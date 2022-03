Stage - Assistant Gérant d’Actifs – 5/6 mois

Mutex est une société d’assurance dont les actionnaires sont des acteurs mutualistes puissants et renommés qui sont également ses partenaires commerciaux : groupe VYV, groupe AÉSIO, groupe Matmut et Chorum. La société d’assurance conçoit, assure et gère des produits d’assurance en Prévoyance et en Épargne-Retraite à destination des particuliers et professionnels.Vous serez rattaché(e) à notre Responsable Investissements, Modélisation et Réassurance au sein de la Direction Financière. En tant qu’Assistant Gérant d'actifs vos principales missions seront :• Suivi de la gestion de portefeuille en termes d'allocation et de performance. Consolidation et automatisation de reportings financiers et extra-financiers.• Maintien et amélioration d’outils de suivi et d’aide aux décisions d’investissement• Accompagnement du gérant dans la sélection de fonds non-côtés :o Private Equityo Private Debto Infrastructureo Immobilier• Contribution dans l'activité quotidienne de l'équipe d'investissementC’est une très belle opportunité pour quelqu’un de motivé d’en apprendre davantage sur les classes d’actifs non-cotées et d’avoir une exposition à des sociétés de gestion de classe mondiale.• Vous êtes diplômé(e) d'un niveau BAC +4/Bac+5 avec une spécialité en Finance/Actuariat• Vous avez un fort attrait pour la finance et vous êtes curieux• Rigoureux (se) et organisé(e), vous êtes reconnu (e) pour vos capacités d'analyse et de synthèse ainsi que pour votre aptitude à travailler en équipe.• Un niveau opérationnel d'anglais est requis.• Une première expérience d'entreprise est un plus romain.fitoussi@mutex.fr et loic.beaumont@mutex.fr (01 46 00 33 79).