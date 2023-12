Stage Analyste Private Equity - Janvier/Février 2024

, société́ d’investissement filiale du Groupe Sipa Ouest-France, investit dans l’innovation numérique, le capital développement-transmission et l’immobilier d’entreprise. Elle dispose d’une base d’actifs d’environ 140 millions d’euros. L’activité Innovation cible des start-up "late stage" dans le domaine du digital, ayant démontré le potentiel et la pertinence de leur business model, souhaitant dynamiser leur croissance et présentant une trajectoire de rentabilité lisible. La raison d’être de Sofiouest est de contribuer au rayonnement du Groupe SIPA Ouest-France par un investissement humainement et socialement responsable, en cohérence avec les valeurs de l’Association pour le Soutien des Principes de la Démocratie Humaniste (ASPDH) à laquelle le groupe appartient.

Sofiouest est reconnue pour sa liberté de décision, sa patience, son pragmatisme et sa vision à long terme tout au long du cycle d’investissement. Notre accompagnement se traduit par une réelle proximité et par une écoute active et respectueuse des projets et des entrepreneurs qui les portent.En Capital-Développement / LBO / Transmission, nous investissons des tickets compris entre 2 et 10 M€ et ciblons prioritairement des entreprises et des projets industriels (savoir-faire national, marché de niche, thèse de réindustrialisation) ainsi que des sociétés opérant dans les services / logiciels B2B.Sofiouest est également particulièrement attentive aux projets qui ont le pouvoir de transformer le monde et qui œuvrent à l’épanouissement des individus, à la cohésion de la société et à la préservation de la planète.En tant qu’Analyste Stagiaire dans notre équipe, vous serez considérée(e) comme un(e) membre à part entière et serez amené(e) à nous appuyer dans :Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation ici Le poste est basé au 89/91 rue du Faubourg St Honoré, 75008 Paris