Rollee lève 4M€ pour contribuer à un système financier plus inclusif Rollee lève 4M d’euros pour aider les banques, fintechs et assurances à mieux analyser la situation professionnelle de leurs utilisateurs et contribuer à un système financier plus inclusif.

Rollee arrive dans le paysage tech français et compte bien se faire sa place dans le secteur de la fintech. Fondée par Ali Hamriti (CEO), ancien Head of Data chez Ditto et spécialisé en credit scoring, Pierrick Legrand (COO), ex Sales Director chez CapSens, et rejoint par Thomas Godart (CTO), ex CTO chez GreenFlex qu’il a accompagné jusqu’à la vente à Total, Rollee souhaite faciliter aux travailleurs l’accès aux services financiers et assurantiels, en commençant par les indépendants.



En effet, Rollee permet aux travailleurs de partager grâce à un lien sécurisé leurs données professionnelles, réparties sur une ou plusieurs plateformes, afin de valider leur situation financière. Les institutions ont ainsi une vision globale de la situation du travailleur, qu’il soit indépendant ou salarié. Grâce à cette solution ultra innovante, d’une part de nombreux indépendants peuvent ainsi se voir accorder la confiance des banques, ce qui n’aurait surement pas été le cas via le process classique. D’autre part, les salariés sécurisent le partage de leurs données professionnelles, en évitant d’envoyer des documents sensibles (fiches de paie, contrat de travail…) sans aucune traçabilité. Portée par sa vision sociétale, Rollee souhaite contribuer à un système financier plus équitable en faisant en sorte que le statut professionnel ne soit plus un frein pour accéder à des services essentiels.



La startup travaille déjà avec des clients variés provenant de plusieurs industries : néo banques, experts-comptables, assurances, ou encore gestionnaires de flotte automobile, la solution Rollee leur permet d’offrir une expérience utilisateur moderne à leurs clients et de bénéficier de données fiables pour prendre de meilleures décisions.



“À ce jour, les données professionnelles sont presque invisibles pour les fournisseurs de services financiers ; et si c’est le cas, ce n’est que de manière périphérique, n’ajoutant aucune valeur pour les acteurs de la finance et une exclusion injustifiée de services basiques comme des prêts bancaires pour le consommateur. Rollee est la seule startup avec la capacité d’agréger et de fournir de manière précise ces données à grande échelle, avec pour promesse d'améliorer l’inclusion financière pour beaucoup de travailleurs en Europe. Nous sommes confiants dans le potentiel de développement sans limite de Rollee, et sommes heureux d’accompagner Ali, Pierrick et Thomas dans cette mission” - Alexis Majos - Associé chez Speedinvest



Une plateforme sécurisée et facile à utiliser, un premier produit pour les indépendants.



Très simple d’utilisation, il suffit aux acteurs financiers d’envoyer à leurs clients un lien Rollee. Dans le cas des indépendants, ils pourront connecter leurs différentes plateformes utilisées, par exemple regrouper pour un chauffeur VTC ses revenus Uber, Bolt ou Wheely. Rollee donne alors une vue complète de leurs revenus et activités et augmente leurs chances d’avoir accès à un service comme le crédit.



“Beaucoup trop d’indépendants se voient refuser des services financiers du simple fait de leur statut. Le fait que leurs revenus proviennent de sources différentes est souvent synonyme d’instabilité. Notre ambition est de mettre fin à ces préjugés en amenant de la clarté sur leurs revenus et activités, et aider ainsi les services financiers à prendre des décisions plus inclusives”, explique Ali Hamriti, CEO et cofondateur de Rollee.



Pour sa levée de fonds de 4M d’euros, Rollee s’est entourée de partenaires européens tels que Speedinvest, Seedcamp et 20VC ou encore des Business Angels reconnus dans la fintech. Depuis le premier jour, Rollee a une vision européenne et souhaite ainsi accroître sa position sur le marché français et britannique tout en investissant l’Allemagne et l’Espagne.



Pour cela, la pépite tech a pour objectif de tripler ses effectifs d’ici la fin de l’année. En télétravail depuis son lancement, Rollee crée une équipe multiculturelle dynamique au quatre coins du globe.



A propos Rollee

Rollee est une plateforme sécurisée de données professionnelles qui aide les institutions à prendre des décisions plus justes. Fondée par Ali Hamriti (CEO), Pierrick Legrand (COO) et Thomas Godart (CTO) en 2021, la startup a pour objectif de s’imposer dans le paysage de la fintech européenne.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Le Groupe Prunay entre dans l’écosystème start-ups De Pardieu Brocas Maffei conseille Eiffel Investment Group dans le cadre d’une levée de fonds de 40M€ par Fifteen Gowling WLG France conseille Fortino Capital dans le cadre de son investissement dans Flowlity