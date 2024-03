Robinhood dévoile sa première carte de crédit, la Robinhood Gold Card

La carte de crédit, disponible exclusivement pour les clients de Robinhood Gold, intervient deux ans après le lancement d'une carte de débit permettant d'investir de la petite monnaie, la société basée à Menlo Park, en Californie, cherchant à élargir son offre de produits.



« Il y a toujours eu des avantages et des opportunités spéciaux réservés aux riches qui les rendent encore plus riches. C'est pourquoi nous avons lancé Robinhood et donné à nos clients accès à des fonctionnalités telles que le trading sans commission et le marché 24 heures sur 24 », a déclaré Vlad Tenev, co-fondateur et PDG de Robinhood.



" La carte Robinhood Gold est la seule carte de crédit dont vous aurez besoin, et elle est exclusivement réservée aux membres Robinhood Gold 1 . La Robinhood Gold Card n'a pas de frais annuels 1 , pas de frais de transaction à l'étranger et vous offre une remise en argent inégalée de 3 % sur toutes les catégories 2 . Vous gagnerez également encore plus sur vos voyages, en obtenant 5 % de remise en argent lorsque vous réservez via le tout nouveau portail de voyage Robinhood. Vos points de récompense sont ensuite échangeables contre des voyages, des cartes-cadeaux et des achats chez de grands détaillants tels qu'Apple, Nike, Bloomingdales, etc. Les points peuvent également être échangés contre de l'argent, qui peut ensuite être instantanément transféré sur votre compte de courtage Robinhood pour investir, gagner des intérêts 4 ou retirer. " poursuit-on chez Robinhood



Selon Reuters, Robinhood a acheté l'année dernière la start-up fintech X1 Inc, soutenue par Max Levchin, pour environ 95 millions de dollars, profitant de la popularité des sociétés fintech en raison de la croissance de la banque numérique, dans sa tentative de devenir un guichet unique pour les services financiers.

L'expansion au-delà de son activité commerciale principale pourrait également aider à protéger Robinhood contre les accès de turbulences du marché, comme lorsqu'une série de hausses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine en 2022 a effrayé les investisseurs particuliers.



Les réservations pour une place sur la liste d'attente pour la carte ont commencé mardi 26 mars 2024. La société prévoit de déployer largement le produit plus tard cette année.