Serge Masliah est nommé Directeur Général Europe du Sud de Kyriba

Serge Masliah, 54 ans, est titulaire d’une Maîtrise d’économétrie obtenue à l’Université Paris X. Il a également étudié à la City University of New York dans le cadre d’un MBA Finance et suivi le cursus AMP de l’INSEAD.



Serge Masliah a débuté sa carrière au sein de la société Saari où il a exercé la fonction de Directeur Commercial pour créer la filiale espagnole et recruter le réseau de revendeurs. Chez Sage France, il a été successivement Directeur des Services, Directeur de la division Experts Comptables (2002), Directeur des Marchés Spécialisés et des Petites Entreprises (2008) et Directeur Général de la division PME (2013). En 2015, il est nommé EVP-Directeur Général de Sage France avant de devenir EVP-Directeur Général Europe du Sud en 2016.



En Janvier 2019, Serge Masliah est venu renforcer l’équipe de direction de Kyriba au poste de Directeur Général de Kyriba Europe du Sud.



« Les récents bouleversements économiques et technologiques ont renforcé le rôle des Directions Financières, tandis que la trésorerie est devenue un baromètre de santé financière. Dans ce contexte, les DAF et les Trésoriers ont besoin d’une plateforme et d’un écosystème de partenaires pour les accompagner sur leurs enjeux métier avec un maximum d’agilité et de rapidité : gestion des liquidités, systèmes de paiement, mise en conformité, lutte contre la fraude et optimisation du BFR. Kyriba est actuellement la seule plateforme à proposer ces fonctionnalités dans le Cloud, avec le soutien d’un écosystème complet de partenaires bancaires, VAR et conseils métiers. Mon objectif est de partager cette valeur avec toutes les entreprises en France et en Europe du Sud » déclare Serge Masliah, Directeur Général de Kyriba Europe du Sud.



