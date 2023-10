Revolut change de peau !

Revolut fait sa révolution. A l'occasion de la sortie de la version Revolut 10, l'application bancaire qui revendique plus de 35 millions de clients dans le monde dont 2,5 millions en France, a annoncé un changement de design de son logo comme de son application/site web.Au programme notamment : plus de Widgets et de possibilités de personnaliser sa navigation. Une sorte de petit coup de jeune pour, justement, peut-être, attirer plus de jeunes ?Lancé en 2015, Revolut était à l'origine une solution britannique proposant un service de transfert et d'échange d'argent. La solution s'est peu à peu mue en un service de comptes et de cartes bancaires, pour aujourd'hui se positionner en banque en ligne globale.Ivan Chalov, Directeur Retail chez Revolut, déclare : "".À PROPOS DE REVOLUTNous construisons la première banque en ligne globale. En 2015, Revolut s'est lancé au Royaume-Uni en proposant des services de transfert et d'échange d'argent. Aujourd'hui, 35 millions de clients dans le monde utilisent des dizaines de produits innovants de Revolut pour effectuer plus de 400 millions de transactions par mois.À travers nos comptes personnels et professionnels, nous aidons nos clients à améliorer leur santé financière, à leur donner plus de contrôle et à connecter les gens de manière transparente à travers le monde.

Revolut 10 représente un grand pas en avant dans l’optique d’aider nos clients à faire de Revolut leur compte principal. Nous avons conçu Revolut 10 pour permettre aux utilisateurs d’avoir une vision claire de tous leurs comptes et de leur argent en un seul endroit et de pouvoir naviguer facilement parmi leurs fonctionnalités et produits favoris. Nous espérons que le nouveau design aidera les clients de Revolut à explorer certaines fonctionnalités et produits existants dont ils ne soupçonnaient peut-être pas l'existence. "Nous savons que chaque client est unique et à des besoins particuliers, c'est pourquoi nous sommes ravis d'offrir des outils de personnalisation, y compris des widgets, où les clients peuvent placer par exemple des cartes ou des destinataires favoris directement sur leur écran d'accueil pour transférer de l'argent en un seul geste. Peu importe où vous en êtes dans votre parcours financier, Revolut vous aide à tirer davantage de votre argent