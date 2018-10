SWIFT lance l’outil gpi Observer Analytics

SWIFT enrichit son offre de Business Intelligence en lançant gpi Observer Analytics, un nouvel outil permettant aux banques membres de SWIFT gpi d’obtenir des informations plus complètes sur leurs flux de paiement gpi.



L’analyse inégalable du marché et de la concurrence fournie par gpi Observer Analytics va permettre aux institutions financières de prendre des décisions sur la base d’informations fiables et factuelles afin de comprendre l’itinéraire réel et la rapidité de leurs instructions de paiement.



Ce faisant, ces institutions financières seront à même d’optimiser leurs flux de paiement et de piloter leurs stratégies de paiement transfrontalier. De plus, gpi Observer Analytics va leur permettre d’affiner les accords de niveau de service avec leurs banques correspondantes, ce qui se traduira par une réduction des coûts, une accélération des paiements et par un meilleur service-client.



En comparant et en suivant les paiements gpi effectués au niveau des pays, des corridors et des devises, les institutions financières vont ainsi pouvoir mesurer leurs parts d’activité, observer les pratiques du marché gpi et identifier de nouvelles opportunités commerciales. Elles vont également pouvoir utiliser l’outil afin de détecter les anomalies au sein de leurs paiements transfrontaliers.



« Observer Analytics se présente comme une opportunité unique pour identifier et évaluer notre activité gpi et apporte des informations spécifiques et commerciales clés pour l'analyse concurrentielle », déclare Jean-François Mazure, Directeur des services Cash Clearing de Société Générale. « Nous sommes convaincus qu’Observer Analytics aidera à affiner nos évaluations de routage de paiements, en favorisant les meilleures pratiques en termes de rapidité et de transparence », souligne-t-il.



Lancé à la suite d’un projet pilote réussi avec 17 banques, l’outil gpi Observer Analytics est désormais accessible à toutes les banques membres de SWIFT gpi.



« Les banques souhaitent disposer de beaucoup plus d’informations afin de mieux orienter leurs messageries de paiement. La solution gpi Observer Analytics vise à fournir aux membres de SWIFT gpi des informations commerciales plus approfondies sur leurs flux de paiement gpi en leur permettant d’obtenir des renseignements sur le routage et de se comparer à l’ensemble de la communauté gpi », a précisé Harry Newman, Head of Banking chez SWIFT.



A propos de SWIFT Business Intelligence



Lancé en 2005, le portefeuille de Business Intelligence (BI) SWIFT englobe une suite complète d’outils intuitifs comprenant des analyses, des éclairages, des services de conseil et des indicateurs économiques destinés à accompagner les besoins des clients. Le portefeuille actuel comprend Watch Analytics, une plateforme d’analyse et de reporting des volumes de flux, de valeur et de devise par marché, type de message et région, en se concentrant particulièrement sur les marchés des paiements, du financement des échanges, des devises et des valeurs mobilières. Watch Insights offre des tableaux de bord visuels et adaptés à l’activité, sur un sous-ensemble des échanges entre correspondants bancaires.



L’outil gpi Observer Insights contrôle le respect des règles gpi - les « règles de fonctionnement » sont étendues à gpi Observer Analytics. Les services BI, dont BI pour gpi, sont créateurs de valeur au-delà des seules données, et SWIFT Economics comprend les rapports mensuels RMB Tracker, RMB Market Insights et FX Performance Insights.



A propos de gpi



Le lancement de SWIFT gpi, la nouvelle innovation de SWIFT en matière de paiements internationaux, constitue l’évolution la plus marquante dans le domaine des paiements transfrontaliers de ces 30 dernières années, et devrait devenir le nouveau standard du secteur. SWIFT gpi améliore sensiblement l’expérience client en matière de paiements transfrontaliers en augmentant leur rapidité, en renforçant leur transparence et en assurant un suivi de bout en bout. Des centaines de milliers de paiements transfrontaliers sont désormais envoyés à l’aide du nouveau standard gpi et les paiements sont réalisés rapidement, de quelques minutes à quelques secondes.

SWIFT gpi permet aux entreprises de bénéficier d'un service de paiement amélioré, en particulier :

- une utilisation plus rapide, le jour même, des fonds dans le même fuseau horaire que celui du membre gpi recevant le paiement

- une transparence accrue

- un suivi de bout en bout des paiements

- le transfert des données exactes relatives à l’envoi des fonds



SWIFT gpi a décidé d’instaurer un dialogue avec les communautés du secteur bancaire et des fintechs pour encourager l’innovation dans le domaine des paiements transfrontaliers et la réduction des coûts de back-office. Depuis son lancement en janvier 2017, gpi a considérablement amélioré l’expérience des entreprises en matière de paiements transfrontaliers, grâce à l’établissement de 350 corridors entre pays. Le service gpi propose notamment des règles métier renforcées et une base de données en ligne permettant d’assurer un suivi sécurisé, via des API. Grâce à SWIFT gpi, les entreprises peuvent renforcer leur activité à l’international, améliorer leurs relations avec leurs fournisseurs et optimiser la gestion de leur trésorerie. Près de 50 % des paiements réalisés avec le service SWIFT gpi sont crédités aux bénéficiaires finaux en 30 minutes, et presque 100 % en 24 heures. Les paiements prenant plus de temps exigent des conversions complexes de taux de change, des contrôles de conformité ou des autorisations réglementaires.



En plus des 160 institutions financières ayant déjà adopté gpi, plus de 55 infrastructures de paiement échangent déjà des paiements gpi et permettent un échange et un suivi de données à l’échelle domestique. Ces infrastructures ont un rôle majeur à jouer dans le cadre du suivi de but en bout des paiements transfrontaliers car ce sont elles qui compensent les paiements internationaux dès leur arrivée dans les pays de destination.



A propos de SWIFT

SWIFT est une société coopérative qui fournit les plates-formes de communication, produits et services pour connecter plus d 11 000 organisations bancaires, établissements financiers et clients professionnels dans plus de 200 pays et territoires. SWIFT permet à ses utilisateurs d'échanger des informations financières automatisées, standardisées de façon sécurisée et fiable, réduisant ainsi les coûts, le risque opérationnel et éliminant les inefficacités opérationnelles. SWIFT rassemble également la communauté financière pour travailler en collaboration à déterminer les pratiques du marché, définir des standards et débattre de questions d'intérêt mutuel. En tant que fournisseur de confiance, SWIFT poursuit sans relâche l'excellence opérationnelle; soutient sa communauté pour faire face aux menaces cybernétiques; Et cherche continuellement à réduire les coûts, à réduire les risques et à éliminer les inefficiences opérationnelles. Ses produits et services prennent en charge l'accès et l'intégration de sa communauté, l'intelligence d'affaires, les données de référence et les besoins en matière de conformité aux crimes financiers. SWIFT rassemble également la communauté financière - au niveau mondial, régional et local - pour façonner les pratiques du marché, définir des normes et débattre de questions d'intérêt commun ou préoccupantes.

Basé en Belgique, la gouvernance et le contrôle international de SWIFT renforcent le caractère neutre et mondial de sa structure coopérative. Le réseau mondial de bureaux de SWIFT assure une présence active dans tous les principaux centres financiers.

