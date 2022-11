Swiss Blockchain Summit | La Blockchain : moteur d’innovation pour les PME ? PREMIERE EN VALAIS - Swiss Blockchain Summit « La Blockchain : moteur d’innovation pour les PME ? »

9 novembre 2022 de 9h à 17h30 à Sion, aula Energypolis.





La Blockchain, tout le monde en parle, mais qu’est-ce que c’est ? Que peut-on faire avec cette technologie révolutionnaire ?



Rendre cette notion accessible au plus grand nombre, c’est l’objectif que l’Association Swiss Blockchain Hub s’est donné. Par la mise en place d’un réseau regroupant les différents acteurs de la Blockchain, d’un réseau d’expert⸱e⸱s permettant d’en saisir les contours et la démonstration de cas d’applications concrets, l’association s’attelle à devenir un incubateur à projets et à accompagner les entrepreneur⸱euse⸱s et PME dans ce marché en pleine croissance.



La Blockchain : moteur d’innovation pour les PME valaisannes ?



Effet de mode ou véritable révolution, comment appréhender ce monde inconnu jusqu’ici ? Faut-il être capable de maitriser tout le jargon parfois très technique pour pouvoir prétendre à faire partie de ce nouvel écosystème ?



L’association valaisanne répond à toutes ces interrogations et bien plus. Lors de cette première journée



Et le Valais dans la Blockchain ?



Quid du notre canton et des PME valaisannes ?



Les projets « Made in Valais » n’ont pas attendu ce sommet pour voir le jour et ceux-ci seront présentés lors du Swiss Blockchain Summit. Maxime Winkler (TAUKN), Alain Praz (DIGIGIFT) et Vincent Ricard (MEDALVERSE) présenteront leur projet… qui ne manqueront pas d’inspirer. L’occasion pour les entrepreneur⸱euse⸱s valaisan⸱ne⸱s (et hors canton) de découvrir quelques pratiques concrètes de la blockchain et d’interagir avec les nouveaux acteur⸱trice⸱s du domaine.



Sans prérequis et accessible à tous, cette journée d’immersion, de réseautage et d’échanges se veut être la porte d’entrée vers la Blockchain. En présence des expert⸱e⸱s et au travers des présentations de différents cas d’usages, tous les participant⸱e⸱s découvriront les possibilités de croissance et d’innovations offertes.



A propos de l’association :

Fondée par Géraldine Varone, économiste en banque et finance, Alain Praz, entrepreneur, Nicolas Rivard, avocat et Maxime Winkler, entrepreneur. Elle a notamment pour ambition de permettre aux plus grands nombres d’appréhender les enjeux de la technologie Blockchain. La mise en place de conférences répond à un objectif précis : démontrer auprès des acteurs économiques, par des cas d’application concrets, que la Blockchain offre des opportunités réelles de croissance et d’innovations. Loin des sujets très (trop !) techniques (qui ont certes leur utilité entre experts) ces conférences se veulent être orientées vers des cas d’applications concrets de la Blockchain et permettent ainsi aux entrepreneur⸱euse⸱s et leurs conseils (avocats, notaires, fiduciaire, etc) d’en saisir tous les contours par la pratique. L’association a également pour ambition de créer un écosystème regroupant les acteurs de la Blockchain en Suisse afin de déjà réfléchir à la blockchain de demain. Le Valais s’apprête ainsi à devenir une terre de réflexion sur la Blockchain.



Programme et réservation : https://swiss-blockchain-summit.ch

Facebook :

Instagram :

Linkedin :

