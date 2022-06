Skaleet et Salv annoncent un partenariat pour lutter contre le blanchiment d’argent Skaleet, une fintech internationale proposant un Core Banking Platform de nouvelle génération, annonce son partenariat avec la RegTech estonienne Salv, spécialiste des solutions anti-blanchiment d’argent (AML, Anti Money Laundering), y compris le suivi des transactions, le filtrage des sanctions et l’évaluation des risques.

Il est estimé que les produits des activités criminelles représentent 2 à 5 % du PIB mondial (environ 2.000 milliards de dollars américains) et, pourtant, moins de 1 % est saisi ou gelé par les agences d'exécution de la loi. Les institutions financières et les banques jouent un rôle clé dans la lutte contre le blanchiment d'argent, dont une grande partie est appliquée par les régulateurs financiers, à la fois en travaillant avec les agences d'exécution de la loi, mais aussi en identifiant, perturbant et arrêtant les activités illégales en soi.



Les institutions financières, et en particulier les fintechs à grande échelle, ont le défi de s'assurer qu'elles sont conformes à de nombreuses réglementations dans différents pays. Cela implique normalement l'utilisation de multiples et différentes méthodes, plates-formes et vérifications, etc.,ce qui est coûteux et nécessite de considérables ressources. Un élément clé de la lutte contre le blanchiment d'argent est que les institutions et les banques échangent des informations entre elles pour identifier les activités devant être contrôlées. Les Fintech, à mesure qu'elles grandissent, s'adaptent et changent, ont besoin d'outils AML qui font la même chose, mais plutôt, elles doivent souvent utiliser plusieurs fournisseurs avec plusieurs solutions, tous destinés à la même tâche.



Salv a conçu des outils anti-blanchiment permettant aux institutions financières de disposer d'une seule plateforme adaptable et conviviale qui les aide à renforcer leurs défenses et à minimiser les risques liés à leurs entreprises.



Salv offre de la flexibilité dans ses outils, innove et se modernise parallèlement aux besoins croissants des entreprises fintech. Leur technologie est conçue pour couvrir tout ce dont les institutions ont besoin pour se conformer, réduire la charge des ressources et leur permettre de se concentrer sur la perturbation et l'arrêt des activités illégales.



Skaleet a conçu une plateforme technologique unique, indépendante du cloud et en mode SaaS qui fonctionne parfaitement avec Salv, leur permettant d'offrir à leurs clients une capacité de lutte contre le blanchiment d'argent qui est essentiellement conforme aux réglementations financières, mais également efficace.



Skaleet travaille avec ses clients pour lancer rapidement et partout à travers le monde, des services numériques de banque de détail adaptés à l'environnement local, technologique, culturel et économique. Leur offre, en s'associant à Salv, permet désormais aux banques et aux institutions financières de s'assurer qu'elles sont conformes aux réglementations anti-blanchiment et renforce leur capacité à repérer et arrêter les activités illégales qui se déroulent à travers elles.



Hervé Manceron, PDG et co-fondateur de Skaleet a déclaré : « Notre partenariat avec Salv va étendre notre capacité à lutter contre le blanchiment d’argent et garantir que nous respectons nos obligations. Les solutions AML permettront à nos clients de définir le niveau de risque à un stade précoce, de filtrer les transactions et de détecter les comportements et transactions suspects. La plateforme AML de Salv offre une solution trois en un, elle est plus efficace et plus pratique pour nous, et nous n'avons pas besoin d'intégrer diverses solutions supplémentaires ».



Taavi Tamkivi, PDG et co-fondateur de Salv, a déclaré : « C’est formidable de voir de nouvelles solutions innovantes émerger de l’industrie du Core Banking et nous sommes vraiment enthousiastes de pouvoir fournir notre expertise en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de conformité pour rendre les Core Banking Platfoms plus sûres contre les criminels financiers. Pour nous, il est important de s’associer à des experts qui partagent notre vision et notre ambition d’aider les institutions financières à travers l’Europe à renforcer leurs défenses contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière. Skaleet était le partenaire idéal pour nous ».



Skaleet et Salv exposent à Money 20/20, 07-09 juin 2022, Amsterdam, Pays-Bas. Les numéros de stands respectifs sont E113 et D210.



Skaleet est une fintech internationale qui fournit un Core Banking Platform (CBP) de nouvelle génération, modulable et flexible avec un degré avancé de personnalisation. Cette plateforme permet aux institutions financières (banques de détail, banques digitales, établissements de paiement, etc. …) de mieux répondre aux attentes de leurs clients en leur proposant des solutions financières digitales en constante évolution. Le Core Banking Platform de Skaleet a déjà été implémenté dans plus de 34 établissements financiers et Skaleet gère plus de 8 millions de comptes bancaires dans le monde. Parmi ses principaux clients figurent la Société Générale, eZyness (filiale de La Banque Postale) et la Trust Merchant Bank. Depuis sa création, la fintech a levé 28,5 millions d’euros auprès de la Société Générale et Long Arc Capital, reflétant son ambition d’expansion à l’international.

Salv est une startup regtech basée en Estonie fondée en 2018. Salv fournit des solutions technologiques pour lutter contre les crimes financiers et le blanchiment d'argent. Son équipe de base comprend des spécialistes dans la lutte contre les crimes financiers qui apportent leur expertise de Skype et Wise (anciennement TransferWise). Actuellement, l'équipe aide les banques et les fintechs de dix pays européens à répondre à leurs besoins en matière de filtrage, de surveillance et d'évaluation des risques liés à la lutte contre le blanchiment d'argent via deux produits principaux : AML Platform et AML Bridge. Salv équipe ses clients avec les meilleurs outils de lutte contre la criminalité de l'industrie et porte la conformité à un niveau supérieur.

