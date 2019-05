ShaktiCoin ouvre les inscriptions pour le minage à l'échelle international

Swiss Shakti Foundation aimerait attirer l'attention du public sur les trois points suivants :



UN :



Incitations à l'adoption précoce Les premiers acquéreurs sont encouragés avec 10 000 Shakti Coins (équivalents à 50 000 USD) quand ils s'inscrivent pour une licence de minage. Un nombre limité de licences de minage est disponible par pays et seul un nombre limité d'entre elles inclura l'offre aux premiers acquéreurs. Elles seront accordées sur la base du premier arrivé, premier servi.



Veuillez noter qu'il s'agit d'une offre ponctuelle et limitée et la Fondation peut mettre un terme à l'incitation sans préavis. Rendez-vous sur : https://www.shakticoin.com/static/docs/opportunity.pdf - pour consulter l'intégralité des Conditions générales, y compris des instructions pour recevoir la récompense.



DEUX :



Transparence financière et Propriété distribuée



Le réseau Shakti est entièrement contrôlé et influencé par des opérateurs de noeud (mineurs) au profit du public. Compte tenu de cette exigence, les droits de licence réglés pour accéder au réseau Shakti sont administrés par un cabinet d'expertise comptable tiers indépendant offrant un service complet , basé à Denver, Colorado, aux États-Unis. Rendez-vous sur : https://www.shakticoin.com/en/white-paper/- et consultez la page 6 pour plus d'informations. Les licences attribuées à chaque pays seront installées de manière uniforme pour refléter la répartition de la population dans le pays. La licence de minage de Shakti Coin est une classe d'actifs numériques dans le secteur émergent des technologies financières et est limitée à une par opérateur. Les noeuds de minage T400 de Shakti seront le pilier du réseau Shakti et ont le potentiel d'offrir une source de revenu lucrative aux titulaires de licences au fil du temps.



TROIS :



Publication du livre blanc



Aujourd'hui, nous avons publié la première partie de notre livre blanc en quatre volets. Comme vous pourrez le constater, l'ensemble de l'écosystème Shakti est nouveau. Le protocole est nouveau, tout comme le processus de création des pièces et la distribution. La première section offre un aperçu du concept. Toutes les personnes qui souhaitent rejoindre le système sont encouragées à étudier le livre blanc pour s'assurer qu'elles comprennent les concepts fondamentaux de la pièce -- il s'agit de la troisième génération de monnaie numérique basée sur la blockchain.



https://www.shakticoin.com/en/white-paper/



À propos de Shakti Coin :

Le projet Shakti Coin est une initiative populaire internationale qui n'est affiliée à aucune industrie, aucun gouvernement, aucune religion ou aucun parti politique. Swiss Shakti Foundation est une fondation d'utilité publique basée à Zoug, en Suisse, chargée d'assurer une surveillance de la conformité et la promotion de l'écosystème Shakti.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.shakticoin.com



Call2Action :

Mineurs - aidez à présenter l'argent intelligent au plus grand nombre !



Swiss Shakti Foundation