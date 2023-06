Accueil Envoyer Imprimer Partager Roland Berger et Crypto Oasis Ventures lancent The Green Block, un Think Tank sur l'impact des technologies WEB3 et IA. Crypto Oasis Ventures, organisation spécialisée dans le web3 mêlant start-ups studios et VC, et le cabinet de conseil Roland Berger, lancent The Green Block. Sous ce nom, se cache un nouveau groupe de réflexion - ou think tank - de dimension internationale souhaitant créer un écosystème afin de soutenir des projets dans le WEB3 et/ou dans l'IA contribuant à un avenir durable et inclusif. Le siège de The Green Block est à Dubai.



Depuis l'initiative de "The Merge" portée par Ethereum qui a réduit la consommation énergétique de la célèbre blockchain de 99,9 %, la communauté WEB3 a pu jauger toute l'importance de cette préoccupation "green".

Aujourd'hui, il semble que les choses s'organisent. Le célèbre cabinet Roland Berger et Crypto Oasis Ventures, viennent d'inaugurer un Think Tank nommé The Green Block.

The Green Block, c'est une initiative dite révolutionnaire dédiée à la promotion de projets environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans Web3. Dirigée par Crypto Oasis Ventures en collaboration avec le cabinet de conseil en gestion Roland Berger, l'organisation souhaite promouvoir et structurer les initiatives visant à construire un avenir durable en tirant parti de la puissance des technologies Blockchain et AI.



Selon le communiqué de presse signé par les deux organisations, l'objectif principal de The Green Block est d'établir un écosystème qui relie les parties prenantes de divers secteurs pour développer et mettre en œuvre des solutions Web3 percutantes concernant la gouvernance d'entreprise, la durabilité environnementale et la responsabilité sociale. En exploitant le potentiel du Web3 et de l'IA, The Green Block vise à relever les défis mondiaux conformément à l'agenda de la COP28 des Émirats arabes unis et aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.



Faisal Zaidi, co-fondateur de Crypto Oasis Ventures, a déclaré : « Le lancement de The Green Block représente la première étape de notre parcours pour créer un avenir durable grâce à des initiatives Web3 dans le domaine environnemental, social et de gouvernance (ESG). projets, fournissant et permettant l'infrastructure et responsabilisant les talents, The Green Block facilitera le développement et la mise en œuvre de solutions Web3 durables à l'échelle mondiale.



En tant que mécène inaugural de The Green Block, BEEAH assume un rôle essentiel dans la promotion de la mission de l'initiative. En tant que groupe holding international et pionnier des solutions durables et intelligentes pour les villes prêtes pour l'avenir, BEEAH comprend l'importance de favoriser la durabilité et de s'aligner sur l'agenda des Émirats arabes unis pour la COP28. Grâce à son partenariat avec The Green Block, BEEAH souligne son engagement envers la responsabilité environnementale et le progrès social.



Khaled Al Huraimel, PDG du groupe BEEAH, a souligné l'importance du lancement de The Green Block, déclarant : "Il existe un immense potentiel dans les technologies Blockchain, AI et Web3 et je suis ravi de voir comment le Green Block les exploite pour révolutionner les projets ESG. En tant que l'un des premiers à adopter les technologies blockchain à Sharjah, la vision de BEEAH Group repose sur les deux piliers de la durabilité et de la numérisation. En tant que mécène de The Green Block, BEEAH Group se réjouit de favoriser l'innovation et de s'engager avec les parties prenantes pour atteindre les objectifs de durabilité en utilisant technologie tout en surmontant les défis mondiaux."



Au sein du comité directeur de l'initiative The Green Block, la représentation de Roland Berger contribue à déterminer l'orientation stratégique de l'initiative. Le comité prend des décisions clés qui façonnent les plans à long terme et les objectifs immédiats de l'initiative, contribuant ainsi à assurer la continuité de sa mission. Des technologies telles que le Web3 et l'IA contribueront de manière significative à la voie vers la durabilité - Le groupe de réflexion et le Launchpad Green Block accéléreront cette transition et connecteront les leaders d'opinion mondiaux.



