Scandit : levée de fonds (série D) de 150M$ menée par Warburg Pincus

Scandit, leader de la capture intelligente de données, annonce une levée de fonds (série D) de 150 millions de dollars menée par Warburg Pincus.



Les nouveaux fonds seront utilisés pour continuer le développement des technologies innovantes de vision numérique afin de davantage transformer les processus industriels traditionnels.



Scandit, le leader de la capture intelligente de données (smart data capture), a réalisé un tour de financement de série D de 150 millions de dollars, montant la valorisation de l'entreprise à plus d’1 milliard de dollars. Ce tour de table a été mené par Warburg Pincus, investisseur de premier plan en matière de croissance mondiale, qui a fait ses preuves dans la mise à l'échelle de sociétés à forte croissance, en particulier dans le domaine des logiciels B2B. Cet investissement a également vu une forte participation de la base d'actionnaires existants de Scandit, tels que Atomico, Forestay Capital, G2VP, GV, Kreos, NGP Capital, Schneider Electric, le fonds Sony Innovation Fund by IGV[1] et Swisscom Ventures.



À ce jour, Scandit a levé près de 300 millions de dollars pour supporter son expansion internationale, permettant aux appareils intelligents de capturer des données en edge computing à partir de codes-barres, de textes, d'identifiants ou d'objets grâce à la vision numérique ; et ainsi d'automatiser les processus et de fournir des informations améliorant l'engagement des clients et augmentant la productivité des salariés. Depuis son tour de financement de série C en mai 2020, la société a plus que doublé ses revenus annuels récurrents et a désormais plus de 1700 clients internationaux, dont American Eagle Outfitters, Carrefour, FedEx, Levi’s Strauss & Co., La Poste et Sephora.



Scandit a également renforcé sa position de leader sur ses marchés verticaux principaux - le commerce de détail, le transport et la logistique, la santé et l’industrie - et a aujourd'hui la confiance de trois des cinq plus grandes entreprises postales mondiales et de huit des dix plus grands commerces alimentaires américains. Au cours de la pandémie, Scandit a également fourni des services de saisie de données à des organismes de santé nationaux tels que le NHS au Royaume-Uni, pour soutenir les programmes et initiatives Covid-19.



Scandit prévoit d'utiliser le financement supplémentaire pour développer davantage son empreinte mondiale et ses équipes, avec un focus particulier sur la région APAC, et notamment le Japon, Singapour et la Corée du Sud. Depuis la levée de série C, l'équipe de Scandit, répartie dans le monde entier, a augmenté de 85 % et l’entreprise prévoit de croître ses effectifs de 50 % d'ici la fin de l’année 2022. L'investissement sera également utilisé pour continuer à stimuler l'expansion et l'innovation dans les principaux marchés ciblés.



De plus, le financement permettra d'accélérer la R&D de Scandit pour parfaire les processus de l’entreprise, en mettant l'accent sur l’Intelligence Artificielle et le Machine Learning, mais aussi sur les méthodes de capture de données autonomes. La plateforme Scandit Smart Data Capture augmentera encore davantage l'intelligence et l’aide à la prise de décision, ce qui permettra aux utilisateurs d'obtenir des résultats plus rapides, plus précis et plus automatisés, que ce soit sur un smartphone, des appareils connectés wearables ou encore des robots.



Transformer les entreprises grâce à la Capture Intelligente de Données



Accélérées par la pandémie, les attentes des employés et des clients continuent d'augmenter avec une préférence pour des expériences plus numériques. Les entreprises doivent faire face à l'évolution du marché du travail pour remédier aux pénuries de main-d'œuvre actuelles, à l'augmentation du nombre de travailleurs non-salariés mais aussi au besoin de reconnaissance et d’autonomie des employés existants. Les clients, quant à eux, recherchent de plus en plus des expériences sans contact, tandis que les entreprises doivent automatiser les processus, acquérir de nouvelles expertises et accroître leur efficacité pour répondre à ces nouveaux besoins.



Les outils traditionnels de capture de données, tels que les scanners dédiés, n'ont pas été en mesure de répondre à ces exigences. Qu'il s'agisse d’équiper numériquement la main-d'œuvre mobile, d'améliorer la visibilité de la supply chain, ou encore d’améliorer l’omnicanalité, l'efficacité des opérations en magasin, le suivi et la maintenance des actifs, Scandit Smart Data Capture permet aux entreprises de relever tous ces nouveaux défis avec une vitesse, une précision et une intelligence inégalées.



