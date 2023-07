Accueil Envoyer Imprimer Partager Silvr signe une opération de titrisation, pouvant atteindre 200 millions d'euros avec Citi et Channel Capital Advisors Fondée en 2020, Silvr a pour mission de rendre le financement plus accessible aux PME. Silvr est rapidement devenu un acteur européen d'importance du prêt à court terme grâce à sa technologie et ses outils innovants de traitement des données. Un an après avoir conclu une première opération de financement en dette de 112 millions d'euros, Silvr a finalisé une titrisation pour un montant maximum de 200 millions d'euros, afin de consolider sa position de première plateforme digitale de prêts aux PMEs en Europe. Cette nouvelle transaction permettra à Silvr de poursuivre son expansion internationale en Europe.





Soulignant son développement dynamique et son statut de leader sur le marché européen, Silvr vient de conclure une transaction avec Citi, une banque mondiale de premier plan, et Channel, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (AIFM), pour l'octroi d'une nouvelle facilité titrisée d'un montant maximum de 200 millions d'euros, garantie par les prêts que Silvr accorde aux PME. La somme initiale sera de 67 millions d'euros, avec des augmentations soumises à l'accord des prêteurs.

" Nous sommes ravis de conclure cette transaction avec Citi et Channel Capital, deux acteurs institutionnels de premier plan qui nous permettront de continuer à déployer des financements plus importants pour les PME européennes sur le long terme ". Benjamin Soussan, Chief Capital Officer de Silvr



" La demande de prêts a considérablement augmenté dans toute l'Europe et nous sommes ravis de pouvoir y répondre grâce à ce nouveau financement fourni par Citi et Channel Capital. En proposant des options plus souples, adaptées à leurs besoins, Silvr est particulièrement bien placé pour permettre aux PME européennes d'accéder plus facilement au financement dont elles ont besoin pour se développer ." Nima Karimi, co-fondateur et CEO de Silvr



" Compte tenu de l'incertitude économique actuelle, il est de plus en plus évident qu'il existe un besoin important de soutenir les besoins en liquidités de la communauté des prêteurs alternatifs. C'est là que Silvr, une société FinTech innovante, joue un rôle clé, en tant que prêteurs alternatifs intervenant pour combler le déficit de financement. Nous sommes ravis que Channel ait pu faciliter cette transaction, car elle fait partie intégrante de leur croissance et de leurs plans d'expansion. " Paul Wilson, Chief Investment Officer chez Channel Capital Advisors LLP



À propos de Silvr

Pionnier d’une technologie avancée de scoring basée sur les données, Silvr offre aux entreprises une nouvelle façon de financer leur croissance. Depuis 2020, Silvr a déployé plus de 150 millions d'euros pour soutenir plusieurs centaines d'entreprises. Les entrepreneurs peuvent désormais faire une demande de financement en ligne, en quelques minutes et sans diluer leur capital. Ils peuvent financer des dépenses marketing, des recrutements, des stocks et plus encore, sans puiser dans leur trésorerie. Grâce à sa technologie et à son expertise, Silvr aide les entrepreneurs à développer leur stratégie financière : 2 entreprises sur 3 sont financées deux fois ou plus. Silvr est soutenue par des investisseurs européens, a des bureaux à Paris et Berlin, et emploie plus de 60 experts dans le monde.

SILVR



À propos de Citi

Citi est un partenaire bancaire de premier plan pour les institutions ayant des besoins transfrontaliers, un leader mondial de la gestion de patrimoine et une banque personnelle appréciée sur son marché national, les États-Unis. Citi exerce ses activités dans près de 160 pays et juridictions, offrant aux entreprises, aux gouvernements, aux investisseurs, aux institutions et aux particuliers une large gamme de produits et de services financiers.

CITI



À propos de Channel Capital Advisors LLP

Établi en 2007, Channel est un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (AIFM) réglementé par la FCA. C'est un partenaire de financement de choix reconnu dans le secteur des fonds de roulement et des prêts aux fintechs, ayant facilité plus de 10 milliards de dollars de transactions depuis 2014.

