industries de demain et les secteurs dynamiques tels que les médias, le cinéma, l’informatique, l’audiovisuel, l’assurance, les sciences de la vie et les cleantechs. Ses équipes recherchent constamment des solutions innovantes afin de répondre de manière pragmatique aux attentes de leurs clients et de les aider à réaliser leurs ambitions dans tous les domaines du droit des affaires : M&A – private equity, capital-risque, marchés de capitaux, compliance, immobilier, médias & entertainment, IT, IP, contentieux commercial et droit pénal des affaires, droit commercial, des affaires et de la concurrence, droit fiscal, fortunes privées, droit social et droit public – projets.