Flavio Porciani, directeur général de Warburg Pincus, a déclaré : " La technologie de capture intelligente des données de Scandit transforme la façon dont les entreprises fonctionnent et interagissent avec leurs clients dans un monde de plus en plus numérique. Cette stratégie est fortement alignée avec certaines des plus grandes tendances séculaires de notre époque, notamment celles de la main-d'œuvre numérique et la visibilité de la supply chain. Fort d’une technologie déjà utilisée par des entreprises de premier plan dans de multiples industries, par des clients et des utilisateurs finaux dans le monde entier, Scandit détient une très forte opportunité de consolider sa position de leader mondial de la capture intelligente des données. Nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de nous associer à l'équipe de Scandit pour la prochaine phase de leur ambitieuse stratégie de croissance.''



Samuel Mueller, PDG de Scandit, a déclaré : " En suivant notre vision initiale d'utiliser la caméra des appareils intelligents pour interagir avec les objets physiques, nous transformons le quotidien des clients, des employés et des entreprises en permettant des expériences améliorées et personnalisées afin de réaliser leurs ambitions de transformation numérique. Ce nouveau financement nous permettra d'aider davantage d'entreprises dans le monde et de mieux responsabiliser une main-d'œuvre mobile en pleine évolution, mais aussi de répondre aux nouvelles attentes des clients et de fournir des opérations de plus en plus automatisées. Nous sommes ravis d'avoir Warburg Pincus comme partenaire pour cette nouvelle phase de notre croissance. Ils apportent une compréhension profonde de notre activité et de l'investissement dans la croissance des logiciels, ainsi qu'une longue expérience dans le soutien d'entreprises gagnantes."



Démontrant son innovation, Scandit a lancé le mois dernier ShelfView, une solution intelligente de capture et d'analyse de données pour la gestion des rayons de vente au détail. Combinant réalité augmentée, reconnaissance d'objets, reconnaissance optique de caractères et d'autres technologies innovantes de vision numérique, ShelfView capture les données SKU des produits via des appareils mobiles et des robots autonomes, afin de permettre une visibilité constante des rayons et de rendre les opérations en magasin plus intelligentes et plus efficaces.



À propos de Scandit :

Scandit est leader de la capture intelligente de données (smart data capture) offrant une vitesse, une précision et une intelligence de pointe, qui améliore le quotidien des collaborateurs, clients et des entreprises. La plateforme Scandit Smart Data Capture permet aux appareils intelligents, tels que les smartphones, drones, lunettes numériques et robots, de capturer des données à partir de codes-barres, de textes, d’identifiants et d’objets afin d’automatiser et de fournir des informations sur les processus des actions de ses clients. Scandit numérise avec précision jusqu’à 3x plus rapidement que les scanners traditionnels, et ce même avec une lumière ou un angle difficile, des étiquettes endommagées ou encore à travers de multiples code-barres.

Avec ses innovations, Scandit favorise la réalisation d’importantes économies et augmente la rétention des employés ainsi que la fidélité des clients. L’entreprise travaille en partenariat avec les clients à chaque étape : essais, conception de solutions, intégration et accompagnement.

De nombreuses entreprises, parmi les plus importantes au monde, font confiance à Scandit dans le cadre de leur transformation numérique, notamment Instacart, Levi’s Strauss & Co, Sephora, NHS et FedEx.

scandit.com.



À propos de Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC est un investisseur de croissance mondial de premier plan. La société gère plus de 73 milliards de dollars d'actifs. Le portefeuille actif de la société, composé de plus de 235 sociétés, est très diversifié en termes de stade, de secteur et de géographie. Warburg Pincus est un partenaire expérimenté pour les équipes de direction qui cherchent à construire des entreprises durables à valeur pérenne. Fondée en 1966, Warburg Pincus a levé 20 fonds de capital-investissement et 2 fonds immobiliers, qui ont investi plus de 100 milliards de dollars dans plus de 1 000 entreprises dans plus de 40 pays. Depuis sa création, Warburg Pincus a soutenu plus de 190 introductions en bourse dans le monde. La société a son siège à New York et des bureaux à Amsterdam, Beijing, Berlin, Hong Kong, Houston, Londres, Luxembourg, Mumbai, Maurice, San Francisco, São Paulo, Shanghai et Singapour.

www.warburgpincus.com



[1] Innovation Growth Ventures Co., Ltd. (IGV) est géré par Sony Innovation Fund et Daiwa Capital Holdings



