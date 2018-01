Saagie lève 5 millions d’euros pour devenir le champion français du Big data et de l’intelligence artificielle à l’international

Saagie, startup créée en 2013 par Arnaud Muller et accélérée par le Hub Bpifrance, est une plateforme Big Data « As-a-Service » (PaaS) agile et ergonomique, au service de tous les métiers et des décideurs (CEO, CTO, CIO) engagés dans leur transformation numérique. Elle leur permet de déployer rapidement des projets Big Data en production et d’embarquer de l’intelligence artificielle dans leurs applications, de réduire le time-to-market de leurs nouveaux services/produits. Ceci afin d’accélérer leur transformation numérique et leur offrir un avantage concurrentiel sur leur marché.



La plateforme Saagie est une véritable ligne d’assemblage, qui permet de collecter, analyser, traiter et convertir les données de l’entreprise. Cette plateforme « tout en un» reposant sur une architecture distribuée, un socle open source, est entièrement managée et maintenue à jour, elle permet une collaboration fluide entre les acteurs du projet en toute sécurité. Cette plateforme est par exemple utilisée pour l'industrialisation des processus métiers tels que la gestion de la relation client, la détection des fraudes ou le reporting financier, pour lesquels les sources de données sont très diversifiées et les traitements souvent lourds, complexes et peu tournés vers le prédictif. Mais elle sert in fine tous les cas d’usage adressés par la data science incluant ceux qui mettent en œuvre le deep learning (reconnaissance d’images, traitement du son et du texte…).



Saagie, 5 millions d’euros pour s’envoler vers l’international et renforcer son offre produit



Après avoir levé 4,2 millions d’euros fin 2016, structuré son offre de produits et services, développé de nombreux clients, organisé son équipe de direction et recruté plus de 40 personnes en un an, Saagie annonce un nouveau tour de financement de 5 millions d’euros (série A étendue) avec notamment l’arrivée d’un nouvel entrant, C. Entrepreneurs, le fonds de capital-risque géré par Cathay Innovation. Financé par BNP Paribas Cardif, « C.Entrepreneurs » soutient les startups du monde entier qui développent des technologies et des services redéfinissant le monde de l'assurance et de la banque. Cathay Innovation aidera Saagie à accélérer sa stratégie en se concentrant sur le développement commercial et la conception de produits pour les institutions financières. La Caisse d’Epargne Normandie rejoint également l’aventure Saagie et ce tour de table aux côtés de ses investisseurs historiques CapHorn Invest, BNP Paribas Développement et le groupe Matmut qui augmentent leur participation au capital.



Des renforts et business angels référents se joignent également à ce tour de table. Eric Boustouller, actuel CEO de SoLocal Group et ancien Corporate Vice President de Microsoft Europe de l’Ouest, ainsi que Bertrand Cariou, Senior Director Solutions & Partner Marketing chez Trifacta participent à ce tour de financement et deviennent advisors du comité de direction de Saagie. Le premier conseillera Saagie sur la partie business et internationale tandis que Bertrand Cariou apportera ses compétences et expériences du marketing, de la stratégie et du développement produit. Ils rejoignent Hervé Couturier, précédemment vice-président exécutif chargé de la recherche et du développement de Business Objects, responsable de la R&D de SAP puis Amadeus, il conseille les évolutions stratégiques de l’offre Saagie.



« Ce tour de table n’est que le premier étage de la fusée Saagie et nous permet d’accélérer davantage. Nous sommes la seule plateforme Big Data complète, ouverte et pré-intégrant le meilleur des briques technologiques du marché. Nous allons accentuer nos développements pour que l’offre Saagie - déjà disponible en Cloud et sous forme d’appliance - soit également disponible « on-premise » et sur les plateformes Amazon, Azure et Google. Grâce à son capital humain et son expertise technologique, le héron Saagie est définitivement prêt à s’envoler vers de nouveaux horizons pour devenir le champion français du Big Data à l’international ! » explique Arnaud Muller, CEO et fondateur de Saagie.



« C’est une nouvelle étape pour Saagie qui, depuis ses origines, appuie sa stratégie de développement et base sa croissance sur la confiance de ses investisseurs, son potentiel humain et technique largement reconnu par ses clients. C’est notamment le cas des clients du secteur banque et assurance qui plébiscitent Saagie pour accélérer leur transformation numérique et réussir leurs projets Big Data. Après avoir validé notre offre technologique outre-Atlantique en ouvrant un bureau à San Francisco, nous projetons d’en ouvrir un second à New York ainsi que deux nouvelles filiales européennes. Nous prévoyons de tripler nos revenus, de quadrupler notre nombre de clients et continuerons pour cela à recruter activement des profils de qualité », complète Jérôme Trédan, Directeur Général de Saagie.



