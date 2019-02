Software AG annonce 5 tendances majeures pour les secteurs de la banque et de l’assurance

Voici 5 tendances majeures des secteurs de la banque et de l’assurance en 2019 :



N° 1 : saisir les opportunités de partenariat liées à la transformation digitale



Les banques adopteront l’Open Banking comme le prochain niveau de maturité de la transformation digitale orientée client, en intégrant des solutions de gestion du cycle de vie des API pour développer, contrôler, gérer et réutiliser ces API. Certaines ont mis au point leur stratégie d’Open Banking et identifié le modèle qu’elles adopteront mais d’autres seront déçues de constater leur retard et de voir que la plupart des partenaires de l’écosystème les plus convoités ont déjà pris des engagements.



N° 2 : revenir aux fondamentaux



Le back-office obtiendra des investissements indispensables dans les secteurs de la banque et de l’assurance. Après des années de dépenses consacrées au mobile, aux technologies orientées client, les acteurs du secteur des services financiers constateront qu’ils ont atteint les limites de ce qu’ils peuvent offrir aux clients en matière d’expérience contextuelle, à moins qu’ils n’automatisent complètement et intelligemment leurs processus. En particulier, si l’on envisage un éventuel ralentissement économique, les équipes métiers devront démontrer que les projets technologiques offrent un retour sur investissement rapide. Une utilisation pratique et ciblée du machine learning et de l’automatisation des processus par la robotique contribuera à réduire le coût de l’intégration par saisie manuelle, les erreurs associées et des ressources humaines coûteuses affectées aux activités de faible valeur.



N° 3 : célébrer la réussite



En 2019, les nouveaux arrivants de la banque devront surmonter deux défis : tout d’abord, ils devront s’établir sur le marché des grandes entreprises pour gagner ainsi d’importantes parts de marché. Ensuite, ils seront progressivement confrontés aux obstacles que les banques traditionnelles ne connaissent que trop bien. Lorsque les plus anciens des nouveaux arrivants fêteront leur dixième anniversaire, ils découvriront que même les banques les plus ambitieuses peuvent être mises au défi à cause de leur architecture informatique. Bien que certaines banques historiques concentrent leurs efforts sur l’automatisation de leurs processus de planification informatique et de gestion du portefeuille IT, les autres, notamment les banques concurrentes, constateront qu’en l’absence de transparence et de réduction de la complexité, leur rythme d’innovation sera fortement ralenti.



N° 4 : êtes-vous assuré ?



Le secteur des assurances multirisques et des biens commerciaux va étendre ses activités à l’IoT. Encouragé par les premiers rebonds des tarifications depuis 2013, les entreprises vont étendre l’utilisation de la télématique aux flottes de véhicules ainsi que des capteurs pour les bâtiments intelligents. Elles introduiront le contrôle continu avec des capteurs pour les livraisons de produits alimentaires et pharmaceutiques sensibles, ainsi que des dispositifs intelligents pour les utilisateurs de machines. A l’instar du secteur des biens de consommation, l’IoT créera de la valeur dans le domaine de la prévention des risques et de la fraude, et permettra d’améliorer la gestion des sinistres ainsi que l’engagement client. Les assureurs commerciaux les plus innovants exploiteront cette valeur en créant des écosystèmes autour des données IoT (par exemple, pour l’assistance routière ou médicale), et se concentreront sur le raccourcissement des cycles d’actions (par exemple, déclenchement d’un sinistre dès la notification de l’accident).



N° 5 : quelle est la valeur d’un bien ?



Avec la montée en puissance des modèles de tarification basés sur les résultats ou l’utilisation, le financement des immobilisations, telles que les machines, va changer radicalement. Au lieu de rembourser un prêt en fonction d’une durée établie, les paiements reposeront de plus en plus sur le flux de revenus générés par un équipement industriel, mesurés par un capteur, et partagés avec la banque. Étant donné que les banques se positionnent désormais davantage sur les résultats, il s’agit d’un aspect très intéressant en ce qui concerne le risque. Combien d’équipements sont nécessaires pour générer le même flux de trésorerie qu’un seul équipement performant de qualité ? La qualité des produits des fabricants devient plus que jamais un élément clé du risque financier.