Spayr, la start-up qui redonne aux salariés le pouvoir sur leur paie Plus de flexibilité, pour plus de sérénité

L'année dernière, près de 1 Français sur 2 a eu recours au découvert bancaire, pour un montant moyen de 232 euros (source : Étude Panorama Banque 2021).



Une situation qui devrait s'aggraver avec une inflation qui a bondi de 3,6% en un an (source) et des prix de l'énergie qui explosent.



Pourtant, les banques en profitent largement, facturant des intérêts pour ces prêts de trésorerie, connus sous le nom d’AGIOS. Ils s'élèvent de 16 à 21% en moyenne, et rapportent aux établissements financiers 7 milliards d'euros chaque année.



Dans ce contexte, comment limiter l'exposition à ces frais punitifs ? Comment permettre une gestion plus sereine du budget des foyers ?



Une start-up bretonne innove en lançant une solution originale : Spayr, un système de rémunération plus souple qui permet aux salariés d'accéder à une fraction de leur salaire sur demande. En deux clics et gratuitement.



Un avantage salarié innovant, qui permet une souplesse de rémunération adaptée aux aléas de chacun. Et qui permet aux entreprises de renforcer leur politiques sociales ainsi que de se démarquer pour gagner en attractivité.



"Au-delà du salaire fractionné, Spayr ambitionne d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés. Notre mission : donner à chacun des outils simples pour accéder à davantage de sérénité financière."

Paul RICHÉ



Spayr, l’avantage salarié qui vous paie



Spayr est une des premières start-up à mission de France, dont la raison d’être est « d’améliorer la résilience financière de ses utilisateurs ».



Elle a ainsi développé une offre exhaustive qui permet de mieux piloter ses entrées et ses sorties d'argent :



1. Gérer les imprévus -> La paie sur demande

Sur l'application Spayr, chaque salarié peut visualiser son solde de salaire déjà gagné, et effectuer une demande de retrait en deux clics.

Le virement est instantané et totalement gratuit pour le salarié.

Quand on sait que 65% des Français n’osent pas demander un acompte à leur employeur, on imagine vite l’intérêt de Spayr pour parer à un imprévu financier, profiter d’une réduction intéressante ou tout simplement éviter les agios.



2. Développer son indépendance : une aide à la gestion de budget

Le constat : La gestion d’un budget s’apprend souvent sur le tas… avec son lot de difficultés. Personne ne sait vraiment comment renégocier ses contrats, établir des objectifs ou encore réduire les charges non essentielles.

Spayr donne des clés de lectures adaptées, grâce à son réseau de partenaires expérimentés. Chaque utilisateur va ainsi bénéficier de conseils personnalisés à la gestion de budget. Le « coach budgétaire », complètement indépendant, accompagne ainsi progressivement les salariés vers l'indépendance financière.



3. Pour réaliser ses projets : une incitation à la micro-épargne salariale

Le constat : il n'est pas toujours évident de penser à mettre de l'argent de côté tous les mois. Il y a aussi la tentation de reporter la constitution d'une épargne au mois suivant...

Spayr développe une offre de micro-épargne salariale : par petits montants réguliers directement prélevés sur le salaire, l’application incite à la constitution d’une épargne de précaution pour financer des projets concrets. Une fois l'objectif atteint, Spayr célèbre cette réussite en offrant des bons de réduction chez de nombreux distributeurs. Tout le monde s'y retrouve : côté utilisateur, l'app pousse aux économies, côté entreprise, l'app augmente la rétention.



Une solution avantageuse pour les entreprises



Apporter de la souplesse financière aux salariés contribue à les engager durablement dans l'entreprise.

Mais aujourd'hui les entreprises ne peuvent pas mettre en place seules le salaire fractionné car elles manquent de ressources en interne pour effectuer plusieurs cycles de paie et n'ont pas toujours la trésorerie nécessaire.



Spayr vient balayer ces deux obstacles en proposant un outil hyper intuitif et qui peut avancer la trésorerie à la place des entreprises.

Renforcer la politique de rémunération est un des leviers les plus impactants pour gagner en attractivité, levier que Spayr permet d'activer facilement.



Également, Spayr permet aux entreprises de s'engager auprès de leurs salariés pour les aider à acquérir une sérénité financière. C'est un outil supplémentaire dans le renforcement de politiques sociales qui se veulent protectrices envers les employés.



La jeune pousse française recrute pour soutenir sa forte croissance



Le service Spayr rencontre un grand succès : son approche qui modernise la rémunération est parfaitement en phase avec les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Ce concept fonctionne déjà avec succès dans de nombreux pays étrangers, comme les Etats-Unis ou le Royaume Uni et s'importe progressivement en Europe continentale.



Lancée en Juillet 2021, Spayr a été sélectionnée parmi les 40 start-up les plus prometteuses de l’incubateur parisien Station F quatre mois après sa création. Elle possède désormais des bureaux à La Trinité Sur Mer et à Paris.



Aujourd'hui, Spayr ambitionne de poursuivre son déploiement et de devenir un des leaders en France sur ce marché très fragmenté. Pour soutenir sa forte croissance, la start-up bretonne lance donc une campagne de recrutement et ouvre des postes à tous les niveaux : commerciaux et développeurs sont les plus recherchés mais également des gestionnaires de comptes pour assurer les opérations.



Les (grands) petits plus



L'équipe : peut être une de leur plus grande réussite actuelle, la constitution d'une équipe extrêmement complémentaire qui allie vision long terme et exécution rapide. Les fondateurs sont convaincus de la nécessité de s’entourer des meilleurs profils pour atteindre leurs objectifs et y investissent beaucoup d'énergie.



Spayr a développé une politique de recrutement attractive, afin d'intégrer les bons profils. Les fondateurs sont en effet convaincus de la nécessité de s'entourer des meilleurs pour atteindre leurs objectifs.



La robustesse du produit



L'équipe a consacré beaucoup de temps afin de créer un produit ultra-performant et valider différents POC (proof of concept). Aujourd'hui, le taux de réussite des transactions est de 100%, sans le moindre bug signalé. Autre avantage : la technologie Spayr est compatible avec les principaux logiciels SIRH existants chez ses clients.



La gratuité pour les utilisateurs



Ce sont les entreprises qui financent le service proposé par Spayr à leurs collaborateurs. Les salariés peuvent donc l'utiliser gratuitement.



La donnée au service des DRH



Spayr propose sur son tableau de bord une série d'indicateurs précieux (absentéisme, turnover, délais de recrutement etc...) qui permettent aux DRH de mieux piloter leur politique RH.



À propos de l'équipe



Louis AJACQUES

Diplômé de l'EDHEC, Louis est un ancien consultant en stratégie avec +20 références dans l’industrie, le retail et la distribution. Il rejoint ensuite la PME Belveo pour développer l’entreprise en EU avant de créer Spayr.



Paul RICHÉ

Diplômé de l'EM Lyon, Paul a travaillé en tant qu’analyste chez Rothschild & cie et en tant que Data Project Lead chez 55. Spayr est sa deuxième aventure entrepreneuriale



Pierre OLIVE

Diplômé des Arts & Métiers ainsi que de l'Imperial College London, Pierre a plusieurs expériences en tant que Product Manager et Tech Lead dans le domaine bancaire. Il lance également sa deuxième entreprise avec Spayr.



https://www.spayr.eu