Grâce à son excellent bilan en matière de réglementation et de conformité, il permet aux prêteurs alternatifs qui opèrent dans le secteur des PME de développer leurs portefeuilles de produits de prêts interentreprises. Channel fournit des financements flexibles et non dilutifs aux prêteurs aux États-Unis, au Canada, dans l'Union européenne et au Royaume-Uni.

Elle s'engage à appliquer les meilleures pratiques en matière de gestion environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et à faciliter le financement durable des entreprises dans le monde entier.

Channel Capital Advisors Cette nouvelle transaction augmentera la capacité de financement de Silvr, ce qui est déterminant pour son expansion en Europe, avec l'ouverture d'un bureau à Berlin en novembre 2022. Ce financement de Citi et Channel permettra à l'entreprise de continuer à investir dans le développement de sa technologie et de répondre aux besoins des PME. Cette transaction intervient tout juste un an après que Silvr a levé sa première opération de dette pour un montant de 112 millions d'euros.Soulignant son développement dynamique et son statut de leader sur le marché européen, Silvr vient de conclure une transaction avec Citi, une banque mondiale de premier plan, et Channel, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (AIFM), pour l'octroi d'une nouvelle facilité titrisée d'un montant maximum de 200 millions d'euros, garantie par les prêts que Silvr accorde aux PME. La somme initiale sera de 67 millions d'euros, avec des augmentations soumises à l'accord des prêteurs.". Benjamin Soussan, Chief Capital Officer de Silvr." Nima Karimi, co-fondateur et CEO de Silvr" Paul Wilson, Chief Investment Officer chez Channel Capital Advisors LLPPionnier d’une technologie avancée de scoring basée sur les données,offre aux entreprises une nouvelle façon de financer leur croissance. Depuis 2020, Silvr a déployé plus de 150 millions d'euros pour soutenir plusieurs centaines d'entreprises. Les entrepreneurs peuvent désormais faire une demande de financement en ligne, en quelques minutes et sans diluer leur capital. Ils peuvent financer des dépenses marketing, des recrutements, des stocks et plus encore, sans puiser dans leur trésorerie. Grâce à sa technologie et à son expertise, Silvr aide les entrepreneurs à développer leur stratégie financière : 2 entreprises sur 3 sont financées deux fois ou plus. Silvr est soutenue par des investisseurs européens, a des bureaux à Paris et Berlin, et emploie plus de 60 experts dans le monde.est un partenaire bancaire de premier plan pour les institutions ayant des besoins transfrontaliers, un leader mondial de la gestion de patrimoine et une banque personnelle appréciée sur son marché national, les États-Unis. Citi exerce ses activités dans près de 160 pays et juridictions, offrant aux entreprises, aux gouvernements, aux investisseurs, aux institutions et aux particuliers une large gamme de produits et de services financiers.Établi en 2007, Channel est un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (AIFM) réglementé par la FCA. C'est un partenaire de financement de choix reconnu dans le secteur des fonds de roulement et des prêts aux fintechs, ayant facilité plus de 10 milliards de dollars de transactions depuis 2014.Grâce à son excellent bilan en matière de réglementation et de conformité, il permet aux prêteurs alternatifs qui opèrent dans le secteur des PME de développer leurs portefeuilles de produits de prêts interentreprises. Channel fournit des financements flexibles et non dilutifs aux prêteurs aux États-Unis, au Canada, dans l'Union européenne et au Royaume-Uni.Elle s'engage à appliquer les meilleures pratiques en matière de gestion environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et à faciliter le financement durable des entreprises dans le monde entier.

-----------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment









Articles similaires < > Hokodo, spécialiste des solutions de paiement B2B annonce un partenariat avec Oro Pleo étend son partenariat avec Yapily pour proposer des rechargements de portefeuilles instantanés et fluides en France EU proposes payments sector shake-up to boost fintechs