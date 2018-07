Squirrels Research Labs annonce le lancement de Acorn, son matériel permettant d'accélérer l'extraction des cryptomonnaies

« Nous avons développé un composant appelé Acorn qui améliore les performances des GPU existants et utilisés pour l'extraction, sans que cela entraîne un coût important », a déclaré David Stanfill, le président de Squirrels. « C'est un concept entièrement inédit. »



Acorn aide les GPU en les déchargeant des tâches les plus lourdes qui ralentissent l'extraction. Il réalise les tâches beaucoup plus rapidement, améliorant ainsi l'efficacité de l'extraction en général.



Au départ, seuls trois modèles seront disponibles : CLE-101, CLE-215 et CLE-215+. Chaque modèle utilise des puces FPGA haute performance de Xilinx Inc. (NASDAQ:XLNX) sur un port M.2 pour prendre en charge les tâches GPU les moins performantes servant à l'extraction de la cryptomonnaie.

Tous les modèles Acorn utilisent des algorithmes à utilisation intensive en mémoire comme Ethash et CryptoNight V1. Les modèles 215 et 215+ utilisent des algorithmes qui sollicitent énormément la mémoire et le CPU comme LyraREv2 et X16r. Le modèle Acorn CLE-215+ augmente de 30 % les performances des cartes FPGA pour le rapport taux de hachage/consommation électrique le plus efficace.



Fixé respectivement à 199,99 $, 299,99 $ et 329,99 $, le prix des trois modèles permet aux extracteurs de cryptomonnaies par GPU de rentabiliser rapidement leurs investissements.



Acorn nécessite l'utilisation du logiciel d'extraction gratuit et multialgorithmes de SQRL, SQRL Miner. SQRL Miner regroupe les parties les plus performantes d'autres logiciels d'extraction en un seul endroit et permet de surveiller rapidement les opérations. Bien qu'il soit conçu pour fonctionner spécifiquement avec Acorn ou une carte CPU et GPU accéléré par Acorn, il peut être utilisé sans Acorn.



« Nous avons conçu Acorn pour qu'il soit utile à tous les extracteurs de cryptomonnaies par GPU », a précisé David Stanfill. « Nous avons créé des flux binaires partagés, des spécifications ouvertes et des API ouvertes. Nous bénéficions déjà d'une communauté prospère, et nous avons hâte de voir ce que cela va nous apporter à mesure que celle-ci s'agrandit ».



Les produits peuvent être précommandés à partir du vendredi 13 juillet, et leur livraison commence en août.

« Acorn n'est que le premier d'une série d'autres produits prévus par SQRL », a affirmé David Stanfill. « Nous développons déjà d'autres produits et le marché est encore en pleine croissance. »



À propos de Squirrels Research Labs

Squirrels Research Labs, SQRL, est une société soeur de Squirrels LLC de la société mère Squirrels Inc. SQRL se concentre sur le développement de matériel et sur les projets de recherche qui contribuent au succès global de la marque Squirrels.