Pierre Samaties, associé chez Roland Berger Moyen-Orient et responsable de la pratique Global Digital Assets, Web3 et Metaverse, a exprimé son enthousiasme quant à l'impact potentiel de The Green Block, en déclarant : " Le lancement de l'initiative The Green Block est le début d'un important groupe de réflexion et Launchpad pour la technologie Web3 et AI qui soutiendra la durabilité et la qualité de vie. De nombreux cas d'utilisation de la technologie sont parfaitement adaptés pour faire progresser les énergies renouvelables, stimuler l'inclusion financière et encourager les améliorations environnementales."



À propos de The Green Block

The Green Block est un groupe de réflexion mondial et une rampe de lancement dont l'objectif principal est d'accélérer et de renforcer l'utilisation de la technologie Web3 et de l'IA pour l'amélioration des initiatives environnementales, sociales et de gouvernance, qui améliorent finalement notre qualité de vie. Dirigée par Crypto Oasis Ventures, en collaboration avec le cabinet de conseil en gestion Roland Berger, cette initiative mondiale révolutionnaire dénote une avancée significative vers la création d'un avenir durable.

À la base, The Green Block facilitera l'accès à des ressources cruciales, notamment des investisseurs, des subventions, des financements publics et la tokenisation. Ce faisant, il permettra aux projets de faire des progrès substantiels et d'atteindre leurs objectifs, tout en établissant une infrastructure solide. Il connectera les projets aux protocoles Blockchain appropriés, tout en fournissant des conseils réglementaires, en produisant des rapports perspicaces et en organisant des opportunités de réseautage communautaire accompagnées de canaux de communication efficaces. De plus, The Green Block servira de catalyseur pour la collaboration et l'échange de connaissances, tout en responsabilisant les individus talentueux grâce à des plateformes de leadership éclairé telles que des publications, des interviews, des podcasts et des tables rondes.

The Green Block vise à créer un écosystème qui soutient des projets transformateurs et contribue à un avenir durable et inclusif.

THE GREEN BLOCK



À propos de Crypto Oasis Ventures

Crypto Oasis Ventures est l'un des principaux "bâtisseurs" d'entreprises avec un fort accent sur la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Il a établi avec succès l'écosystème Crypto Oasis, qui est devenu l'écosystème Blockchain à la croissance la plus rapide au monde. Rien qu'aux Émirats arabes unis, l'écosystème a identifié plus de 1 800 organisations et compte plus de 8 650 personnes dédiées à l'industrie Blockchain. L'écosystème englobe diverses parties prenantes, notamment des investisseurs et des collectionneurs, des start-ups et des projets, des entreprises, des instituts scientifiques et de recherche, des fournisseurs de services et des entités et associations gouvernementales.

En tant que l'un des pionniers dans le paysage local de la construction de capital-risque, Crypto Oasis Ventures bénéficie d'un réseau mondial et maintient des connexions solides avec la célèbre Crypto Valley en Suisse. Elle détient notamment la distinction d'être la première société de construction de capital-risque Web3 basée dans le centre financier international de Dubaï (DIFC). L'objectif principal de Crypto Oasis Ventures est de nourrir l'écosystème et d'accélérer la croissance des organisations liées au Web3 au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et au-delà.

Crypto Oasis Ventures a dirigé plusieurs entreprises prospères, notamment Crypto Oasis Labs, Crypto Oasis Sentio, arte, Crypto Oasis Games Guild, Inacta Communications et The Green Block. Ces projets illustrent l'engagement de l'entreprise envers l'innovation, la collaboration et le développement durable au sein de l'espace Web3.

CRYPTO OASIS



A propos de Roland Berger

Roland Berger est le seul cabinet de conseil en gestion du patrimoine européen à forte empreinte internationale. En tant qu'entreprise indépendante, détenue uniquement par nos partenaires, nous exploitons 51 bureaux dans tous les principaux marchés. Nos 3000 employés offrent une combinaison unique d'une approche analytique et d'une attitude empathique. Portés par nos valeurs d'entrepreneuriat, d'excellence et d'empathie, chez Roland Berger, nous sommes convaincus que le monde a besoin d'un nouveau paradigme durable prenant en compte l'ensemble du cycle de valeur. Travaillant au sein d'équipes aux compétences croisées dans tous les secteurs et fonctions métier concernés, nous fournissons la meilleure expertise pour relever les défis majeurs d'aujourd'hui et de demain.

