Revolut lance les comptes joints Revolut, la banque en ligne déjà utilisée par plus de 28 millions de personnes dans le monde, dont près de 2 millions en France, annonce aujourd'hui le

lancement des comptes joints pour tous les clients de l'Espace économique européen (EEE).

Très attendus par les clients Revolut, les comptes-joints sont disponibles pour tous les clients de l'Espace économique européen, qui n'auront pas à prouver qu'ils sont en couple ou qu'ils vivent ensemble.

● Rapides et faciles à ouvrir, ces comptes s’adressent à tout type d’utilisateurs : couples, amis, familles, partenaires et bien plus encore.

● Comme pour les comptes classiques, l’accès aux comptes joints Revolut Standard est entièrement gratuit avec une carte virtuelle et sans frais cachés. L’envoi d’une carte physique Standard est facturé 7.99 euros.

● Les comptes joints sont lancés en même temps que la version 9.0 de l'application Revolut, qui comprend également de nombreuses améliorations de l'expérience utilisateur, telles que des raccourcis personnalisables sur l'écran d'accueil et une version de Revolut Chat pour les groupes.



Les comptes joints permettent aux utilisateurs de créer un compte supplémentaire au sein de l'application Revolut qui sera détenu conjointement par deux personnes, qu'il s'agisse de partenaires, de membres de la famille ou d'amis. Cette nouvelle fonctionnalité fait partie de la nouvelle mise à jour UX 9.0 qui est disponible dès à présent pour iOS et Android et qui inclut également la version groupe de l'outil de messagerie instantanée Revolut Chat.



Partager sa vie avec les comptes joints

Les comptes joints Revolut sont synonymes de flexibilité et d'inclusivité, s’adaptant aux besoins de tous types de personnes et de relations. Pour créer des comptes communs, les clients n'ont pas besoin d'expliquer avec qui, pourquoi ou de prouver qu'ils vivent ensemble.

Les comptes-joints sont également compatibles avec Revolut <18, pouvant ainsi devenir un outil de finance familiale, mais peuvent également être utilisés par tous les types de duos, qu'il s'agisse de couples, de frères et sœurs, de colocataires ou d'amis.



Antoine Le Nel, Directeur Croissance Monde chez Revolut : "Je suis particulièrement heureux que Revolut devienne encore plus social et inclusif, s'adaptant aux besoins des différentes personnes, relations et budgets. Les comptes-joints et les discussions de groupe permettront de simplifier les sujets d’argent avec les personnes avec lesquelles nous partageons notre vie financière, en combinant le meilleur des fonctions sociales et bancaires existantes.”



Au fil des années, Revolut est devenue l'une des plus grandes communautés financières au monde, avec de multiples fonctionnalités créées spécifiquement afin de rendre les opérations bancaires entre proches plus rapides et plus faciles - telles que la fonctionnalité de partage

des dépenses, Revolut Chat, Revolut <18, Group Vaults et les paiements p2p sans tracas.



Pour ouvrir un compte joint, les deux personnes doivent être clientes de Revolut et avoir mis à jour l'application avec la version 9.0 qui prend en charge la fonctionnalité comptes joints. Les comptes des deux personnes doivent être domiciliés dans le même pays, et sur la même succursale Revolut (En France, les deux utilisateurs devront bien avoir migré vers un IBAN Français par exemple, ou rester tous deux sur un IBAN Lituanien. Pour l’instant, la

fonctionnalité est limitée à un seul compte joint par personne.



Discuter, partager et payer des factures avec les discussions de groupe En novembre 2022, Revolut a lancé sa fonction de messagerie instantanée Chat, où les clients Revolut du monde entier peuvent discuter et partager émojis, GIFs et autocollants tout en envoyant et en demandant de l'argent à d'autres utilisateurs. Avec l’arrivée de la version 9.0 de l'application, Revolut introduit désormais les discussions de groupe. Cette nouvelle fonctionnalité permet à plusieurs personnes de discuter et de finaliser les détails de paiements directement depuis l'application, plutôt que de devoir passer d'une application de messagerie à l'autre pour envoyer ou recevoir de l'argent.

Tous les messages de chat sont cryptés de bout en bout. Les clients peuvent désactiver la fonction de chat s'ils ne souhaitent pas l'utiliser.



À propos de Revolut

Revolut développe la première banque en ligne dans le monde pour aider les utilisateurs à tirer meilleur parti de leur argent. Revolut a été lancé au Royaume-Uni en 2015 et proposait des services de transfert et d'échange monétaires. Aujourd'hui, plus de 28 millions de clients dans le monde utilisent nos produits innovants et effectuent plus de 330 millions de transactions chaque mois.

Grâce à nos comptes personnels et business, nous aidons nos clients à améliorer leurs finances en leur donnant plus de contrôle et connectant les individus, sans frontières, à travers le monde.



