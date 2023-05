Skaleet s’allie à Salt Edge pour faciliter la mise en conformité Open Banking des institutions financières.

Accueil Envoyer Imprimer Partager Skaleet s’allie à Salt Edge pour faciliter la mise en conformité Open Banking des institutions financières. La fintech française Skaleet annonce un partenariat avec le pionnier de l’open banking Salt Edge. Une alliance qui facilitera considérablement la mise en conformité des institutions bancaires et de monnaie électronique avec les strictes exigences réglementaires de l’open banking.

Une collaboration entre deux pionniers de la transformation digitale bancaire



Fondé en 2013, Salt Edge est rapidement devenu l’un des leaders mondiaux de l’open banking et peut désormais proposer aux institutions financières du monde entier des solutions API qui leur permettent de concevoir et commercialiser des services bancaires innovants. Offrant actuellement la conformité avec le groupe européen de Berlin, l’open banking du Royaume-Uni, le CDR de l’Australie, l’API de niveau financier du Brésil, les normes API de l’Arabie Saoudite et de la Jordanie, la société fournit une solution complète de conformité à l’open banking, ajustable pour répondre aux exigences de toute nouvelle réglementation.



Un savoir-faire dont la core banking platform de Skaleet pourra désormais faire bénéficier ses clients. Sa solution tout-en-un et hautement configurable vise en effet à développer rapidement des applications bancaires innovantes répondant intégralement aux exigences des différentes réglementations régionales et locales.



En automatisant la mise en conformité des nouveaux services bancaires, Skaleet permet à ses clients de se concentrer sur la construction d’offres de pointe et la gestion de la relation client.



“Les solutions de conformité de Salt Edge figurent parmi les plus exigeantes et les plus complètes du marché. Ce partenariat nous permettra donc d’offrir à nos clients une sérénité parfaite en matière de protection contre le risque réglementaire.



C’est un moyen décisif de faciliter l’entrée de nombreuses institutions financières dans le monde de l’open banking.” Hervé Manceron, CEO, Skaleet



Une passerelle unique pour faciliter la circulation sécurisée des données



En plus de contribuer à la conformité réglementaire, Salt Edge offre une passerelle unique vers les comptes clients, tant professionnels que personnels, dans plus de 5 000 banques et institutions financières.



Ce partenariat est donc une opportunité majeure pour Salt Edge, dont l’ambition est de fournir une passerelle universelle permettant des paiements instantanés et un accès sécurisé aux données agrégées du plus grand nombre d’institutions bancaires vers le plus grand nombre d’utilisateurs finaux.



“Ce partenariat nous permettra d’accompagner de nouvelles institutions financières dans l’univers hautement régulé de l’open banking et ainsi leur permettre de développer en toute sérénité, des services innovants, performants et correspondants aux plus hauts standards en matière de conformité.”

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.









Articles similaires < > Bitpanda, 10 millions pour Bitpanda.ai Pourquoi utiliser une Customer Data Platform ? (Contenu Sponsorisé) La fintech Nalo accueille Apicil comme actionnaire de référence