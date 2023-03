Accueil Envoyer Imprimer Partager Synalcom fusionne avec la Fintech Qori pour lancer Sylq Synalcom, acteur du paiement en France, fusionne avec la Fintech Qori pour lancer Sylq – la plateforme unifiée des paiements.

Synalcom, l’un des plus grands prestataires de services dans le domaine du paiement, fusionne avec la startup Qori, plateforme de paiement multicanal, pour lancer Sylq.

Synalcom, fondée à Paris en 2007 par Tony Delalande (ancien collaborateur de Microsoft et d’Innovatron, société de Rolland Moreno, inventeur de la carte à puce), Synalcom propose aux (détaillants) enseignes, commerçants, professionnels de santé et banques une large gamme de produits et services de paiement. La société propose une grande variété de solutions et services de paiement en fournissant l’infrastructure d’accompagnement. En soutenant plus de 20 000 commerçants et avec plus de 230 000 terminaux de paiement déployés, Synalcom est un acteur majeur de l’industrie des services des paiements en France.



Qori, Fondée en 2021 par les multi-entrepreneurs de la fintech Alain Falys et Daniel Maurice-Vallerey, Qori a développé un système de paiement novateur qui permet aux commerçants d’accepter les transactions par carte, crypto monnaie et transferts instantanés sur n’importe quel terminal de paiement ou appareil mobile, via une application intégrée utilisant aussi bien les codes QR que la technologie NFC. Les solutions de Qori incluent aussi le SoftPos et la fidélité basée sur l’envoi de messages, les offres et les promotions personnalisées.



Sylq est le résultat de la fusion de deux entreprises innovantes et complémentaires, fondées par des spécialistes reconnus du paiement, combinant une vaste expérience du marché et un savoir-faire technique éprouvé.



La mission de Sylq est de simplifier le quotidien des banques françaises, des commerçants et des enseignes européennes pour qu’elles puissent se concentrer sur les véritables actions à valeur ajoutée pour leur activité. Du traitement des paiements à l’approvisionnement et à la maintenance des terminaux, en passant par toutes les méthodes de paiement sur tous les canaux possibles (multi-canal) et les fonctions d’engagement de l’application, Sylq fournit un écosystème de services de paiements intégré, pour la France et dans toute l’Europe.



Que va permettre cette fusion ?

Avec cette fusion, Sylq, propose à ses clients Banques, Partenaires, Commerçants, Professionnels de santé, Enseignes, une offre de service unique de paiements intégrés – par carte, virement instantané ou crypto – sur les terminaux de paiement ou sur tout terminal ou appareil mobile Android ou iOS, avec sa solution Softpos, que ce soit pour les paiement face-à-face, en ligne ou à distance.

Cette offre de services de Sylq est adaptée et personnalisée en fonction des segments de marché : Banques Françaises, Partenaires Indirects, Enseignes internationales.



A travers Sylq, les commerçants actuellement servis par Synalcom, auront un accès automatique et immédiat à une plateforme de paiement commerçants tout-en-un, révolutionnaire, et qui leur permettra de créer des expériences client novatrices et fiables.



Au sujet de la fusion, Tony Delalande, président de Sylq, a déclaré :

« Synalcom a bâti une relation de confiance avec les banques et des dizaines de milliers de commerçants en France. Sur le marché Français, Sylq a vocation d’aider les banques à conserver leurs flux au travers nos services et notre plate-forme technique dans une logique où nous voulons participer à la préservation des intérêts des acteurs français du paiement (Partenaires stratégiques, Banques, Acquéreurs, Processeurs cartes et e-commerce, Intégrateurs et Revendeurs).

Cette fusion permettra au nouvel ensemble Sylq de devenir un acteur européen du paiement nouvelle génération avec la Crypto, l’Open Banking (au point de vente et en ligne), le Pay by Card sur tablette et smart phones et du processing cartes et e-commerce.