« Le potentiel de croissance de Saagie n’a d’égal que celui du Big Data, il est quasi infini. Pour nous, il n’est surtout plus à démontrer. Nous soutenons Saagie depuis ses origines et renouvelons notre confiance à l’équipe de direction qui démontre, par son pragmatisme et son expertise technique, sa capacité à innover au service de ses clients. La plateforme Saagie est un « must have » pour toutes les entreprises souhaitant engager et réussir leur transformation numérique et la création d’applications métiers dans des délais trois fois inférieurs à ceux du marché et des acteurs traditionnels du Big Data » commente Laurent Dumas-Crouzillac, Partner de CapHorn Invest.



« Nous sommes ravis de rejoindre l’aventure Saagie, qui sera sans nul doute l’une des startups Big Data à suivre en 2018 et dans les années à venir. La vision du fondateur, la qualité des équipes, et la valeur de la plateforme pour les clients nous ont convaincu de participer à ce tour de financement et de contribuer au développement international de l’entreprise », commente Jean-François Cochy, Principal chez Cathay Innovation



La success story Saagie, l’oiseau rare du Big Data « Made in France »



Saagie, qui signifie Héron en japonais, est l’une des pépites de la French Tech dans le domaine du Big Data et de l’Intelligence Artificielle. Tel le Héron nichant près des lacs, les survolant et y plongeant pour y puiser de quoi vivre et grandir, Saagie permet à toutes les entreprises engagées dans leur transformation numérique et souhaitant innover au profit de leurs clients, de tirer le meilleur profit de leurs lacs de données. C’est ainsi que Saagie a déployé ses ailes chez Matmut, Caisse d’Epargne Normandie, Vallourec, Bpifrance, Pôle Emploi, Bouygues Construction, SNCF, etc. Saagie est par ailleurs engagé dans des partenariats forts avec par exemple Cap Gemini, IBM ou KPMG et de nombreux autres acteurs du marché.



A propos de Saagie

Saagie est une jeune entreprise innovante créée en 2013 pour conseiller les entreprises dans leur stratégie Big Data et les aider à mettre en place des projets innovants s’appuyant sur l’intelligence artificielle. Au fil du temps, Saagie réalise que les entreprises sont demandeuses d’infrastructures et d’outils leur permettant de mettre en œuvre de manière concrète leurs projets et crée en 2015 sa propre plateforme : la Saagie Data Fabric. Saagie travaille en étroite collaboration avec les laboratoires de recherche publics et privés ainsi qu’avec le monde de l’éducation. Elle réalise une première augmentation de capital de 850K€ à l’été 2015 avant de boucler une levée de fonds série A un an plus tard auprès de CapHorn Invest, BNPP, Matmut, Nfactory qui rejoignent les investisseurs historiques (Kima Ventures, TheFamily et NCI). Saagie a également été sélectionnée par Bpifrance Le Hub pour son programme d’accompagnement des start-ups en hyper croissance et par Bpifrance et Business France pour le programme Impact USA 2017 qui les a aidés dans leur implantation à San Francisco.



À propos de Cathay Innovation

Cathay Innovation est un fonds de capital-risque mondial, créé en affiliation avec Cathay Capital Private Equity. Il a été fondé sur la conviction partagée que soutenir les entrepreneurs de l’économie numérique en leur fournissant une plateforme reliant 3 continents - Amérique du Nord, Europe et Chine - constitue une chaîne de valeur particulièrement efficace. Investissant à toutes les étapes de développement des entreprises, Cathay Innovation s'associe avec des entrepreneurs visionnaires, déterminés à promouvoir le changement grâce à la technologie. Cathay Innovation a des bureaux à San Francisco, Paris, Beijing et Shanghai.



A propos de CapHorn Invest

CapHorn Invest est un fonds de capital investissement indépendant qui a pour investisseurs plus de 150 dirigeants d’entreprise et membres de familles industrielles activement mis à contribution. L’équipe s’appuie sur ce réseau d’investisseurs pour donner à ses participations un accès direct et rapide aux décideurs des industries qu’elles transforment. CapHorn investit dans des PME innovantes qui transforment, par le digital et les nouveaux usages, des marchés traditionnels en pleine mutation.



