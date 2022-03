Scalian renforce ses activités de conseil et sa présence dans le secteur public en acquérant Noveane, expert en transformation digitale et organisationnelle Scalian et Noveane annoncent avoir signé un accord de rapprochement afin de s’imposer comme un acteur incontournable des projets de transformation digitaux et organisationnels, en combinant leurs expertises technologiques et métiers.

Cette opération de rapprochement s’inscrit dans le cadre du plan stratégique 2024 de Scalian qui vise à atteindre une dimension critique de 500M€ d’activités pan-européenne dans le conseil en management, la transformation et les systèmes numériques. Soutenu par un actionnariat solide, Scalian a ainsi réalisé depuis 2019 trois acquisitions majeures en Allemagne (Tagueri) et en Espagne (Indizen et Agensys), et continue à être très actif dans l’intégration de partenaires stratégiques partageant ses valeurs.

Noveane, une expertise sur toute la chaîne de la transformation



Forte de plus d’une centaine de collaborateurs et d’un chiffre d’affaires de 15M€ attendu en 2022, Noveane a été fondée en 2001 (sous le nom d’ISPA Consulting) et est basée à Paris. Elle est aujourd’hui reconnue comme un cabinet de conseil spécialisé dans la maîtrise de toutes les étapes de la transformation liées aux nouvelles technologies et nouvelles formes d’organisation (stratégie, gestion de projet, pilotage, implémentation des solutions et outils spécialisés associés), principalement auprès des administrations centrales et locales du secteur public et de grands comptes de la santé et banque & assurance.



Ses activités sont structurées autour de deux domaines complémentaires :



1. Les métiers de la Transformation (du conseil en stratégie au déploiement concret jusqu’à sa stabilisation, en passant par l’AMOA et le pilotage de celle-ci), en s’appuyant notamment pour cela sur près de 40 consultants certifiés (MSP® Foundation, PMP, PSM, SAFe POPM)

2. La construction et mise en place de Solutions digitales (des choix technologiques et métiers jusqu’à leur implémentation et intégration dans l’entreprise par les pratiques agiles les plus avancées), grâce entre autres à des partenariats stratégiques avec les principaux éditeurs de solutions de pilotage (ServiceNow – Partenaire Premier, Broadcom, Planview, Virage, Triskell,…) et plus de 35 consultants certifiés.



Scalian, ‘Humans and Technology to scale up sustainable performance’



Scalian, Groupe international de conseil spécialisé dans les deux domaines du numérique et du management, a développé depuis plus de 30 ans un savoir-faire de très haut niveau, mariant maîtrise des technologies et connaissance des processus métiers les plus sophistiqués. Ceci s’est fait grâce à un ADN conjuguant innovation et capacité à placer l’humain au cœur des transformations pour permettre le développement d’acteurs de toutes filières (jusqu’au plus complexes), que nous accompagnons en répondant à leurs préoccupations sociétales, environnementales et technologiques.



Fort d’un chiffre d’affaires de près de 300M€ et près de 3 000 consultants répartis à 65% en France puis à 35% en Europe et en Amérique du Nord, Scalian accompagne ainsi les acteurs majeurs de l’industrie et du service dans la définition et la mise en œuvre rapide de leurs projets à travers trois grandes activités :



1. Les Systèmes Numériques (complexes, embarqués ou critiques, systèmes d’information, activités digitales, projets agiles, Big Data, IA, Cybersécurité, Cloud)



2. La Performance des Opérations (performance de l’entreprise, des projets, de la supply chain et des achats)

3. Le Conseil en Stratégie et Management de la Transformation (transformation digitale, change management, business et operating models, valorisation de la data)



Des synergies créatrices de valeur sur des éléments clés de la maîtrise des transformations



Le rapprochement Noveane-Scalian présente de nombreux intérêts stratégiques, tant par leur complémentarité métiers que leur présence sectorielle.

Ainsi, tout en renforçant les capacités de Conseil en Stratégie et Management de la Transformation de Scalian à proposer une offre couvrant toutes les étapes d’une transformation digitale et organisationnelle, Noveane apportera aussi une expertise renforcée sur la performance des projets (de la création d’une control room à l’intégration d’outils de Project Portfolio Management en passant par la mise en place d’un centre de services PMO).



En intégrant le groupe Scalian, Noveane bénéficiera quant à elle d’une empreinte internationale solide, ainsi que d’expertises avancées dans de nombreux domaines technologiques et métiers, ceci dans des secteurs complémentaires à son marché historique. Ces éléments clés contribueront ainsi à son développement, tout en renforçant son attractivité auprès de ses clients, partenaires et employés.

« Cet adossement à un groupe européen en forte croissance et doté de réelles capacités d’investissement permettra de libérer la croissance de Noveane en démultipliant ses moyens et ses marchés, de conforter la vision stratégique de Noveane autour du DTO (Digital Transformation Office) en accélérant le champ d’action vers la MOE et l’expertise technologique, et enfin de décupler les opportunités de trajectoires et renforcer l’attractivité », déclare Thomas Chauchard, CEO de Noveane.



« Le projet Noveane-Scalian représente un ensemble stratégique pour nos clients et nos équipes. Notre projet 2024 est ambitieux aussi par la création de valeur de contenus et de services que nous allons proposer en combinant nos approches métiers et organisationnelles avec le levier de spécialiste du numérique reconnu que nous sommes. En accélérant le développement de notre division Conseil ‘Strategy & Transformation’ avec un partenaire comme Noveane, nous créons les conditions favorables à des synergies pragmatiques et efficaces. Séduits et convaincus par Thomas et son équipe dirigeante, nous avons ensemble pu imaginer les premiers contours d’un projet commun excitant. L’empreinte client, les consultants, les métiers, l’organisation et la signature de ce cabinet sont d’une grande valeur qui sera dopée avec Scalian », ajoute Yvan Chabanne, CEO de Scalian.



À propos de Scalian :

Créé en 1989, Scalian est un spécialiste de la transformation des entreprises par sa double maitrise des processus métiers et des technologies digitales. Dans le TOP10 des sociétés de conseil en Ingénierie, le Groupe intervient en France comme à l’international dans des activités de services en management de projets industriels, supply chain (coûts, qualité, délais, performance), architecture et développement de systèmes numériques embarqués, simulation et applicatifs de systèmes d’information, de big data, IA et cybersécurité. Il traite également des problématiques d’optimisation de projets ou de performances des organisations ainsi que des enjeux de transformation digitale pour les industries et les services.

Le Groupe compte plus de 3000 salariés répartis dans sept pays avec un chiffre d’affaires de 260 millions d’euros.

www.scalian.com



À propos de Noveane :

NOVEANE est un cabinet de conseil qui apporte des réponses complètes et innovantes en matière d’expertises et de solutions de pilotage des transformations. Fruit d'un travail R&D étalé sur plusieurs années le « Digital Transformation Office by Noveane » est une approche modulaire qui rassemble les savoir-faire du cabinet afin de composer une réponse de conseil et d’appui adaptée au contexte et aux attentes de ses clients.

www.noveane.com



