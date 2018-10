Software AG acquiert Built.io pour renforcer son leadership en matière d’intégration hybride et en mode Cloud

Les produits Flow et Embed de Built.io constitueront une offre unique intégrée avec la plateforme webMethods Integration de Software AG, utilisée dans le monde entier.



Les clients bénéficieront de solutions d’intégration robustes et faciles à utiliser, qui accéléreront considérablement le retour sur investissement, ce qui est essentiel au succès des solutions IoT et de transformation digitale.



« La vision unifiée sur laquelle se fondait Built.io Flow consistait à accélérer et simplifier la connexion de tout logiciel, système ou appareil », a déclaré Nishant Patel, directeur général de Built.io. « Built.io Flow utilise une architecture moderne pour démocratiser l’intégration dans n’importe quel produit ou service SaaS. Je suis ravi que Software AG ait reconnu le potentiel offert par la combinaison de notre plateforme d’intégration agile en mode Cloud natif avec sa plateforme webMethods éprouvée pour permettre une intégration et une transformation digitale puissantes de l’entreprise. Forts de notre leadership en matière d’intégration avec le Cloud et de celui de Software AG en matière de transformation digitale par le biais de l’intégration d’entreprise, nous sommes en mesure de proposer aux clients la plateforme d’intégration hybride la plus avancée au monde », a-t-il ajouté.



Cette acquisition offre les fonctions d’intégration de la plateforme webMethods de Software AG à tous les développeurs de Node.js et permet à toute l’entreprise de participer à des projets d’intégration. Elle permet également aux communautés de développeurs en pleine expansion et à un vivier d’innovateurs en forte croissance de tirer parti des portefeuilles d’applications, d’intégration B2B et d’API de Software AG, comme en témoigne la participation au Node+JS Interactive, le plus grand rassemblement mondial de développeurs Node.js, organisé actuellement à Vancouver (10 au 12 octobre).



« Cette acquisition est extrêmement importante pour Software AG, car elle renforce notre leadership sur le marché en plein essor de la technologie iPaaS. Nous sommes ravis d’accueillir Built.io au sein du groupe Software AG », a déclaré Wolfram Jost, CTO de Software AG. « L’intégration avec le Cloud est au cœur de la transformation digitale, 80 % du travail effectué dans le cadre de projets IoT étant lié à l’intégration. Dans un monde d’architectures informatiques décentralisées reposant sur des microservices, des API et des événements, l’intégration est une fonctionnalité centrale permettant de créer des processus de bout en bout et d’améliorer l’expérience client. Lors de la mise en œuvre de projets d’intégration, la rapidité et la flexibilité jouent un rôle de plus en plus important dans la réussite de l’entreprise. L’élargissement de la participation des développeurs au sein de l’entreprise, des départements et des communautés open source témoigne de notre volonté de répondre pleinement aux besoins actuels des clients ».



Built.io étend également l’offre iPaaS de Software AG au marché des entreprises de taille moyenne. La solution d’intégration avec le Cloud webMethods de Software AG destinée aux entreprises est en adéquation avec la capacité de Built.io à répondre aux besoins des entreprises de taille moyenne et à assurer l’autonomisation des utilisateurs au sein de l’entreprise moderne.



Grâce à Built.io Flow, Software AG peut désormais proposer une solution d’intégration leader du marché dans le cadre d’une offre entièrement intégrée : une solution d’intégration en mode Cloud agile, pouvant être facilement intégrée dans n’importe quelle application SaaS. Les clients peuvent intégrer rapidement des données de tiers provenant de plus de 300 sources directement dans leur application, afin de bénéficier d’un contexte pertinent et d’informations puissantes.



Les fonctionnalités de base ajoutées par Built.io sont les suivantes :

• Intégration instantanée grâce à un accès en libre-service à Built.io Flow

• Expérience d’intégration visuelle reconnue par le marché

• Outils permettant aux personnes qui n’ont pas un profil technique de connecter des données dans le cadre de leurs projets d’intégration



Pour télécharger le Magic Quadrant 2018 de Gartner dédié aux solutions iPaaS d’entreprise, cliquez ici.

Pour tester Built.io Flow, cliquez ici.



Avertissement de Gartner :

*Gartner, « Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service », Keith Guttridge, Massimo Pezzini, Eric Thoo, Bindi Bhullar et Betty J. Zakheim, 18 avril 2018

**Gartner, « Cool Vendors in Pervasive Integration, 2016 », Eric Thoo, Massimo Pezzini, Keith Guttridge, Elizabeth Golluscio et Ehtisham Zaidi, 10 mai 2016



À propos de Gartner

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses rapports et ne conseille pas aux utilisateurs de ne sélectionner que les fournisseurs les mieux notés ou classés. Les publications de Gartner reflètent les constats de son laboratoire de recherche et ne doivent pas être considérées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou tacite, liée à cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.



A propos de Software AG

Software AG (Frankfurt TecDAX: SOW) aide les entreprises dans leur transformation digitale. Avec la Digital Business Platform de Software AG, les entreprises peuvent mieux interagir avec leurs clients, les accompagner dans de nouveaux parcours digitaux, promouvoir des propositions de valeur uniques et créer de nouvelles opportunités commerciales. Dans l’Internet des Objets (IoT), Software AG permet aux entreprises d’intégrer, de connecter et de gérer leurs composants IoT ainsi que d’analyser les données et de prédire des événements futurs à partir de l’Intelligence Artificielle (AI). La Digital Business Platform est construite sur des dizaines d’années de développement logiciel sans concession, d’expérience IT et de leadership technologique. Software AG a plus de 4 500 employés, est présente dans 70 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 879 millions d’euros en 2017.

softwareag.fr