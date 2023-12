Robinhood à la conquête de l'Europe

", a déclaré Johann Kerbrat, directeur général de Robinhood Crypto. «Robinhood Crypto se présente comme une plateforme de trading sur laquelle les utilisateurs possèdent leur propre crypto et détenue en toute sécurité en leur nom. Les utilisateurs peuvent acheter et vendre 25 crypto-monnaies, suivre les prix en temps réel et accéder à des graphiques pour les aider à affiner leur stratégie de trading. Ils peuvent également parcourir et découvrir différents actifs numériques, créer des listes de surveillance et suivre les dernières actualités directement dans l'application. La prise en charge de jetons supplémentaires, de transferts cryptographiques, de jalonnement cryptographique, de récompenses d'apprentissage cryptographique et bien plus encore devrait être lancée en 2024.

Robinhood crypto, l'exchange américain fondé il y a 10 ans, a annoncé le lancement de sa plateforme en Europe et ce, dans la foulée de son arrivée au Royaume-Uni. Créée en avril 2013 par Vladimir Tenev et Baiju Bhatt, qui se sont rencontrés sur le campus Stanford, la plateforme revendique 85 milliards de dollars sous gestion. Selon ses résultats du troisième trimestre 2023, son chiffre d'affaires a augmenté de 29 % (sur trois mois au 30 septembre) pour atteindre 467 millions de dollars. Un augmentation due principalement à la hausse des taux d'intérêts. Car, dans le même temps, son nombre d'utilisateurs a chuté de 16 % pour atteindre les 10,3 millions. Une performance en berne, qui explique peut-être ses velléités d'installation de ce côté de l'Atlantique. Robinhood propose 25 cryptomonnaies et est enregistrée en tant qu'opérateur de change de monnaie virtuelle et de portefeuille de dépôt de monnaie virtuelle (RHEC) en République de Lituanie. AL A.