ROLAND BERGER



C'est l'un des sujets du moment dans cet ecosystème WEB3 et IA : comment soutenir nos initiatives technologiques. Celles qui font "chauffer les serveurs" tout en respectant la planète ?Depuis l'initiative de "The Merge" portée par Ethereum qui a réduit la consommation énergétique de la célèbre blockchain de 99,9 %, la communauté WEB3 a pu jauger toute l'importance de cette préoccupation "green".Aujourd'hui, il semble que les choses s'organisent. Le célèbre cabinet Roland Berger et Crypto Oasis Ventures, viennent d'inaugurer un Think Tank nommé The Green Block.The Green Block, c'est une initiative dite révolutionnaire dédiée à la promotion de projets environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans Web3. Dirigée par Crypto Oasis Ventures en collaboration avec le cabinet de conseil en gestion Roland Berger, l'organisation souhaite promouvoir et structurer les initiatives visant à construire un avenir durable en tirant parti de la puissance des technologies Blockchain et AI.Selon le communiqué de presse signé par les deux organisations, l'objectif principal de The Green Block est d'établir un écosystème qui relie les parties prenantes de divers secteurs pour développer et mettre en œuvre des solutions Web3 percutantes concernant la gouvernance d'entreprise, la durabilité environnementale et la responsabilité sociale. En exploitant le potentiel du Web3 et de l'IA, The Green Block vise à relever les défis mondiaux conformément à l'agenda de la COP28 des Émirats arabes unis et aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.Faisal Zaidi, co-fondateur de Crypto Oasis Ventures, a déclaré : « Le lancement de The Green Block représente la première étape de notre parcours pour créer un avenir durable grâce à des initiatives Web3 dans le domaine environnemental, social et de gouvernance (ESG). projets, fournissant et permettant l'infrastructure et responsabilisant les talents, The Green Block facilitera le développement et la mise en œuvre de solutions Web3 durables à l'échelle mondiale.En tant que mécène inaugural de The Green Block, BEEAH assume un rôle essentiel dans la promotion de la mission de l'initiative. En tant que groupe holding international et pionnier des solutions durables et intelligentes pour les villes prêtes pour l'avenir, BEEAH comprend l'importance de favoriser la durabilité et de s'aligner sur l'agenda des Émirats arabes unis pour la COP28. Grâce à son partenariat avec The Green Block, BEEAH souligne son engagement envers la responsabilité environnementale et le progrès social.Khaled Al Huraimel, PDG du groupe BEEAH, a souligné l'importance du lancement de The Green Block, déclarant : "Il existe un immense potentiel dans les technologies Blockchain, AI et Web3 et je suis ravi de voir comment le Green Block les exploite pour révolutionner les projets ESG. En tant que l'un des premiers à adopter les technologies blockchain à Sharjah, la vision de BEEAH Group repose sur les deux piliers de la durabilité et de la numérisation. En tant que mécène de The Green Block, BEEAH Group se réjouit de favoriser l'innovation et de s'engager avec les parties prenantes pour atteindre les objectifs de durabilité en utilisant technologie tout en surmontant les défis mondiaux."Au sein du comité directeur de l'initiative The Green Block, la représentation de Roland Berger contribue à déterminer l'orientation stratégique de l'initiative. Le comité prend des décisions clés qui façonnent les plans à long terme et les objectifs immédiats de l'initiative, contribuant ainsi à assurer la continuité de sa mission. Des technologies telles que le Web3 et l'IA contribueront de manière significative à la voie vers la durabilité - Le groupe de réflexion et le Launchpad Green Block accéléreront cette transition et connecteront les leaders d'opinion mondiaux.Pierre Samaties, associé chez Roland Berger Moyen-Orient et responsable de la pratique Global Digital Assets, Web3 et Metaverse, a exprimé son enthousiasme quant à l'impact potentiel de The Green Block, en déclarant : " Le lancement de l'initiative The Green Block est le début d'un important groupe de réflexion et Launchpad pour la technologie Web3 et AI qui soutiendra la durabilité et la qualité de vie. De nombreux cas d'utilisation de la technologie sont parfaitement adaptés pour faire progresser les énergies renouvelables, stimuler l'inclusion financière et encourager les améliorations environnementales."