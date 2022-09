SODICA Corporate Finance devient Crédit Agricole Midcap Advisors Renforcement de l’offre M&A à destination des clients PME et ETI du Crédit Agricole : SODICA Corporate Finance devient Crédit Agricole Midcap Advisors.

Avec l’ambition d’être le partenaire de référence des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), réaffirmée dans le projet du Groupe, le Crédit Agricole met en place une nouvelle organisation de son activité M&A afin d’optimiser le Coverage de tous ses clients, de la PME à la grande entreprise.



SODICA Corporate Finance, spécialisée dans les opérations de conseil en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière pour les PME et ETI, change ainsi de dénomination sociale pour devenir Crédit Agricole Midcap Advisors. Dorénavant rattaché au pôle ETI du Groupe hébergé chez Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole Midcap Advisors s’appuie sur une approche commerciale coordonnée - notamment avec les Caisses régionales, LCL et les autres filiales du Groupe - pour enrichir son accompagnement des dirigeants et actionnaires de PME et ETI, et bénéficie du maillage territorial du Groupe en France, du réseau international et des expertises sectorielles de Crédit Agricole CIB.



Crédit Agricole annonce également la nomination de Vincent Ribereau-Gayon au poste de Directeur Général de Crédit Agricole Midcap Advisors. Il est rattaché à Didier Reboul, Président de Crédit Agricole Midcap Advisors & Responsable du Pôle ETI du Groupe, et fonctionnellement à Laurent Capes, Responsable de Global Investment Banking au sein de Crédit Agricole CIB.



« Après la création du pôle ETI en mars 2021, le Groupe se dote d’une franchise de premier rang pour soutenir son ambition sur le segment des PME et ETI et sa volonté d’accompagner les transitions. Grâce à l’étroite coordination avec les réseaux de proximité du Groupe, nous renforçons ainsi nos capacités d’exécution, en proximité des dirigeants et actionnaires Midcap », déclare Didier Reboul, Responsable du Pôle ETI du groupe Crédit Agricole.



« Grâce à cette nouvelle organisation, le Groupe Crédit Agricole créée une véritable verticale M&A coordonnée, avec une offre de conseil adaptée à toutes les tailles et typologies d’entreprises - des PME et ETI jusqu’aux grandes entreprises. Crédit Agricole Midcap Advisors dispose d’atouts solides pour répondre aux besoins de ses clients, en offrant un conseil de confiance, une qualité d’exécution et une expertise sectorielle reconnus sur le marché », ajoute Vincent Ribereau-Gayon, Directeur général de Crédit Agricole Midcap Advisors.



Biographie de Vincent Ribereau-Gayon

Vincent Ribereau-Gayon débute sa carrière à Paris en 1992, en tant que Sales sur les activités de marchés de capitaux, notamment à la Caisse Centrale des Banques Populaires.

En 1995, il intègre la Direction des Régions de France de la Banque Indosuez (à Bordeaux) en tant que responsable des activités de marché pour le Sud-Ouest ; puis rejoint la succursale Rhône-Alpes de Crédit Agricole CIB en tant que Banquier Conseil auprès d’une clientèle d'ETI régionales, d'institutionnels et de grandes collectivités locales.

De 2003 à 2008, il est Directeur Régional du Pôle Grand Est de Crédit Agricole CIB (succursales de Nancy, Reims et Strasbourg). Il part en 2008 à Casablanca pour prendre en charge l’activité de Banque de Financement et d'Investissement du Crédit du Maroc (filiale du groupe Crédit Agricole) et est nommé Directeur Général Adjoint du Crédit du Maroc en 2011. A son retour en France en 2013, il rejoint CACIF (Crédit Agricole Capital Investissement et Finance en tant que Directeur du Développement.

En octobre 2014, il est nommé Directeur Exécutif de SODICA et en devient Directeur Général en mai 2022. Depuis le 1er juin 2022, Vincent Ribereau-Gayon occupe le poste de Directeur général de Crédit Agricole Midcap Advisors.

Vincent Ribereau-Gayon est diplômé du Magistère d’Economie et Finance internationales et d’un Master 2 en Banque, Finance et Négoce International de l’Université de Bordeaux.



A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, 10è groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Plus de 8900 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd’hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l’ensemble de ses clients.

www.ca-cib.fr



A propos de Crédit Agricole Midcap Advisors

Crédit Agricole Midcap Advisors, filiale de Crédit Agricole CIB, est l’entité du Groupe Crédit Agricole spécialisée dans le conseil financier des dirigeants et actionnaires de PME et ETI. Leader dans ses métiers, avec plus de 500 transactions conseillées, Crédit Agricole Midcap Advisors (nouveau nom de SODICA Corporate Finance), regroupe 45 experts en conseil M&A Midcap implantés à Paris et en proximité des clients en régions. Ses équipes disposent d’une large connaissance du tissu économique local et bénéficient d’importantes capacités d’exécution. Crédit Agricole Midcap Advisors apporte également à ses clients des expertises sectorielles spécifiques et des capacités d’actions à l’international, grâce aux équipes de Crédit Agricole CIB et à ses partenaires à l’étranger. Une activité de conseil en ingénierie financière et boursière (ECM – DCM) et une activité de broker immobilier (logistique, bureaux, hôtels, …) viennent compléter son offre à destination des PME et ETI.



