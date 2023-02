Sofacto s’unit à Billwerk et Reepay pour devenir Billwerk+, le leader européen sur le marché de la gestion des abonnements et de la facturation récurrente

Sofacto, fournisseur français d’applications de gestion des abonnements et de facturation récurrente basé sur la technologie Salesforce, converge avec deux des fournisseurs leader européens dans le domaine de l’économie de l’usage, Billwerk et Reepay, afin de former Billwerk+.



L’offre de Billwerk+ comprend désormais l’expertise de l’entreprise allemande, Billwerk, l’un des principaux fournisseurs européens de solutions logicielles de gestion des abonnements, Reepay le prestataire danois leader de services de paiement, et la jeune pousse française, Sofacto, éditeur indépendant et pure-player de l’écosystème de Salesforce. Ce trio, soutenu par le fonds d’investissement en capital de croissance PSG Equity, devient ainsi un acteur de référence en Europe et une alternative majeure à des solutions nord-américaines.



L’économie de l’usage en plein essor



Cette convergence s'adresse aux exigences croissantes de l'économie de l'usage, vers laquelle de nombreuses entreprises en France et en Europe orientent de plus en plus leurs modèles d'affaires, comme Décathlon, Pizza Del Arte ou BMW. Cette tendance de fond apparait ainsi dans l’étude récemment publiée par Wavestone qui indique que 27% des consommateurs, en France, ont déjà souscrit à un abonnement (premium ou fidélité) auprès d’une marque comme Amazon Prime, Fnac+, La Redoute & Moi. Ce taux atteint 34% chez les consommateurs de la catégorie CSP+.



« Le marché des abonnements ne cesse de croître, et avec lui les exigences du secteur, dont celles de Billwerk +. En effet, la dépendance grandissante aux abonnements transforme l’acheteur en usager, que ce soit de service de musique en streaming, de mobilité, en passant par la restauration ou peut-être aussi bientôt d’un service comme ChatGPT Pro. À long terme, ce nouveau modèle économique va encourager l’utilisation de produits physiques et virtuels. C'est précisément pour cela qu'il faut créer, via des stratégies commerciales d'abonnement, des relations orientées vers le client. » explique le Dr Ricco Deutscher, CEO et cofondateur de Billwerk+, « Nous avons donc décidé de réunir les forces de trois marques individuellement robustes, sous le toit de Billwerk+. Ainsi, nos clients bénéficient de toutes les compétences d'un seul et même fournisseur. Ils peuvent ainsi se concentrer sur leur activité principale et croître plus rapidement en exploitant pleinement leur potentiel, tandis que nous nous occupons du reste », poursuit Dr Ricco Deutscher.



Une offre unique en France et en Europe



Billwerk+ donne ainsi aux entreprises de toutes tailles, qui exploitent déjà ce modèle commercial, les outils dont elles ont besoin pour optimiser leurs gestions des facturations, des abonnements, et des paiements récurrents. Le trio que forment Billwerk, Sofacto et Reepay est aussi en mesure de s’adresser à celles qui souhaitent se tourner vers les souscriptions, afin de les accompagner dans ce changement de paradigme.



L'offre inclut ainsi la gestion des abonnements, l'intégration des soldes des opérations courantes, souvent différentes selon les pays, et la facturation récurrente, afin de permettre l’automatisation des processus commerciaux et financiers. Sofacto, dont environ 200 entreprises telles que AXA utilisent ses services, est dorénavant en mesure de s’adresser à toute société, en dehors de l’écosystèmes Salesforce, tout en continuant à apporter son expertise reconnue dans ce domaine.



« L’équipe de Sofacto est fière d’apporter son expertise reconnue de l’écosystème Salesforce, afin de faciliter et sécuriser la gestion des facturations d’entreprises, à un plus grand nombre de sociétés sur le marché européen. Grâce à Billwerk+, les Directeurs Financiers ont maintenant tous les outils en main afin de réussir la transition vers le modèle prometteur de l’économie de l’usage et des abonnements. », souligne Étienne Bussières, Vice-Président Vente de Billwerk



Billwerk+ apporte aussi une forte expertise de toutes les normes européennes actuelles telles que la RGPD, ainsi que les législations à venir, par exemple la généralisation progressive de la facturation électronique obligatoire en France, d’ici juillet 2024.



Billwerk+ fruit d’un rapprochement de longue date



La marque Billwerk+ fait suite à l'acquisition par la société d'investissement américaine PSG Equity de Reepay et Billwerk en novembre 2021 et de Sofacto en janvier 2022, qui opéraient jusqu'à présent en tant que sociétés indépendantes sous l'égide du groupe Billwerk. Cette convergence est le résultat d’une forte demande des entreprises qui souhaitent de plus en plus faire appel à des pure-players spécialisés plutôt qu’à des éditeurs généralistes.



« Billwerk+ permet la convergence de trois marques européennes leader dans leurs domaines. En effet, l’expertise locale et individuelle est d'une importance capitale pour nos clients ainsi que pour les entreprises partenaires. Avec Billwerk+, nous avons créé une société basée sur le partenariat et qui met fortement l'accent sur l'orientation client et l'excellence du service », déclare Robert Mygind, CCO de Billwerk+ et ancien CEO de Reepay.



Billwerk+ regroupe sous un même toit plus de 150 experts en matière d'abonnements, répartis sur cinq marchés européens (France, Allemagne, Danemark, Pologne et Belarus). Billwerk+ apporte ainsi une garantie aux entreprises de pouvoir collaborer avec un acteur certifié qui respectera les normes légales, en France et en Europe, portant sur la transformation numérique. Les sociétés françaises pourront aussi être accompagnées par des experts à la fois reconnus et accessibles, en français.



À propos de Billwerk+

Billwerk+ fournit une solution basée sur le cloud pour les paiements, la facturation et la gestion des abonnements. Cette plateforme simplifie ainsi les processus de gestion et de facturation de services récurrents. La plateforme de Billwerk+ contribue de manière significative à la chaîne de valeur numérique pour les modèles commerciaux d'abonnement. L'entreprise regroupe les compétences de la société de paiement danoise Reepay, du fournisseur français de gestion des abonnements Sofacto et du fournisseur allemand Billwerk. Aujourd'hui, Billwerk+ emploie plus de 150 personnes sur cinq sites : Montpellier, Francfort, Copenhague, Gdansk et Minsk.

https://www.billwerk.plus/