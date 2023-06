Accueil Envoyer Imprimer Partager Skaleet rejoint la BIAN pour promouvoir un cadre commun via une approche Coreless Banking Skaleet, fintech proposant une solution de Core Banking, annonce qu’elle rejoint la Banking Industry Architecture Network ou BIAN.

Fondée en 2008, la Banking Industry Architecture Network (BIAN) est une association à but non lucratif et indépendante, détenue par ses membres dont l'objet est de construire et de promouvoir un cadre architectural commun pour les problématiques d’interopérabilité bancaire. Parmi ses membres on peut citer : HSBC, JPMorganChase, Citi, LLOYDS, Santander, Bankok Bank, HandelsBanken, National Bank (Canada). L'association est aussi entourée de partenaires comme Accenture, EY, Salesforce, Redhat, IBM, Infosys... Le Siège de la Bian est à Francfort.











L'adhésion à la BIAN permettra à Skaleet de s'assurer que sa plateforme de Core Banking dans le Cloud est compatible avec les normes de la BIAN, facilitant ainsi l'intégration de la solution par les institutions financières.

Ensemble, Skaleet, la BIAN et ses membres collaboreront pour créer une vision universellement compatible du Core Banking basée sur la technologie des microservices, grâce à une approche Coreless Banking.



Ségolène Démoulin, Chief Product Officer chez Skaleet commente :

« Les institutions financières reconnaissent désormais que disposer d'une infrastructure moderne n'est plus un avantage, mais une condition préalable pour conserver un avantage concurrentiel. Nous sommes fiers de rejoindre le réseau de la BIAN pour poursuivre les travaux de normalisation et promouvoir une infrastructure bancaire moderne grâce à un cadre commun et à une approche Coreless Banking. Nous sommes impatients de travailler aux côtés des institutions financières, des fournisseurs de technologies et des partenaires pour définir ensemble les meilleures pratiques de demain. ».



Hans Tesselaar, Directeur Exécutif de la BIAN déclare :

« Nous sommes ravis d'accueillir Skaleet, un acteur de nouvelle génération dans l'industrie du Core Banking, au sein de la communauté BIAN. La plateforme Core Banking de Skaleet est reconnue pour sa configuration hautement configurable, son évolutivité et son évolution perpétuelle. En tant qu’organisation dirigée par ses membres, la collaboration industrielle est au coeur de nos préoccupations, et nous sommes enthousiastes à l’idée de bénéficier des connaissances, de l’expertise et de l’expérience de Skaleet alors que la BIAN continue de se concentrer sur l’établissement de normes universelles et évolutives pour les infrastructures de Core Banking à l’échelle mondiale. ».



À propos de la BIAN :

Fondée en 2008, la Banking Industry Architecture Network (BIAN) est une association indépendante, détenue par ses membres et à but non lucratif, conçue pour construire et promouvoir un cadre architectural commun pour les problématiques d’interopérabilité bancaire. L’objectif de la BIAN est de définir l’opérabilité et les définitions sémantiques des services informatiques dans l’industrie bancaire.

La communauté, composée de plus de 80 membres, se concentre sur la création d’un paysage standardisé de services bancaires sémantiques, tout en garantissant des définitions de services cohérentes, des niveaux de détails et des frontières claires. Cela aidera les banques à réduire les coûts d’intégration et à tirer parti d’une architecture microservices.

Les institutions financières, les fournisseurs de logiciels, les intégrateurs, ainsi que les partenaires technologiques et les cabinets de conseil sont invités à rejoindre l’association et à jouer un rôle collaboratif avec d’autres leaders de l’industrie pour définir, construire et mettre en oeuvre des plateformes bancaires de nouvelle génération.

BIAN



À propos de Skaleet :

Skaleet est une fintech qui propose une Core Banking Platform (CBP) sous forme de logiciel en tant que service (SaaS). Basée sur le cloud et répondant aux normes de sécurité les plus élevées, elle constitue une alternative aux infrastructures traditionnelles des banques et des institutions financières. Grâce à sa plateforme ouverte, flexible et évolutive, ses clients peuvent facilement imaginer, configurer et déployer de nouveaux produits. Avec une solution unique, son architecture répond à plusieurs modèles d’affaires, réduisant le temps de mise sur le marché et optimisant les coûts. Skaleet compte plus de 40 clients et a géré plus de 10 millions d’utilisateurs dans le monde.

