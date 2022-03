SlimPay lance SlimCollect, sa nouvelle solution de paiement par virement bancaire instantané En s’appuyant sur les technologies d‘Open Banking, l’offre SlimCollect de SlimPay offrira une nouvelle option de paiement, de compte à compte, aux commerçants européens.

SlimPay, FinTech française acteur majeur des paiements récurrents, annonce le lancement de sa nouvelle offre d'Open Banking, SlimCollect, basée sur les fonctionnalités AIS/PIS (Payment Initiation Service/Account Information Service). Les commerçants travaillant avec SlimPay pourront intégrer cette nouvelle solution de paiement directement à leur flux de paiement. Elle permettra aux débiteurs d’initier le paiement en faveur du commerçant directement depuis leurs applications bancaires sécurisées.



Grâce à ce lancement, SlimPay entame une nouvelle étape de son développement. L’entreprise française, qui souhaite démocratiser le concept de la Repeat Economy, souhaite également créer un écosystème qui facilite les paiements récurrents simples, efficaces et fiables, pour tous.



Améliorer l’expérience d’achat et soutenir les commerçants



L’innovation amenée par SlimCollect évitera aux consommateurs finaux de renseigner leur IBAN ou leur coordonnées carte lorsqu’ils effectuent leurs achats. Dorénavant, dès que le consommateur valide son panier, SlimCollect active instantanément l’application bancaire - mobile et sécurisée - du consommateur, lui proposant de valider un virement en faveur du commerçant. Le consommateur valide finalement le paiement grâce à son code bancaire ou un identifiant biométrique (empreinte, visage, etc.).



La sécurité est alors optimisée, car plus aucune donnée sensible n'est partagée dans le tunnel de paiement avec les commerçants. Tandis que les commerçants ont la mainmise sur l’ensemble du spectre de la gestion des fonds - de l’initiation du paiement jusqu’à l'avis de réception, en passant par la gestion des remboursements - via une seule et même plateforme. Bénéficiant autant aux commerçants qu’aux consommateurs finaux, cette nouvelle solution offre à tous un parcours plus sécurisé et optimisé pour l'expérience d’achat sur mobile. En outre, SlimCollect permet de réduire considérablement les risques de fraude - tout en restant simple d’utilisation et transparente.



« Notre ambition depuis la création de SlimPay a toujours été d’assurer un parcours de paiement transparent, fluide et moins coûteux pour les commerçants comme pour les consommateurs. Les avancées dans le domaine de l'Open Banking nous permettent aujourd'hui de lancer une nouvelle méthode de paiement qui constitue une alternative aux réseaux traditionnels de paiement. La nouvelle génération de consommateurs est mobile first, et a besoin d'une expérience client fluide et simple. La révolution de l’Open Banking n’en est qu’à ses prémices. Nous sommes très heureux de faire partie des premiers acteurs à proposer cela.» ajoute Jérôme Traisnel, fondateur et Directeur Général de SlimPay.



Toufik Gozim, fondateur et Directeur Général d’Assurly commente : « Avec SlimPay, nous souhaitons continuer à bousculer le marché des assurances, en proposant une expérience client plus fluide - et ce, sur smartphone. L’innovation de SlimPay s’insère pleinement dans notre volonté de capitaliser sur l’Open Banking pour le développement de nos services. 77% de nos prospects interrogés sont intéressés par une expérience Open Banking. Le gain estimé en temps administratif pour nos clients peut atteindre jusqu'à 50%. »



La révolution Open Banking



Cette annonce fait écho à la popularité croissante des applications bancaires, ainsi qu’à la montée en puissance des paiements mobiles et instantanés.



Le développement de l'Open Banking apportera des innovations radicales au secteur bancaire ; en offrant des processus plus transparents et plus sûrs de partage de données financières entre banques et institutions financières agréées. Avec un nombre illimité de cas d'utilisation possibles à l'avenir, l'Open Banking permettra, par exemple, aux consommateurs de payer en temps réel, de mieux gérer leurs finances, de programmer des paiements répétés, de payer en plusieurs fois et bien plus encore. Les commerçants offrant ces services améliorent indéniablement l'expérience et la fidélité de leurs clients - par la création d’un parcours client de confiance et la réduction des risques de fraude et d’impayés.

SlimCollect s’inscrit ainsi dans la stratégie Open Banking de SlimPay - acteur majeur dans la promotion du virement instantané, grâce à sa participation directe aux schémas de paiement européens (EPC). SlimPay opère et maîtrise l’ensemble de ses services, assurant une mise à disposition des fonds plus rapide et une remise des codes retours des transactions sans intermédiaire - clés de l’excellence opérationnelle.

Découvrez ici une démonstration d’utilisation de l’offre SlimCollect



À propos de SlimPay

Acteur de référence de la Fintech, SlimPay offre aux commerçants la possibilité de créer de la valeur et d'offrir une expérience de paiement sans friction sur tous les canaux. La solution de paiement SlimPay permet aux commerçants de faciliter l'acquisition de nouveaux clients, les fidéliser et maximiser les revenus par le biais de cartes, de prélèvements automatiques et des services d'Open Banking.

Lancé en 2010, SlimPay a maintenant des bureaux à Paris et à Madrid, et compte des clients dans plusieurs secteurs d'activité, tels que Deezer, EDF ou encore Nespresso. La solution SlimPay permet de répondre spécifiquement aux attentes des marchands pour des paiements récurrents, à savoir :

• Une solution d'enrôlement qui permet de gérer des paiements à l'initiative du marchand ;

• Une gestion des impayés dus aux insuffisances de fonds du payeur ;

• Une gestion de la fraude aux abonnements freemium ;

• Une réduction de la friction au paiement, pour éviter le churn involontaire - notamment à cause des expirations de moyens de paiement ;

• L’intégration dans l’écosystème des solutions technologiques du marchand (CRM, billing, recouvrement, etc.).

www.slimpay.com



