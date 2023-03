The Bridge Between Traditional Finance (TradFi) and Decentralized Finance (DeFi)

Accueil Envoyer Imprimer Partager Senior Manager/Director en M&A Ops Calmon Partners Executive Search accompagne un cabinet international souhaitant renforcer sa cellule M&A Ops au sein de ses équipes Deal Execution.

Équipe de 6 personnes opérant en direct avec des corporates & fonds de PE sur leurs sujets de création de valeur. Poste en CDI basé à Paris, TEMPS PLEIN





Missions

- Missions dans le cadre transactionnel (analyse de la cible et de la thèse d’investissement, études & analyses des potentielles synergies, rédaction du plan de valeur)

- Missions d’analyse de performance, études sur la rentabilité et la génération de cash



Contexte

- Au sein d’une équipe de 80 personnes, la cellule M&A Ops est composée d’un Partner, 2 Directors et 3 Managers

- Création de poste



Profil

- Diplôme grande école ou université de premier plan en finance

- Entre 8 et 15 ans d’expérience

- Expériences en conseil (M&A/TS/Strat) ainsi qu’une expérience en Corporate (fonction opérationnelle ou strat)

- Aisance à l’oral et à l’écrit en français et en anglais





Votre contact :

Arthur du Mesnil,



A propos de Calmon Partners Executive Search :

Né en 2020, Calmon Partners Executive Search est un cabinet de chasse de têtes spécialisé dans les métiers de l’investissement. Composées de professionnels issus du monde de la finance, nos équipes accompagnent nos clients – Fonds d’Investissement, Family Office, Banques, Conseils & Cabinets, Codir - dans le développement de leurs expertises en France comme à l’international.

Présents à Paris et Genève, nos experts établissent leur mission sur une véritable relation de confiance entre clients et candidats dans le respect de leurs valeurs et raison d’être.

Calmon Partners Executive Search est une filiale de Calmon Partners Group. www.calmonpartners.com

Calmon Partners Executive Search accompagne un cabinet international souhaitant renforcer sa cellule M&A Ops au sein de ses équipes Deal Exécution. Equipe de 6 personnes opérant en direct avec des corporates & fonds de PE sur leurs sujets de création de valeur.- Missions dans le cadre transactionnel (analyse de la cible et de la thèse d’investissement, études & analyses des potentielles synergies, rédaction du plan de valeur)- Missions d’analyse de performance, études sur la rentabilité et la génération de cash- Au sein d’une équipe de 80 personnes, la cellule M&A Ops est composée d’un Partner, 2 Directors et 3 Managers- Création de poste- Diplôme grande école ou université de premier plan en finance- Entre 8 et 15 ans d’expérience- Expériences en conseil (M&A/TS/Strat) ainsi qu’une expérience en Corporate (fonction opérationnelle ou strat)- Aisance à l’oral et à l’écrit en français et en anglaisArthur du Mesnil, arthur@calmonpartners.com Né en 2020, Calmon Partners Executive Search est un cabinet de chasse de têtes spécialisé dans les métiers de l’investissement. Composées de professionnels issus du monde de la finance, nos équipes accompagnent nos clients – Fonds d’Investissement, Family Office, Banques, Conseils & Cabinets, Codir - dans le développement de leurs expertises en France comme à l’international.Présents à Paris et Genève, nos experts établissent leur mission sur une véritable relation de confiance entre clients et candidats dans le respect de leurs valeurs et raison d’être.Calmon Partners Executive Search est une filiale de Calmon Partners Group. www.calmonpartners.com









Articles similaires < > Director M&A Healthcare Associate/VP - M&A – Boutique Smid PE Officer - Client & Success Partners