Shiba Inu lève 12 millions de dollars pour lancer sa propre Blockchain

$TREAT est le dernier jeton inédit de la marque de mèmes populaire qui débloquera la blockchain récemment annoncée de Shiba Inu avec le cryptage entièrement homomorphe (FHE). La nouvelle chaîne utilise la technologie FHE de leur partenaire Zama.ai. Cette nouvelle chaîne de cryptage vise à résoudre de multiples problèmes liés à la cryptographie, notamment la confidentialité et la confiance de la vaste communauté de Shiba Inu, composée de dizaines de millions de personnes, et du prochain milliard d'individus crypto-curieux.«Shiba Inu est né de la vision de notre fondateur Ryoshi et nous sommes très reconnaissants envers la communauté. Ensemble, nous avons changé le visage de la cryptographie tout en travaillant vers cette vision. Nous avons dépassé les attentes en créant un écosystème à part entière avec une pile technologique de base que personne d'autre ne possède, aux côtés de la communauté, des jeux, de l'IA, du métaverse, de la DeFi, de l'identité auto-souveraine et du cryptage », a déclaré le développeur principal de Shiba Inu, connu sous le nom de Shytoshi Kusama. «Nous sommes ravis d'obtenir le soutien de sociétés de capital-risque, d'investisseurs providentiels et de marques aussi puissants alors que nous nous efforçons de mener à bien cette grande expérience décentralisée. Grâce à l'implication de ces sociétés de capital-risque et de leurs partenaires stratégiques, nous élargissons non seulement notre réseau de partenaires de confiance, mais nous augmentons également de manière exponentielle ce dont Shiba Inu peut réellement être capable pour notre communauté, The ShibArmy.Le financement, par l'intermédiaire de The Shiba Inu Mint SA (une société panaméenne), sera utilisé par Shiba Inu pour construire sa nouvelle blockchain avec FHE, garantir que Shibarium devienne le centre mème du monde et accroître la sécurité et la conformité réglementaire. Shiba Inu continue d'améliorer sa pile tout en augmentant la convivialité et la portabilité de sa technologie dans plus d'endroits que jamais, y compris des partenariats comme D3 pour obtenir un domaine de premier niveau .shib, des partenariats philanthropiques avec des organisations comme la Fondation Manny Pacquiao et des adhésions au sein d'organisations. comme CDSA (Content Delivery & Security Association), l'association internationale des responsables de la sécurité dans les médias et le divertissement.