Sylq se concentre sur les services liés aux paiement pour les commerçants Français et internationaux 1) en mettant en œuvre les contrat de partenariat bancaires Synalcom existants et 2) en offrant des solutions intégrées (autres partenaires / revendeurs / intégrateurs) si ces contrats de partenariat ne sont pas en place pour un commerçant particulier. »



« Nous allons révolutionner le paysage européen des paiements, en nous attaquant directement à des concurrents tels que Adyen, Stripe, Sumup ou Paypal. Nos solutions innovantes permettent d’accepter les paiements bancaires instantanés à travers l’Open Banking, le paiement par crypto-monnaie et par carte, avec la fidélité, le tout dans une application mobile unique 4-en-1; permettant les paiements en ligne, face-à-face et à distance. Sylq fournit à ses partenaires les terminaux, le SoftPos, le support et les solutions de paiement, accompagne la phase d’intégration et assure un support technique 24/7 en français et en anglais. Avec plus de 180 collaborateurs et une approche centrée sur le client, Sylq est le premier partenaire commercial de paiement intégré disponible dans toute l’Europe » précise Tony DELALANDE



Daniel Maurice-Vallerey, DG de Sylq, confirme :

« Il s’agit de l’une des plus importantes fusions récentes dans le secteur des paiements. Positionné comme leader du secteur des paiements, Sylq possède la technologie, la clientèle, la solidité financière et le leadership nécessaires pour offrir aux commerçants européens des solutions performantes et une flexibilité de mise en œuvre inégalée. Sylq propose aux commerçants européens trois types de paiements distinct, en magasin et en ligne, et stimule l’engagement par la récompense avec une solution intégrée, ce qui fera gagner du temps, de l’efficacité et de l’argent aux commerçants utilisateurs de ces solutions. »



Avantages des Services Sylq

Simplifiez les processus de paiement avec une solution tout-en-un.

Les commerçants peuvent accepter les cartes, les virements bancaires, les crypto-monnaies et les liens de paiement en ligne.

Sûr et facile à utiliser.



Sylq va gérer pour le compte des Banques et Partenaires en indirect, ou des commerçants en direct, l’intégralité des connexions :

• API unique, une seule solution technique.

• Une seule application, un seul portail multi-canal (backoffice).

• Une seule plateforme multi-canal sur un Cloud Centralisée.

• Offre unique en fonction du segment de marché : Processing des paiements + support des appareils et assistance et maintenance 24h24 et 7j/7

• Offrir à nos utilisateurs une plateforme agile, centralisée en mode Cloud.

• Un portail central qui permet de suivre, gérer et modifier les moyens de paiement et flux transactions en temps réel quel que soit le canal.

• Une offre unique de paiements intégrés par carte, virement instantané ou crypto sur les terminaux de paiement ou avec sa solution Softpos, sur tout terminal ou appareil mobile Android ou iOS, que ce soit pour les paiements face-à-face, en ligne ou à distance.

• Tous FORMATS ou USAGES (cartes, coupons, QR Code, RIB)

• SMS, WhatsApp, Dons, Tips, liens de paiements.

• Par téléphone, en e-mail, en magasin ou en ligne (sur internet)

• Multi pays, Multi canaux, Multi-cartes, Multi-processing, Multi devise,

• Multi émetteurs CB, Visa, Mastercard, Discover, Amex, Alipay+, Unionpay, Wechatpay, Upi, etc…

• Multi appareils (Terminaux, Bornes, Softpos)



Projets Sylq pour la suite ?

