Satispay, la fintech italienne spécialisée dans le paiement mobile se déploie en France via Nice

Comme annoncé au cours du dernier Paris Fintech Forum, la fintech italienne, Satispay poursuit son plan de développement en Europe en se déployant par cercles concentriques autour de ses points d'ancrage. Revendiquant 75 % du marché italien du paiement mobile, elle s'est d'abord installée au Luxembourg en 2020 puis en France en 2022 (Menton, Thionville, Metz), où elle poursuit sa croissance. Satispay a commencé à déployer ses services en France sur toute la Côte d’Azur entre Menton et Nice.. 600 commerçants à Nice et 200 commerçants entre Nice et Menton proposent déjà à ce jour la solution de paiement. Satispay vise une communauté de 2 500 commerçants niçois partenaires d’ici la fin de l’année 2023. La Côte d’Azur est une région très dynamique, ouverte aux nouvelles technologies avec un tissu de petits commerçants très nombreux. La proximité de l’Italie avec une forte communauté et un grand nombre de visiteurs italiens font de la Métropole Nice Côte d'Azur un maillon autant naturel qu’essentiel dans l’expansion de Satispay en France. Satispay s’appuie également sur de nombreux partenaires et acteurs économiques, et compte s’adresser à de grandes enseignes (comme c’est déjà le cas en Italie) afin d’accélérer son développement et sa croissance. Fondée en 2013 à Cuneo (Italie du Nord) par deux amis d'enfance, Alberto Dalmasso, Dario Brignone, rejoints par Samuele Pinta, Satispay a pour objectif de simplifier les transactions pour de petits achats du quotidien, sans avoir recours à l'argent liquide ou aux cartes de crédit. L’application mobile permet d'effectuer des transactions aussi bien chez des commerçants qu’entre particuliers avec un système de paiement direct, sans les intermédiaires classiques et sans les frais associés aux paiements par carte bancaire. Satispay propose également le transfert d’argent entre proches, l'organisation de cagnottes, les dons, l'envoi de cadeaux et même le paiement de factures ou de frais de péages en Italie. Satispay se distingue par son indépendance vis-à-vis des réseaux traditionnels de cartes de crédit et de débit, sans intermédiaire. Grâce à une connexion directe d’IBAN à IBAN qui offre un haut niveau de sécurité (cryptage avancé) pour chaque transaction effectuée, Satispay a réussi à supprimer toute l’intermédiation habituelle et à créer un réseau sécurisé de paiement. La sécurité des données personnelles est également assurée. Satispay a obtenu une licence d’institution de monnaie électronique dans le cadre de ces activités. « Après l’Italie, le Luxembourg, la Côte d’Azur, nous sommes heureux de nous installer à Nice, qui devient de fait le point d’ancrage de notre implantation en France. Notre objectif est que Satispay devienne le moyen de paiement numéro un des Niçois. Fort de leur accueil, nous sommes confiants pour poursuivre notre développement et simplifier toujours plus les paiements du quotidien. » Pascal Cotte, Directeur des nouveaux marchés et Directeur Général de Satispay France Aujourd'hui, Satispay est utilisé par près de 4 millions d'utilisateurs, particuliers et commerçants, petits magasins ou grandes enseignes comme Benetton, Carrefour, Boggi, Trenord, Eataly, Tigotà, Decathlon, Autogrill, Trenitalia. Située à Milan, la société emploie aujourd'hui plus de 500 personnes et ambitionne à devenir le prochain réseau de paiement de premier plan en Europe. Valorisée à plus d’un milliard d’euros, Satispay a levé 320 millions d’euros en octobre 2022.

Satispay, spécialiste italien du paiement mobile, s’installe dans la Métropole Nice Côte d'Azur. Avec près de 4 millions d’utilisateurs et une communauté réunissant plus de 350 000 commerçants en Europe, Satispay se développe à présent sur la Riviera avec une application de paiement pour les commerçants et les particuliers niçois. Son ambition est de devenir l’application de paiement mobile la plus utilisée en Europe. Située à Milan et fondée en 2013, la société emploie aujourd'hui plus de 500 personnes. Valorisée à plus d’un milliard d’euros, Satispay a levé 320 millions d’euros en octobre 2022.