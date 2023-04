Accueil Envoyer Imprimer Partager Summit Partners et Peugeot Invest, actionnaires majoritaires de Doctrine pour construire un leader de l’intelligence juridique. La legaltech française Doctrine est fière d’annoncer une prise de participation majoritaire de Summit Partners et Peugeot Invest pour l’accompagner dans son développement. Selon le quotidien Les Echos, la valorisation de Doctrine serait supérieure à 100M€.

Summit Partners est connu pour ses prises de participations dans Uber (sortie 2019), Sézane (sortie 2018) ou Veepee (entrée : 2007, toujours au capital).

Peugeot Invest est le family office de la famille Peugeot (minoritaire dans Doctrine), il est l'un des principaux actionnaires de Stellantis et de Forvia, via sa filiale Peugeot 1810.

Pionnier de l’intelligence artificielle dans le domaine du Droit, Doctrine développe une plateforme d’intelligence juridique depuis 2016, qui centralise, contextualise et automatise le traitement de l’information juridique pour les professionnels du droit. Une valeur ajoutée qui a déjà conquis près de 11 000 clients avocats et juristes. Tous les jours, 15 nouveaux clients lui font confiance.



Le chiffre d’affaires de Doctrine a été multiplié par 20 en 5 ans

L’entreprise, qui compte plus de 110 salariés, a construit son leadership dans l’intelligence artificielle dans le domaine du droit grâce à des innovations comme le « Legal graph », qui permet de lier l’ensemble des contenus juridiques les uns avec les autres afin de leur redonner du sens. « Les professionnels du droit partout dans le monde sont confrontés à une explosion d’informations juridiques » explique Guillaume Carrère, CEO de Doctrine. « Cette opération est un signal fort que le marché de l’information juridique est en pleine mutation. Doctrine offre une solution technologique à ce problème pour permettre aux avocats, juristes, et autres professionnels du droit de construire les meilleures stratégies grâce à la centralisation et la maîtrise de l’information juridique ».



La récompense d’une croissance rentable

Cet investissement marque la croissance de Doctrine et son modèle innovant, avec l’équipe de Doctrine investissant aux côtés de Summit Partners et Peugeot Invest. La société entend s’appuyer sur les fondamentaux qui ont fait son succès pour lui permettre de poursuivre sa mission dans le plus grand respect des données clients qui demeureront traitées en Europe et en conformité avec le cadre légal et réglementaire applicable. « Nous avons fait le choix très tôt de la croissance rentable, ce qui a forgé l’entreprise et notre culture », explique Guillaume Carrère. « Nous en sommes toujours au tout début de notre histoire. Nous allons continuer à développer des solutions innovantes et porteuses de valeur aux professionnels du droit en France et à l’international. L’expérience de Summit Partners nous aidera à soutenir notre développement et de construire un leader de la Legaltech ».



Construire un leader de l’innovation dans le monde du droit

Avec cette transaction, Doctrine va bénéficier du soutien de partenaires expérimentés. Summit Partners, qui investit dans des sociétés en forte croissance à travers le monde et a notamment investi chez Veepee et Sézane en France, et Peugeot Invest, forte de son héritage entrepreneurial et son expérience d’investissement, vont accompagner le développement de Doctrine et aider à renforcer son positionnement de leader innovant.



« Nous voyons en Doctrine un pionnier de l’innovation technologique dans le domaine du droit. Nous sommes très heureux de nous associer avec cette équipe dynamique, talentueuse, et visionnaire pour soutenir l’entreprise dans son élan de croissance et de développement » précisent Johannes Grefe, Managing Director, et Chris Bon, Principal chez Summit Partners, qui rejoignent le board de Doctrine. « Nous sommes fiers de soutenir Doctrine dans cette opération qui s’inscrit parfaitement dans notre stratégie growth qui vise à accompagner des champions technologiques de demain » confie Bertrand Finet, Directeur Général chez Peugeot Invest.



Àpropos de Doctrine Doctrine,

1ère plateforme d'intelligence juridique, centralise toute l'information juridique disponible pour la rendre accessible et pertinente pour les professionnels du droit (avocats, juristes, magistrats). Près de 11 000 professionnels du droit utilisent Doctrine pour bâtir des stratégies gagnantes, sécuriser leurs positions et minimiser l'aléa juridique pour leurs clients. Acteur de la legaltech, Doctrine a levé 12 millions d'euros depuis sa création en 2016, emploie 110 personnes et prévoit de développer ses activités à l’international afin d’œuvrer encore davantage à la modernisation et la transparence de la justice, socle de la démocratie.



À propos de Summit Partners

Fondée en 1984, Summit Partners est une société d’investissement internationale qui gère actuellement plus de 33 milliards d'euros d’actifs dédiés aux investissements en capital croissance, en crédit de développement, et dans des sociétés cotées. Summit investit dans des secteurs de l’économie en croissance et a investi dans plus de 550 entreprises dans les domaines de la technologie, la santé et dans d’autres secteurs en croissance. Summit a des bureaux en Europe et aux Etats-Unis et investit dans des entreprises à travers le monde. Àpropos de Peugeot Invest Peugeot Invest est la société d’investissement cotée sur Euronext détenue majoritairement par les Etablissements Peugeot Frères. Peugeot Invest est un des principaux actionnaires de Stellantis et de Forvia, via sa filiale Peugeot 1810, et mène une politique d’investissements à long terme. Peugeot Invest détient des participations dans des sociétés cotées (SEB, LISI ou SPIE), des sociétés non cotées (International SOS, Signa Prime ou Signa Development), des co-investissements (ArchiMed ou JAB Holding) et des fonds d’investissement.

