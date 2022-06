Skadden conseille Pfizer Inc. dans le cadre de sa prise de participation dans Valneva SE, une biotech française spécialisée dans les vaccins, cotée sur Euronext Paris. Pfizer et Valneva ont conclu un accord de souscription d'actions et ont mis à jour les termes de leur accord de collaboration et de licence pour un potentiel vaccin contre la maladie de Lyme.



Dans le cadre de l'accord de souscription d'actions, Pfizer investira environ 90,5 millions d'euros (95 millions de dollars) dans Valneva, contre une participation d’environ 8,1 % du capital social de Valneva, au prix de 9,49 euros par action, par le biais d'une augmentation de capital réservée destinée à renforcer le partenariat stratégique conclu entre les deux sociétés sur la maladie de Lyme. La clôture de la prise de participation est prévue le 22 juin 2022.



Valneva et Pfizer ont également mis à jour les termes de leur accord de collaboration et de licence qu'ils avaient annoncé le 30 avril 2020. Valneva financera désormais 40 % des coûts de la Phase 3, contre 30 % dans l'accord initial. Pfizer versera à Valneva des redevances croissantes allant de 14 % à 22 %, contre des redevances commençant à 19 % dans l'accord initial. En outre, les redevances seront complétées par des paiements d’étape pouvant atteindre 100 millions de dollars, payables à Valneva sur la base des ventes cumulées. Les autres paiements liés aux étapes de développement et au début de la commercialisation restent inchangés, soit 168 millions de dollars, dont un paiement de 25 millions de dollars à Valneva lors de l’initiation de la Phase 3 par Pfizer.



Sur cette opération, le cabinet Skadden intervient auprès de Pfizer avec une équipe dirigée à Paris par Arash Attar-Rezvani, associé, et comprenant Patrick Dupuis et Jacek Urban sur les aspects corporate, Pascal Bine, associé, sur les aspects liés aux investissements étrangers, et Thomas Perrot, associé, sur les aspects fiscaux. Les bureaux de Bruxelles et de New York du cabinet sont également intervenus sur l’opération.



A propos de Skadden

