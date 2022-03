Sopra Steria s'associe à Chainalysis pour proposer des solutions de conformité blockchain de référence à ses clients en Europe Sopra Steria, leader européen de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et de développement de logiciels, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec Chainalysis, la plateforme de données blockchain.

Sopra Steria et Chainalysis collaborent étroitement pour faire bénéficier les entreprises de crypto-monnaie des solutions de conformité de Chainalysis sur le marché européen.



L'écosystème des crypto-monnaies connaît une croissance et une transformation rapides, ce qui pousse à travailler avec des partenaires de confiance qui garantissent que les entreprises et services en lien avec les actifs numériques sont capables de rester conformes malgré l'évolution du paysage réglementaire. Alors que le nombre d'investisseurs en crypto-monnaies augmente, il est essentiel de disposer des bons outils pour lutter contre les activités illicites.



En adoptant les solutions propriétaires de données et de conformité leaders sur le marché de Chainalysis, Sopra Steria et Galitt, filiale du Groupe dédiée aux systèmes de paiement et de transaction, offriront à leurs clients un programme global de conformité appliqué aux crypto-monnaies permettant une intervention et un reporting proactifs tout en s’assurant de rester conformes aux réglementations locales en matière d’opérations financières.



« La nature ouverte, transparente et décentralisée des crypto-monnaies est conçue pour démocratiser le paysage financier et le rendre plus inclusif. Nous sommes ravis de collaborer avec Sopra Steria et sa filiale Galitt pour poursuivre notre accompagnement des organisations dans la création d’un environnement blockchain plus sûr sur le marché européen » déclare Bas Lemmens, GM de la région EMEA pour Chainalysis.



« Nous sommes très fiers de nous associer à Chainalysis pour anticiper l’adoption massive des crypto-monnaies et leur utilisation par le secteur financier avec des exigences de conformités strictes. Grâce à son expérience solide en matière de données et ses puissantes solutions propriétaires, Chainalysis complète parfaitement nos services. Ensemble, nous apporterons à nos clients un environnement sûr et conforme » ajoute Pierre Lahbabi, PDG de Galitt, une société du Groupe Sopra Steria dédiée aux systèmes de paiement et de transactions.



A propos de Sopra Steria

Sopra Steria, l’un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d’édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 47 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2021.

The world is how we shape it.

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr



A propos de Galitt

Fondée en 1990, Galitt et ses 350 consultants et experts aident les institutions financières, les commerçants et les acteurs de l'industrie du paiement à transformer leurs services de paiement pour les rendre simples, efficaces et sécurisés au quotidien. Acteur majeur du marché européen des paiements, Galitt accompagne ses clients dans différents secteurs et zones géographiques, de la définition de leur stratégie au déploiement de leurs solutions. Galitt fournit des services de recherche et de formation pour guider ses clients dans leurs choix stratégiques et les aider à innover dans un marché des paiements en constante évolution.

Galitt accompagne ses clients dans leurs projets de construction et de déploiement de nouvelles solutions de paiement, en s'appuyant sur une forte expertise sectorielle et un accompagnement sur la conformité et la sécurité des solutions mises en œuvre. Enfin, Galitt fournit des logiciels de test de renommée mondiale, facilitant le lancement de nouveaux produits, et développe des solutions de paiement spécialisées basées sur des technologies de dernière génération.



A propos de Chainalysis

Chainalysis est la plateforme de données blockchain. Nous fournissons des données, des logiciels, des services et des recherches aux agences gouvernementales, aux bourses, aux institutions financières et aux sociétés d'assurance et de cybersécurité dans plus de 60 pays. Nos données alimentent des logiciels d'enquête, de conformité et d'intelligence commerciale qui ont été utilisés pour résoudre certaines des affaires criminelles les plus médiatisées au monde et pour développer l'accès des consommateurs aux crypto-monnaies en toute sécurité. Soutenue par Accel, Addition, Benchmark, Coatue, Paradigm, Ribbit et d'autres sociétés de capital-risque de premier plan, Chainalysis renforce la confiance dans les blockchains pour promouvoir une plus grande liberté financière avec moins de risques.

www.chainalysis.com



