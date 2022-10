SINGULIER lance HOLIS, une plateforme d’analyse de données pour l’investissement en private equity Le cabinet de conseil en stratégie franco-britannique Singulier annonce aujourd’hui le lancement de Holis, une plateforme de data analytics conçue pour éclairer et informer la prise de décision des investisseurs tout au long du cycle d’investissement.

Dans un environnement marqué par la hausse des taux d’intérêt, où les sociétés de gestion alternative deviennent de plus en plus prudentes et sélectives, Holis permettra aux investisseurs d’accéder à une compréhension plus fine de leurs cibles et de consolider leurs thèses d’investissement en amont des acquisitions. La plateforme offrira également aux sociétés de gestion des outils pour suivre l’évolution de la performance de leurs entreprises en portefeuille et identifier de nouveaux leviers de croissance.



Holis intègre, agrège et structure des flux de données en masse –publiques et privées–qu’elle rend intelligibles et exploitables grâce à ses algorithmes propriétaires. La plateforme permet aux sociétés de gestion de consolider et d’éprouver leurs hypothèses en un temps et pour un coût considérablement réduits. Ainsi, avec Holis, les analyses du marché et du paysage concurrentiel se font en deux jours et les due diligences digitales, en une semaine, là où il faut compter trois fois plus de temps lorsqu’elles sont effectuées par une équipe d’analystes. En automatisant les tâches les plus chronophages du processus de due diligence, Holis aidera ainsi les professionnels du private equity à se concentrer sur les leviers de création de valeur.



La plateforme développée par Holis s’appuie sur l’expertise stratégique acquise au cours des cinq dernières années par Singulier en tant que sparring-partner des fonds de private equity, notamment dans les domaines du digital et du e-commerce. La force de cette plateforme réside également dans l’étroite collaboration nouée avec foxintelligence, un panel de NielsenIQ permettant d’accéder à des données d’achats de plus de 30 millions de consommateurs dans le monde. Avant son lancement officiel, Holis a contribué, dans une version béta, à plus de 30 due diligences pour des acteurs majeurs de l’industrie au

cours des douze derniers mois. Le 4 octobre 2022, Holis a reçu le Prix de la solution business la plus innovante de l’année à l’occasion de l’AM TECH DAY, l’événement paneuropéen de l’Agefi consacré à l’impact des innovations technologiques dans la gestion d’actifs.



Charles Lacroux, CEO de Holis, déclare : « A l’ère du digital, les données sont la matière première du private equity, mais le secteur n’en tire pas toujours autant qu’il le pourrait. C’est pourquoi nous avons créé Holis, une plateforme conçue pour aider les investisseurs à intégrer, interpréter, et valoriser la masse croissante de données disponibles. Je suis très enthousiaste à l’idée de voir la plateforme entrer en service dans sa version commerciale et j’ai hâte d’aller à la rencontre de nos nouveaux clients à Paris, à Londres et dans toute l’Europe. »



Holis est le dernier-né des projets de ventures portés par Singulier, un cabinet de conseil en forme de hub technologique créé par Rémi Pesseguier et Mathieu Ferel, dont l’ambition est de devenir le partenaire incontournable des investisseurs en private equity. Rémi Pesseguier, co-fondateur et CEO de Singulier, commente : « Le lancement de Holis marque une étape importante dans l’expansion de Singulier. Nous sommes fiers d’accompagner les leaders des actifs privés dans le monde entier et de leur offrir toujours

plus de solutions pour créer de la valeur sur toutes les verticales de leur activité.



Félicitations à Charles Lacroux et à ses équipes ! De notre côté, la voie à suivre est claire : nous continuerons à développer des projets communs avec des entrepreneurs qui partagent notre vision pour parvenir, à terme, à couvrir l’ensemble des besoins des investisseurs. »



Basé à Paris et Londres, Singulier est un cabinet de conseil en stratégie de nouvelle génération à destination des sociétés de gestion alternative, des entreprises qu’elles détiennent et des projets d’avant-garde. Fort de sa quadruple expertise digitale, data, tech et créa, Singulier accompagne les fonds de private equity tout au long du cycle d’investissement et mobilise l’ensemble des leviers d’expansion au service de la création de valeur. Grâce à ses équipes mixtes d’experts et de stratèges, Singulier déploie des solutions à impact immédiat et à effet durable.



A propos de Holis

Fondée par Charles Lacroux avec le soutien de Singulier, Holis est une plateforme de data analytics dédiée aux sociétés de gestion alternative spécialistes du non coté. Holis intègre, agrège et structure des flux de données en masse –publiques et privées–, qu’elle rend intelligibles et exploitables grâce à ses algorithmes propriétaires. Accessible sur abonnement, la plateforme éclaire et accélère la prise de décision des investisseurs, tant dans la phase de due diligence que dans la phase de détention. Elle compte d’ores et déjà une trentaine de clients en France et en Europe.



