Scotto Partners conseille les associés-dirigeants de Packdis dans le cadre dela cession de l’intégralité des actions au groupe TINI

Packdis est une société de commerce de gros spécialisée dans les emballages alimentaires àusage unique (couverts, gobelets jetables pour la restauration rapide) et dans la transformation de matières plastiques par extrusion.



Elle œuvre également dans la fabrication de barquettes et d'emballages alimentaires en plastiques (PET, PP et PET-PE) destinés à la GMS et aux professionnels du secteur agroalimentaire.



Créée en 1998 à Paris, en réponse à l'expansion et au développement de la restauration rapide en France et Europe, Packdis a su développer et élargir au fil des années la gamme de ses produits suite aux demandes constantes et régulières des clients. Aujourd'hui, Packdis distribue ses produits en France, en Europe (Martinique Guadeloupe, Suisse, Allemagne, Grande-Bretagne,Belgique...), en Asie (Séoul, Dubaï) et en Amérique du nord (Etats-Unis).



Dans le cadre de cette opération, les associés de Packdis étaient conjointement conseillés par Scotto Partners avec une équipe composée de Coralie Oger (associée) accompagnée par Caroline Vieren en corporate/M&A.

Lexicube Avocats (Jean-Luc Dury) a conseillé le groupe TINI.



A PROPOS DE SCOTTO PARTNERS :

Scotto Partners

, créée en 1996 par Lionel Scotto le Massese, est une boutique haut de gammes pécialisée dans l’accompagnement des fondateurs, entrepreneurs, managers et actionnaires familiaux et dont l’indépendance à l’égard des investisseurs financiers est une marque de fabrique.

Le cabinet a développé, en complément de son expertise reconnue en matière de négociation et de structuration des management packages, une expertise de premier plan pour les opérations de haut-de-bilan (LBO, fusions-acquisitions, introduction en bourse, restructurations, levées de fonds, etc.) et couvre l’ensemble des disciplines requises pour ce type d’opérations.

