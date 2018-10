Solution de gestion des flux documentaires circulants ARONDOR et le Groupe ELEN annoncent e-Circule

La gestion des flux documentaires physiques au sein des organisations nécessite l’utilisation de ressources logistiques représentant des coûts importants (moyens humains, logiciels et matériels) auxquels viennent s’ajouter des risques (financiers, opérationnels, en termes d’image…) liés aux contraintes de traitement (délais d’acheminement) et au peu de traçabilité des contenus.



En combinant leurs savoir-faire, Arondor et le Groupe Elen proposent une solution complète de distribution des flux documentaires circulants (physique ou logique) dans le respect des obligations légales reposant sur des outils de gestion de workflows dynamiques et paramétrables.



En complément du transport physique de documents, e-Circule est une plateforme en mode SaaS permettant la distribution de documents au format numérique au sein des organisations ainsi que le traitement de certains processus métier. En utilisant des outils de workflows préalablement paramétrés selon leur secteur d’activité, des utilisateurs pourront réaliser certaines tâches administratives (avec parapheur et signature électronique) dans un environnement convivial et totalement sécurisé. Concernant les documents qui ne sont pas nativement digitaux, la solution dispose par ailleurs d'un module de dématérialisation (RAD/LAD/OCR) sachant que le flux documentaire peut également être capté directement depuis un copieur.



Dans le cadre de leur transformation digitale, cette plateforme constituera un réel accélérateur pour les acteurs des domaines Bancaire, Assurance, Immobilier, Mutuelle, Retail... « e-Circule » leur garantira un accès rapide à de nouveaux usages.



« Nous recherchions un partenaire technologique capable de comprendre et d’appréhender notre métier et les enjeux de sa transformation numérique. L’expertise reconnue d’Arondor dans le domaine de la gestion documentaire et dans l’intégration de solutions s’est naturellement imposée. Ce partenariat scelle le début d’une collaboration sur le long terme », déclare Olivier Morelle, Directeur Business Unit Digital Mailroom du Groupe Elen.



« La complémentarité de nos entreprises et le pragmatisme qui les caractérisent constituent le ciment de notre association. Nous allons co-développer avec le Groupe Elen, une plateforme qui leur permettra de mettre en place un outillage complet et global autour de la circulation de l’information électronique», précise Jean-Charles Wiplier, Directeur du Pôle Solutions d’Arondor.



A propos d’ARONDOR

Entreprise créée en 2002 par des spécialistes de la gestion documentaire, ARONDOR (CA 2017 : 14M€) propose une gamme de services et de solutions répondant à l’ensemble des besoins dans ce domaine. S’appuyant sur une équipe de 150 collaborateurs, ARONDOR assure l’ensemble des services permettant de mener à bien et de pérenniser un projet de gestion documentaire / gestion de contenus, de l’installation à l’infogérance applicative.

arondor.com



A propos du groupe ELEN

Fondé en 1955, le Groupe Elen (CA : 27,2 M€) est aujourd’hui un acteur majeur de la distribution de flux (physiques et numériques) au sein des réseaux commerciaux. Avec une gamme d’offres nativement hybrides permettant de gérer tout type de réseau, le Groupe Elen (12 885 m2 de production, 10 000 points de dessertes, 30 000 objets par jour sur ses plateformes et plus 24 millions de documents gérés par an) porte une proposition de valeur éprouvée avec un portefeuille de plus de 150 clients.

groupe-elen.com