Stage : Analyste fusions et acquisitions F/H Stage - Temps plein - Maisons Alfort.

Bpifrance, une banque pas comme les autres engagée comme jamais



Bpifrance, Banque publique d'investissement, accompagne les entreprises, de l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres. Interlocuteur privilégié, Bpifrance propose dans chaque région des solutions de financement ou d’investissement adaptées à chaque étape de la vie des entreprises. Bpifrance est une banque citoyenne dotée d’un code de déontologie et d’une politique anti-corruption. Banque partenaire des entrepreneurs, Bpifrance les accompagne durablement pour soutenir leur croissance et leur compétitivité. Les équipes sont au cœur des régions, sur l’ensemble du territoire, à travers plus de 50 implantations régionales.



Bpifrance s’engage pour ses collaborateurs, et ce sont eux qui le disent : le groupe a été classé parmi les Meilleurs Employeurs France 2022, avec une note de 4,3 lors du classement Glassdoor !



Avant de postuler, nous vous invitons à consulter notre politique relative à la gestion des données à caractère personnel disponible sur notre site



Vos missions



Au sein de la Direction Financière de Bpifrance, vous intégrerez l’équipe Fusions Acquisitions et Partenariats Industriels composée de deux professionnels ayant pour mission d’assurer la gestion de dossiers financiers ayant une dimension stratégique pour le Groupe Bpifrance.



Vous assisterez l’équipe dans ses tâches quotidiennes, incluant entre autres :



- Négociation, structuration et montage des dossiers de fusions-acquisitions exécutés pour le compte du groupe (valorisation, modélisation, rédaction de mémo d’investissement, échanges avec les conseils, pacte d’actionnaires…) et/ou restructuration de participations existantes ;

- Instruction des dossiers d’investissement au capital de start-up innovantes à fort potentiel de croissance (Fintech) présentant un intérêt stratégique pour le Groupe Bpifrance afin de supporter sa transformation digitale ;

- Suivi des différentes participations dans le secteur financier du groupe Bpifrance (activité, performance, valorisation…), en s’assurant de l’adéquation stratégique et financière de ces participations avec les orientations du groupe Bpifrance ;

- Coordination des travaux transversaux, tels que le lancement d’activités nouvelles pour le groupe ou la mise en place de partenariats avec des acteurs financiers traditionnels ou émergents.



Profil de candidat recherché



Et si nous parlions de votre profil ? Vous :



- Vous êtes étudiant.e en grande Ecole d’Ingénieurs ou de Commerce, ou en master Universitaire ;

- Vous connaissez des concepts de base en finance d’entreprise ;

- Vous avez idéalement une première expérience dans le domaine de la finance ;

- Vous savez utiliser de façon avancée le Pack Office notamment Word, Excel, Powerpoint ;

- Vous parlez impérativement l'anglais ;

- Vous êtes curieux.se et vous avez une capacité de synthèse et de restitution des informations (à l’oral comme à l’écrit) ;

- Vous êtes autonome, rigoureux.se et vous avez un bon esprit d'équipe



Le mot du recruteur



Une banque qui pense aux autres, un employeur qui pense à moi.



Travailler chez Bpifrance, c’est plus qu’un métier : c’est une mission, une équipe, un réseau, un écosystème. Une mission unique au service des entreprises que nous sommes fiers de porter ensemble, en alliant le meilleur du public et le meilleur du privé. Une équipe bienveillante, qui saura vous faire grandir pour devenir meilleur chaque jour, ensemble. Un réseau qui vous met dans les meilleures conditions pour réussir. Un écosystème riche, rempli de projets dont vous serez fiers.



Informations pratiques

Notre adresse

27-31, avenue du Général Leclerc

94 700 Maisons Alfort

FRANCE



POUR RÉSUMER

Analyste fusions et acquisitions F/H

- Stage

- Temps plein

- 6 mois

- Expérience inférieure à 1 an

- Bac+5

- Démarrage souhaité : 4 juil. 2022

- 27-31, avenue du Général Leclerc, 94 700 Maisons Alfort, FRANCE



