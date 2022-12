SQLI France recrute 360 talents en 2023 pour accompagner sa croissance de 9%

Au-delà de son ADN technologique et sa capacité de conseil métier, SQLI cultive des noyaux d’expertise en matière d’UX / UI pour offrir à ses clients des expériences engageantes et plus efficaces. Les équipes créatives travaillent en étroite collaboration avec les experts techniques et les développeurs.



UNE IMPORTANCE DONNÉE AU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES



Labellisé HappyIndex Trainees par ChooseMyCompany pour la 5ème année consécutive, SQLI mise sur les talents de demain au travers d’un dispositif de proximité pour accompagner et former ses stagiaires. SQLI dispose également d’un institut de formation interne, Aston by SQLI, pour former et certifier ses collaborateurs. SQLI France met l’accent sur les communautés d’experts pour partager les connaissances et les bonnes pratiques, et intègre les technologies les plus avancées au sein de ses projets.



« SQLI France tire sa force du collectif. La somme de nos énergies et expertises, avec l’appui de nos centres de services industriels en France et au Maroc, et de nos partenaires technologiques, nous permet d'adresser les grands projets de transformation de l’expérience digitale de nos clients » explique Thierry Mileo, Directeur général de SQLI France.



« Nous avons à coeur l'accompagnement permanent de nos collaborateurs pour les faire monter en compétences dans ce but » complète Gilles Feuvrier, DRH de SQLI France, « à ce pilier de notre politique RH s'ajoute un fort esprit communautaire : nos communautés, qu'elles soient techniques, projets ou Agile, permettent à chacun d'apprendre, transmettre et grandir. Quel que soit votre projet, rejoignez-nous, vous trouverez votre place et construirez votre avenir au sein de nos entités. »



SQLI RECRUTE UNE MULTITUDE DE PROFILS PARTOUT EN FRANCE



Implanté dans 13 pays et comptant 2100 collaborateurs, SQLI est historiquement présent en France dans les grandes villes de l’Hexagone : Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Lille et Rouen. En 2023, SQLI France ouvre 360 postes en CDI et 80 postes en stage et alternance sur l’ensemble de ses expertises, partout sur le territoire : Développeurs, leaders techniques et architectes JAVA (fullstack, microservices, Servless, etc.) Développeurs, leaders techniques et architectes PHP / Symfony Développeurs Microsoft (.Net, Sharepoint, etc.) Développeurs front (React, vueJS, etc.) et mobile (IOS & Android) Architectes et experts Cloud (GCP, AWS, Azure, etc.) Data ingénieurs et Data scientists Chefs de Projets digitaux et e-commerce et Directeurs de programmes de transformation Business Analysts et consultants fonctionnels (transformation digitale, e-commerce, marketing digital, etc.) UX / UI Designers



A propos de SQLI

Créé en 1990, SQLI est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur par le Digital. Ses équipes créatives et techniques s'engagent à offrir aux clients, consommateurs ou usagers, des expériences inédites et engageantes en s'appuyant sur le meilleur des technologies et méthodologies ainsi que sur leurs compétences et convictions. Elles conçoivent, développent et déploient des architectures solides et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et favorisent leur croissance. Ses 2 100 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Danemark, Espagne, Maroc, Maurice et Dubaï. En 2021, le groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 226 M€. SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.

https://www.sqli.com