Tony Delalande , Président de Sylq , a déclaré « Les moyens de paiements explosent, se diversifient, donc il est essentiel de faire grandir le catalogue des moyens de paiements en connectant à notre plate-forme toutes les stars du paiement local et les protocoles de cartes bancaires des différents pays en Europe. Il y a des règles de fonctionnements par pays, donc de multiple moyens de paiement à connecter, avec des contraintes techniques, juridiques, et économiques. »



Daniel Maurice-Vallerey, DG de Sylq, indique « Nous envisageons un avenir où le paiement par carte coexiste avec les paiements Pay-by-Bank et Pay-by-Crypto, sur des terminaux de nouvelle génération et sur n’importe quel appareil mobile ou en ligne, ce qui permettra d’offrir aux commerçants beaucoup plus de possibilités qu’auparavant »



Alain Falys, Directeur de la Stratégie de Sylq, assure :

« Le marché des solutions de traitement des paiements devrait enregistrer un TCAC d’environ 10,2 % au cours de la période de prévision (2021-2026). Le paysage mondial des paiements évolue rapidement en raison de la propension croissante des entreprises et des consommateurs à la transformation numérique, associée au taux de pénétration élevé des smartphones. Les avancées technologiques dans l’industrie des smartphones, l’évolution des méthodes de paiement numériques et la multiplication des points d’acceptation alimentent la croissance du marché. Donc, avec Sylq, nous préparons déjà les domaines d’innovation clés dans les paiements : Request to Pay basé sur le virement instantané (RTP pour payer les factures) ; Flexibilité du paiement (BNPL+) ; Bank/Payment as a service ; l’Identité numérique européenne ; les Eco-systèmes de paiement des big techs et enfin la Coexistence des différents monnaies tokenisées: #crypto-tokens, #stablecoins privés, tokens de banques, monnaies digitales de banques »



En conclusion, Sylq est un facilitateur et un vrai orchestrateur du paiement : notre plateforme de services de paiements s’adapte à chaque type d’entreprise : banques, partenaires stratégiques, hôtelleries et tourismes, restaurations, distribution, marketplaces, hospitalité et casinos, industrie du luxe, professionnels de santé, etc.



En savoir plus ici :

