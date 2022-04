SailPoint nomme Colleen Healy au poste de CFO SailPoint Technologies Holdings, Inc. (NYSE : SAIL), le leader de la sécurité des identités d'entreprise, a annoncé aujourd'hui que Colleen Healy était son nouveau Chief Financial Officer (CFO). Healy a près de 30 ans d'expérience dans les secteurs de la technologie et des services financiers.

Au cours de sa carrière de près de 20 ans chez Microsoft, elle a occupé divers postes dans les domaines de la finance et des opérations, notamment en tant que Directrice Générale de la division US Industry, Financial Services et responsable des relations avec les investisseurs. Healy deviendra la CFO de SailPoint à partir du 16 mars 2022, en remplacement de Cam McMartin, Directeur Financier par intérim, qui quittera ses fonctions le 15 mars.



"SailPoint est en plein essor, et je suis fier d'accueillir Colleen en tant que CFO pour compléter notre équipe de direction. Colleen est un cadre financier stratégique qui a fait ses preuves en dirigeant des organisations financières. Ses qualités de leadership exceptionnelles, acquises dans l'une des entreprises technologiques les plus emblématiques du monde, viendront compléter l'équipe SailPoint", a déclaré Mark McClain, CEO de SailPoint.



"Grâce à son expérience dans la mise en œuvre de plans d'exploitation performants et ses valeurs, nul doute que Colleen aura un impact remarquable au sein de SailPoint", a poursuivi Mark McClain, "Je voudrais également remercier chaleureusement Cam pour avoir assuré l'intérim en tant que Directeur Financier ces derniers mois. Il a été un élément inestimable de l'équipe pendant ces dernières années, et il est certain que nous apprécierons encore longtemps les actions entreprises sous sa direction et conserverons avec grand plaisir son expertise auprès de notre conseil d'administration."



À propos de Colleen Healy

Colleen Healy est un chef de file dans le domaine de la finance. Elle a récemment occupé le poste de CFO de Basis Global Technologies, Inc. (anciennement Centro, Inc.). Auparavant, elle a été Vice-Présidente et CFO Global Division chez Hill-Rom Holdings, Inc. ainsi que Vice-Présidente des relations avec les investisseurs chez TransUnionLLC. Avant cela, Mme Healy a passé près de 20 ans chez Microsoft, où elle a occupé diverses fonctions, notamment celles de Directrice Générale de la division US Industry, Financial Services, de Responsable des Relations avec les Investisseurs et de Directrice Senior de Treasury and Capital Markets Group. Elle a commencé sa carrière dans la banque d'investissement en tant qu'Analyste au Crédit Suisse (anciennement First Boston). Mme Healy est licenciée en Administration des Affaires auprès de l'Université du Michigan.



"SailPoint est reconnu comme le leader de la sécurité des identités. Je suis ravie de rejoindre cette entreprise à un moment où la sécurité des identités est si largement reconnue comme le fondement de la sécurité des entreprises", a déclaré Colleen Healy, CFO de SailPoint. "Mark et ses équipes ont construit une entreprise solide avec une culture exceptionnelle qui se concentre sur l'Impact, l'Innovation et une obsession permanente pour la satisfaction de ses clients. C'est un excellent timing pour rejoindre SailPoint et je suis impatiente de démarrer ma mission alors que nous nous efforçons de poursuivre notre croissance, tout en veillant à répondre aux besoins de nos clients à travers le monde. »



À Propos de SailPoint :

SailPoint est le leader de la sécurité des identités pour les entreprises. En exploitant la puissance de l'IA et du machine learning, SailPoint automatise la gestion et le contrôle des accès, en fournissant uniquement l'accès requis aux bonnes identités au bon moment. Notre plateforme d'identités s'intègre de manière transparente aux systèmes et flux existants, offrant une visibilité précise sur toutes les identités et leurs accès. Nous rencontrons les clients là où ils sont, avec une solution de gestion des identités intelligente qui correspond à toutes les entreprises. SailPoint permet aux organisations les plus complexes au monde de construire un socle de sécurité fondé sur la sécurité des identités.