SKALEET

Skaleet partagera son expertise en ce qui concerne le Core Banking de nouvelle génération avec les membres et les partenaires de la BIAN afin de développer une vision commune pour la création de normes communes, de technologies modernes et de l’excellence en matière de Core Banking.L'adhésion à la BIAN permettra à Skaleet de s'assurer que sa plateforme de Core Banking dans le Cloud est compatible avec les normes de la BIAN, facilitant ainsi l'intégration de la solution par les institutions financières.Ensemble, Skaleet, la BIAN et ses membres collaboreront pour créer une vision universellement compatible du Core Banking basée sur la technologie des microservices, grâce à une approche Coreless Banking.Ségolène Démoulin, Chief Product Officer chez Skaleet commente :« Les institutions financières reconnaissent désormais que disposer d'une infrastructure moderne n'est plus un avantage, mais une condition préalable pour conserver un avantage concurrentiel. Nous sommes fiers de rejoindre le réseau de la BIAN pour poursuivre les travaux de normalisation et promouvoir une infrastructure bancaire moderne grâce à un cadre commun et à une approche Coreless Banking. Nous sommes impatients de travailler aux côtés des institutions financières, des fournisseurs de technologies et des partenaires pour définir ensemble les meilleures pratiques de demain. ».Hans Tesselaar, Directeur Exécutif de la BIAN déclare :« Nous sommes ravis d'accueillir Skaleet, un acteur de nouvelle génération dans l'industrie du Core Banking, au sein de la communauté BIAN. La plateforme Core Banking de Skaleet est reconnue pour sa configuration hautement configurable, son évolutivité et son évolution perpétuelle. En tant qu’organisation dirigée par ses membres, la collaboration industrielle est au coeur de nos préoccupations, et nous sommes enthousiastes à l’idée de bénéficier des connaissances, de l’expertise et de l’expérience de Skaleet alors que la BIAN continue de se concentrer sur l’établissement de normes universelles et évolutives pour les infrastructures de Core Banking à l’échelle mondiale. ».À propos de la BIAN :Fondée en 2008, la Banking Industry Architecture Network (BIAN) est une association indépendante, détenue par ses membres et à but non lucratif, conçue pour construire et promouvoir un cadre architectural commun pour les problématiques d’interopérabilité bancaire. L’objectif de la BIAN est de définir l’opérabilité et les définitions sémantiques des services informatiques dans l’industrie bancaire.La communauté, composée de plus de 80 membres, se concentre sur la création d’un paysage standardisé de services bancaires sémantiques, tout en garantissant des définitions de services cohérentes, des niveaux de détails et des frontières claires. Cela aidera les banques à réduire les coûts d’intégration et à tirer parti d’une architecture microservices.Les institutions financières, les fournisseurs de logiciels, les intégrateurs, ainsi que les partenaires technologiques et les cabinets de conseil sont invités à rejoindre l’association et à jouer un rôle collaboratif avec d’autres leaders de l’industrie pour définir, construire et mettre en oeuvre des plateformes bancaires de nouvelle génération.À propos de Skaleet :Skaleet est une fintech qui propose une Core Banking Platform (CBP) sous forme de logiciel en tant que service (SaaS). Basée sur le cloud et répondant aux normes de sécurité les plus élevées, elle constitue une alternative aux infrastructures traditionnelles des banques et des institutions financières. Grâce à sa plateforme ouverte, flexible et évolutive, ses clients peuvent facilement imaginer, configurer et déployer de nouveaux produits. Avec une solution unique, son architecture répond à plusieurs modèles d’affaires, réduisant le temps de mise sur le marché et optimisant les coûts. Skaleet compte plus de 40 clients et a géré plus de 10 millions d’utilisateurs dans le monde.









Articles similaires < > France Fintech Week : Rendez-vous du 6 au 20 octobre 2023, la Fintech Cup en coup d'envoi ! Etude | Vers une baisse de plus de 60 % du montant cumulé des levées de fonds en 2023 pour les fintechs européennes ? Bankable annonce l'acquisition d'Arex Markets