Sylq – Le paiement tout en un pour votre commerce



, l’un des plus grands prestataires de services dans le domaine du paiement, fusionne avec la startup Qori, plateforme de paiement multicanal, pour lancer Sylq., fondée à Paris en 2007 par Tony Delalande (ancien collaborateur de Microsoft et d’Innovatron, société de Rolland Moreno, inventeur de la carte à puce), Synalcom propose aux (détaillants) enseignes, commerçants, professionnels de santé et banques une large gamme de produits et services de paiement. La société propose une grande variété de solutions et services de paiement en fournissant l’infrastructure d’accompagnement. En soutenant plus de 20 000 commerçants et avec plus de 230 000 terminaux de paiement déployés, Synalcom est un acteur majeur de l’industrie des services des paiements en France., Fondée en 2021 par les multi-entrepreneurs de la fintech Alain Falys et Daniel Maurice-Vallerey, Qori a développé un système de paiement novateur qui permet aux commerçants d’accepter les transactions par carte, crypto monnaie et transferts instantanés sur n’importe quel terminal de paiement ou appareil mobile, via une application intégrée utilisant aussi bien les codes QR que la technologie NFC. Les solutions de Qori incluent aussi le SoftPos et la fidélité basée sur l’envoi de messages, les offres et les promotions personnalisées.est le résultat de la fusion de deux entreprises innovantes et complémentaires, fondées par des spécialistes reconnus du paiement, combinant une vaste expérience du marché et un savoir-faire technique éprouvé.La mission deest de simplifier le quotidien des banques françaises, des commerçants et des enseignes européennes pour qu’elles puissent se concentrer sur les véritables actions à valeur ajoutée pour leur activité. Du traitement des paiements à l’approvisionnement et à la maintenance des terminaux, en passant par toutes les méthodes de paiement sur tous les canaux possibles (multi-canal) et les fonctions d’engagement de l’application, Sylq fournit un écosystème de services de paiements intégré, pour la France et dans toute l’Europe.Avec cette fusion,propose à ses clients Banques, Partenaires, Commerçants, Professionnels de santé, Enseignes, une offre de service unique de paiements intégrés – par carte, virement instantané ou crypto – sur les terminaux de paiement ou sur tout terminal ou appareil mobile Android ou iOS, avec sa solution Softpos, que ce soit pour les paiement face-à-face, en ligne ou à distance.Cette offre de services deest adaptée et personnalisée en fonction des segments de marché : Banques Françaises, Partenaires Indirects, Enseignes internationales.A travers, les commerçants actuellement servis par, auront un accès automatique et immédiat à une plateforme de paiement commerçants tout-en-un, révolutionnaire, et qui leur permettra de créer des expériences client novatrices et fiables.Au sujet de la fusion,, président de, a déclaré :a bâti une relation de confiance avec les banques et des dizaines de milliers de commerçants en France. Sur le marché Français, Sylq a vocation d’aider les banques à conserver leurs flux au travers nos services et notre plate-forme technique dans une logique où nous voulons participer à la préservation des intérêts des acteurs français du paiement (Partenaires stratégiques, Banques, Acquéreurs, Processeurs cartes et e-commerce, Intégrateurs et Revendeurs).Cette fusion permettra au nouvel ensemblede devenir un acteur européen du paiement nouvelle génération avec la Crypto, l’Open Banking (au point de vente et en ligne), le Pay by Card sur tablette et smart phones et du processing cartes et e-commerce.se concentre sur les services liés aux paiement pour les commerçants Français et internationaux 1) en mettant en œuvre les contrat de partenariat bancaires Synalcom existants et 2) en offrant des solutions intégrées (autres partenaires / revendeurs / intégrateurs) si ces contrats de partenariat ne sont pas en place pour un commerçant particulier. »» précise, DG deconfirme :Avantages des ServicesSimplifiez les processus de paiement avec une solution tout-en-un.Les commerçants peuvent accepter les cartes, les virements bancaires, les crypto-monnaies et les liens de paiement en ligne.Sûr et facile à utiliser.va gérer pour le compte des Banques et Partenaires en indirect, ou des commerçants en direct, l’intégralité des connexions :• API unique, une seule solution technique.• Une seule application, un seul portail multi-canal (backoffice).• Une seule plateforme multi-canal sur un Cloud Centralisée.• Offre unique en fonction du segment de marché : Processing des paiements + support des appareils et assistance et maintenance 24h24 et 7j/7• Offrir à nos utilisateurs une plateforme agile, centralisée en mode Cloud.• Un portail central qui permet de suivre, gérer et modifier les moyens de paiement et flux transactions en temps réel quel que soit le canal.• Une offre unique de paiements intégrés par carte, virement instantané ou crypto sur les terminaux de paiement ou avec sa solution Softpos, sur tout terminal ou appareil mobile Android ou iOS, que ce soit pour les paiements face-à-face, en ligne ou à distance.• Tous FORMATS ou USAGES (cartes, coupons, QR Code, RIB)• SMS, WhatsApp, Dons, Tips, liens de paiements.• Par téléphone, en e-mail, en magasin ou en ligne (sur internet)• Multi pays, Multi canaux, Multi-cartes, Multi-processing, Multi devise,• Multi émetteurs CB, Visa, Mastercard, Discover, Amex, Alipay+, Unionpay, Wechatpay, Upi, etc…• Multi appareils (Terminaux, Bornes, Softpos)Projetspour la suite ?, Président de, a déclaré «DG deindique «, Directeur de la Stratégie de, assure :En conclusion,est un facilitateur et un vrai orchestrateur du paiement : notre plateforme de services de paiements s’adapte à chaque type d’entreprise : banques, partenaires stratégiques, hôtelleries et tourismes, restaurations, distribution, marketplaces, hospitalité et casinos, industrie du luxe, professionnels de santé, etc.En savoir plus ici :

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment









Articles similaires < > La Banque Postale rachète la technologie de la fintech Joe, experte du Buy-Now-Pay-Later Étude | 9 banques sur 10 envisagent d’investir dans les technologies de paiement modernes pour suivre le rythme d’innovation des fintechs Scalapay, la licorne européenne des paiements, acquiert l’établissement de paiement italien Cabel IP S.p.A.