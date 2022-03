Smile prévoit de recruter 450 passionnés du digital et de l'open source en 2022

Travailler chez Smile, c'est avant tout s'investir dans une société innovante, reconnue pour son excellence technologique et sa culture propice à l'épanouissement personnel. Les salariés, d'une moyenne d'âge de 31 ans, sont tous des passionnés du digital et des technologies open source.



Les postes concernent tous les métiers de Smile (Digital, Business Apps, Embedded & IoT, Infrastructure) et les profils les plus recherchés actuellement sont : Developpeurs Java/ Angular/ Développeurs Javascript Fullstack / Consultants E-Commerce / Scrum Master / Chefs de projets digitaux / Développeurs BackEnd Java / Développeurs PHP/ Ingénieurs Linux Embarqué / Ux Designer / Ingénieurs Système DevOps / Directeurs de projet digitaux / Consultants Talend / Business Managers / Consultants Data/ Tech Lead React.....



Management de proximité, évolution de carrière et formations



Les évolutions de poste sont également une priorité pour l'entreprise, une large partie des managers est issue d'une promotion interne.



Par ailleurs, Smile a développé un programme de formations internes très ambitieux de ses collaborateurs avec près de 20 000 heures de formations dispensées, rien qu'en France, en 2021. En complément, on se rend compte à quel point le bien-être des salariés compte pour Smile : attention particulière à l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, mise en place d’une charte télétravail 2 ans avant la pandémie, sessions de sport et de team building, événements internes... Tout semble fait pour permettre à chacun de trouver sa place et son équilibre.



Smile recherche des personnes motivées, curieuses et passionnées par les mutations digitales en cours souhaitant partager cet esprit d’ouverture de de partage pour continuer à l’aider à grandir.



En plus, Smile est labellisé Happy At Work par l’institut ChooseMyCompany !

Annonces disponibles sur : https://jobs.smile.eu/



A propos de Smile

Depuis 30 ans, nous accompagnons nos clients sur des projets digitaux innovants, audacieux et open source embrassant tous les périmètres IT de l'entreprise : le web, les applications mobiles, les solutions business, l'embarqué et l'IoT, l'infrastructure et le Cloud.

Nous travaillons sur des solutions digitales créatives en toute agilité, où nos 1800 passionnés accompagnent et créent les projets digitaux de nos clients en Europe, mais aussi dans le monde entier.

Notre force repose sur la combinaison de marques expertes à votre service : Smile, Neopixl, SensioLabs, Ux-Republic et alter way.

Nous sommes Smile, leader européen du digital et de l'open source.

www.smile.eu