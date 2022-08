SHARVY fait un pas vers le covoiturage en entreprise Dans un contexte de rentrée, de pression sur le coût des transports et d’intensification de la conscience environnementale, on en revient à se pencher sur le covoiturage. Car curieusement, il ne représente encore que 3 % des transports quotidiens. Pour faire progresser les usages, Sharvy et Karos, deux solutions d’entreprises collaboratives, l’une dans l’optimisation de parking et l’autre dans le covoiturage, ont développé une interface commune.





En pratique, les deux applications mobiles présentent dorénavant une interface commune. Techniquement, la gestion des places de parking pour les covoitureurs /covoiturés, va pouvoir être administrée plus finement par l’entreprise pour développer des politiques incitatives. Dans cet esprit, le covoiturage peut donner un droit de priorité au parking à l’instant t et au jour J, réellement en fonction des besoins.



Les conducteurs concluent leur covoiturage dans Karos et automatiquement, une place au parking de l’entreprise leur est réservée via



Dès lors qu’une entreprise souhaite pousser le covoiturage, le fait de prioriser l’accès au parking aux covoitureurs est un incontournable. Dans les plans de mobilité, les entreprises peuvent favoriser le covoiturage et établir des règles préférentielles d’accès au parking, pour faire changer les comportements. Et c'est ce que font les Directions des Ressources Humaines les plus progressistes. On voit que les entreprises rendent les covoitureurs prioritaires en matière d’accès à leur parking.



Sharvy et Karos, les deux applications dédiées à la voiture en entreprise, reposent sur une même philosophie : l’économie collaborative, l’autonomie des collaborateurs, l’optimisation des usages au travers de l’intelligence des algorithmes.



Permettant la gestion intelligente des espaces partagés en entreprise – parking, bureaux, cantines…-, Sharvy a déjà séduit de grands comptes tels que Vinci, JC Decaux, Nestlé, Ralph Lauren ou Onet … Elle est déjà utilisée quotidiennement par 45 000 personnes. Lancée sous le nom de MyCarSpot, l'entreprise a accéléré sa croissance récemment grâce à l'élargissement de sa proposition de valeurs. Elle a levé 1,2 M d'euros en 2020 pour financer son développement international. Elle vise 2M€ de chiffre d'affaires d'ici trois ans. Elle franchit un nouveau cap avec une collaboration qui la rapproche de KAROS, le leader européen du covoiturage domicile-travail.

