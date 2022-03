Scalapay annonce une Série-B de 497M$ et se lance sur le marché du checkout en ligne 5 mois après une série-A de 155M$, le leader du paiement fractionné en Europe du Sud devient une licorne.

Scalapay est la principale solution de paiement d'Europe du Sud permettant aux consommateurs d'acheter maintenant et de payer plus tard (BNPL) et sans intérêt. La fintech annonce aujourd'hui une nouvelle levée de fonds de 497 millions de dollars en série B.



Ce tour de table est mené par les nouveaux entrants Tencent et Willoughby Capital, avec la participation de l’investisseur historique Tiger Global, Gangwal, Moore Capital, Deimos et Fasanara Capital. Goldman Sachs participe également en tant que conseil.



Lancement d’une nouvelle solution de checkout en 2 clics



Scalapay est une solution de paiement innovante qui s’adresse aux commerçants online et physiques du monde entier. Elle permet à leurs clients d'acheter immédiatement et de payer plus tard, sans intérêt. Les solutions Buy Now Pay Later (BNPL) proposées incluent trois options de règlement : payer en 3 fois, payer en 4 fois et payer entièrement après 14 jours. Cette facilité de paiement rend l'expérience d'achat plus agréable et plus facile pour les clients en allégeant l'impact sur leur budget.



Scalapay accompagne des enseignes internationales parmi lesquelles Shein, Decathlon, Calzedonia, Morgandetoi, Cache-cache, Bréal, Bonoboplanet, Vib’s (Groupe Beaumanoir), Swappie, Moschino, Don't Call Me Jennifer, Samsonite, Nike ou Pandora.



Fidèle à sa mission de transformer le paiement en une commodité pour les commerçants, Scalapay annonce également le lancement de Magic Checkout. Cette solution de checkout en ligne est conçue pour offrir des expériences d’achats en deux clics, sans aucune friction, à travers plusieurs moyens de paiement (3x, 4x, carte bancaire…).



« Magic Checkout à la capacité de considérablement faire évoluer l’expérience e-commerce en Europe, qui reste encore en deçà du marché américain. Avec Magic, nous avons supprimé tous les points de friction traditionnels du paiement et solutionné les principales raisons de l'abandon du panier, telles que l'inscription ou la connexion, l'expédition, la sélection du moyen de paiement et les consentements en matière de confidentialité. Et ce, tout en respectant les règles européennes strictes DSP2 et RGPD », déclare Johnny Mitrevski, co-fondateur et CTO de Scalapay.



En soutien de son hyper croissance, cette série-B va permettre à Scalapay de recruter à l'échelle mondiale avec l’objectif de doubler ses effectifs d’ici fin 2022 et continuer à délivrer une solution de paiement à la pointe de l’innovation. Ce financement lance également la mise à l'échelle de son nouveau produit Magic Checkout dans toute l'Europe.



« Notre objectif a toujours été simple : donner aux commerçants les moyens de créer des expériences client optimales », commente Simone Mancini, cofondateur et PDG de Scalapay.



« En permettant des versements sans intérêt, nous avons transformé la frustration du paiement en une expérience d'achat plus agréable. Avec le lancement de Magic Checkout, nous allons encore plus loin dans l’accompagnement des commerçants européens à transformer l'ensemble de leur expérience de paiement. En facilitant les achats répétés, Magic Checkout ouvre aux commerçants un vaste réseau d’acheteurs et entraîne une augmentation significative de la conversion. Ce nouveau financement va nous permettre d'étendre notre solution dans de nouveaux pays et de continuer à recruter des talents de premier plan » conclut Simone Mancini.



Scalapay a été fondée par Simone Mancini et Johnny Mitrevski en 2019. L'équipe fondatrice comprend également Raffaele Terrone, Daniele Tessari et Mirco Mattevi. La société a levé plus de 700 millions de dollars de financement à ce jour. Depuis son récent cycle de série A, Scalapay a multiplié par trois son volume de paiements d'un mois sur l'autre.



L’équipe de direction et le board vont évoluer, à l’image de Amit Jhawar, ex-PDG de Venmo et COO/CFO de Braintree qui vient de rejoindre le conseil d’administration.



« Scalapay est une solution innovante qui associe un outil optimisé pour les commerçants à une expérience utilisateur simple mais puissante. J'ai compris le potentiel de Scalapay dès que j’ai vu les expériences de part et d’autre », déclare Amit Jhawar.



A propos de Scalapay

Scalapay est une solution de paiement innovante pour les commerçants du monde entier. Elle permet aux clients d'acheter maintenant et de payer plus tard, en trois versements, sans intérêt. L'étalement des paiements dans le temps permet aux consommateurs d’améliorer leur expérience d’achat, leur donne accès à la meilleure qualité, à leurs marques et articles préférés sans impact sur leur budget.