À propos deest un groupe de réflexion mondial et une rampe de lancement dont l'objectif principal est d'accélérer et de renforcer l'utilisation de la technologie Web3 et de l'IA pour l'amélioration des initiatives environnementales, sociales et de gouvernance, qui améliorent finalement notre qualité de vie. Dirigée par Crypto Oasis Ventures, en collaboration avec le cabinet de conseil en gestion Roland Berger, cette initiative mondiale révolutionnaire dénote une avancée significative vers la création d'un avenir durable.À la base, The Green Block facilitera l'accès à des ressources cruciales, notamment des investisseurs, des subventions, des financements publics et la tokenisation. Ce faisant, il permettra aux projets de faire des progrès substantiels et d'atteindre leurs objectifs, tout en établissant une infrastructure solide. Il connectera les projets aux protocoles Blockchain appropriés, tout en fournissant des conseils réglementaires, en produisant des rapports perspicaces et en organisant des opportunités de réseautage communautaire accompagnées de canaux de communication efficaces. De plus, The Green Block servira de catalyseur pour la collaboration et l'échange de connaissances, tout en responsabilisant les individus talentueux grâce à des plateformes de leadership éclairé telles que des publications, des interviews, des podcasts et des tables rondes.vise à créer un écosystème qui soutient des projets transformateurs et contribue à un avenir durable et inclusif.Crypto Oasis Ventures est l'un des principaux "bâtisseurs" d'entreprises avec un fort accent sur la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Il a établi avec succès l'écosystème Crypto Oasis, qui est devenu l'écosystème Blockchain à la croissance la plus rapide au monde. Rien qu'aux Émirats arabes unis, l'écosystème a identifié plus de 1 800 organisations et compte plus de 8 650 personnes dédiées à l'industrie Blockchain. L'écosystème englobe diverses parties prenantes, notamment des investisseurs et des collectionneurs, des start-ups et des projets, des entreprises, des instituts scientifiques et de recherche, des fournisseurs de services et des entités et associations gouvernementales.En tant que l'un des pionniers dans le paysage local de la construction de capital-risque, Crypto Oasis Ventures bénéficie d'un réseau mondial et maintient des connexions solides avec la célèbre Crypto Valley en Suisse. Elle détient notamment la distinction d'être la première société de construction de capital-risque Web3 basée dans le centre financier international de Dubaï (DIFC). L'objectif principal de Crypto Oasis Ventures est de nourrir l'écosystème et d'accélérer la croissance des organisations liées au Web3 au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et au-delà.Crypto Oasis Ventures a dirigé plusieurs entreprises prospères, notamment Crypto Oasis Labs, Crypto Oasis Sentio, arte, Crypto Oasis Games Guild, Inacta Communications et The Green Block. Ces projets illustrent l'engagement de l'entreprise envers l'innovation, la collaboration et le développement durable au sein de l'espace Web3.est le seul cabinet de conseil en gestion du patrimoine européen à forte empreinte internationale. En tant qu'entreprise indépendante, détenue uniquement par nos partenaires, nous exploitons 51 bureaux dans tous les principaux marchés. Nos 3000 employés offrent une combinaison unique d'une approche analytique et d'une attitude empathique. Portés par nos valeurs d'entrepreneuriat, d'excellence et d'empathie, chez Roland Berger, nous sommes convaincus que le monde a besoin d'un nouveau paradigme durable prenant en compte l'ensemble du cycle de valeur. Travaillant au sein d'équipes aux compétences croisées dans tous les secteurs et fonctions métier concernés, nous fournissons la meilleure expertise pour relever les défis majeurs d'aujourd'hui et de demain.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.









Articles similaires < > Big Data & AI Paris : l’écosystème Big Data et IA réuni pour accélérer la transformation des entreprises L'Actu vue par...Benoît de Jessey : "La crypto, tout part à vau-l’eau...Vraiment ?" ICT Spring : plus que 10 jours avant l'événement tech du Luxembourg