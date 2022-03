Stage Fintech Mon Petit Placement - Business Developer - Lyon Mon Petit Placement est une Fintech visant à démocratiser la gestion privée.





Mon Petit Placement a déjà séduit des milliers de jeunes actifs et poursuit sa croissance après 2 levées de fonds !



Descriptif du poste



Au sein du pôle conseil en investissement, sous la direction de la Head of Sales, tu joueras un rôle central dans la relation client B2C.



Tes missions :

• Accompagner les prospects dans leur parcours client et leur délivrer la meilleure expérience utilisateur : interaction directe sur différents canaux (chat, email, téléphone), répondre à toutes leurs demandes ;

• Participer aux stratégies de vente du service Mon Petit Placement auprès des prospects

• Participer à l’élaboration des stratégies de relances client pour convertir les utilisateurs en clients ;

• Travailler sur des projets qui te tiennent à coeur sous forme de sprint de 15 jours pour toujours varier tes missions.



Ce que Mon Petit Placement peut t’offrir :

- Un rôle central au sein d’une start-up ambitieuse tournée vers ses clients

- Un environnement de travail exceptionnel au cœur de Lyon dans des locaux tout neufs !

- L’épanouissement au sein d’une équipe multidisciplinaire et jeune.



Profil recherché



Commercial(e) dans l’âme, intéressé(e) par la finance, tu souhaites monter rapidement en compétences et évoluer dans l’univers start-up ?

Ce poste est pour toi !



Must have :

Commercial(e) dans l’âme, tu ne lâches rien, tu sais convaincre et la satisfaction client est ta priorité ;

Proactif / proactive, tu es force de proposition ;

Tu es autonome et a une forte capacité d’adaptation ;

Tu as déjà une expérience dans un département Sales, encore mieux si c’est en finance ;

Tu manies l’orthographe aussi bien que Voltaire ;

Tu es un vrai « team player » et tu ne conçois pas de travailler seul(e) dans ton coin.



Nice to have :

Tu es attiré(e) par les sujets d’innovation ;

Tu as déjà une première expérience en sales B2C/Biz dev en start-up.



Déroulement des entretiens



• Entretien avec Alexia, la responsable RH

• Entretien avec Valentine, notre Head of Sales

• Entretien avec Thomas, le fondateur



Business Developer - Stage



• Stage (6 mois)

• Début : 3 juillet 2022

• Salaire entre 1,2K € et 1,4K € / mois

• Lyon

• Télétravail ponctuel autorisé

• Bac +4

• > 6 mois



Pour postuler





