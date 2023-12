Accueil Envoyer Imprimer Partager Revaia, un closing à 150 M€ pour son second fonds growth Revaia, leader européen de l'investissement dans l'innovation responsable, a annoncé, à quelques jours de la célébration de son cinquième anniversaire, le premier closing institutionnel de son deuxième fonds, Revaia Growth II, à hauteur de 150 millions d'euros. Le succès de cette levée de fonds témoigne de la solidité de la stratégie de Revaia et de sa base de soutiens robuste. Au-delà des trois investissements déjà réalisés via ce fonds (Mews, Coralogix, Kaiko), Revaia prévoit d’investir dans 12 autres sociétés à partir de la série B.





En 2018, naissait Revaia, une nouvelle société de gestion, à la croisée du growth et de la durabilité, ayant pour mission de révéler les futurs champions européens de l’innovation responsable. En seulement cinq ans, celle-ci s'est imposée comme le plus gros fonds tech growth créé par des femmes en Europe, avec plus de 400 millions d'euros d'actifs sous gestion. Revaia a investi plus de 250 millions d'euros et constitué un portefeuille très résilient de 15 scale-ups européennes, principalement des sociétés de logiciels SaaS B2B.



Avec une exposition diversifiée à plusieurs industries, le portefeuille de Revaia est indexé sur des tendances porteuses, telles que l'hospitalité avec Mews (Pays-Bas), la santé avec Hublo (France), la transition énergétique avec Deepki (France) et la gestion des marques avec Frontify (Suisse). Les fonds I et II de Revaia, labellisés Tibi, affichent une croissance solide, tant au niveau de leurs revenus (1 milliard d'euros de revenu récurrent cumulé, dont plus de 500 millions d'euros réalisés depuis l’investissement) que des effectifs de leurs sociétés en portefeuille (plus de 1000 emplois créés sur un total de 4000), renforcée par une stratégie proactive de croissance externe. Au cours des 18 derniers mois, Revaia a enregistré un total de 8 acquisitions au niveau de son portefeuille et a réalisé une première sortie, après 2 ans de détention, avec le rachat de Gohenry par le leader américain de la finance familiale Acorns, l'une des plus importantes transactions dans le secteur de la fintech au cours de la dernière année.

Malgré un contexte de financement complexe, les sociétés du portefeuille ont attiré des capitaux de façon significative, avec un total de 250 millions d'euros levés à la suite de l’investissement initial de Revaia, la grande majorité provenant de nouveaux investisseurs, à l’occasion de tours de table réalisés à des valeurs systématiquement supérieures à celles des tours précédents.



Revaia continue par ailleurs de renforcer sa présence paneuropéenne pour soutenir l'internationalisation de ses entreprises en portefeuille et accéder aux meilleures opportunités d'investissement de croissance en Europe. En plus de ses bureaux à Paris et Berlin, la société de gestion ouvrira début 2024 un bureau à Londres, sous la direction de Morgan Kessous, Partner, qui s’y installera, pour accroître son exposition au plus grand marché technologique européen et bénéficier de son bassin de talents.



L'équipe est désormais entièrement indépendante à la suite du rachat de la participation de son sponsor historique, Sycomore Asset Management, après une collaboration fructueuse de 5 ans.



Désormais labellisée B-Corp, Revaia a également ouvert la voie à de meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans la tech en Europe, avec de nombreuses initiatives telles que la première Charte ESG dans la tech et le premier benchmark des pratiques ESG dans la tech européenne qui fournit des indicateurs basés sur le stade de maturité des startups. Cette stratégie pionnière a été récompensée à plusieurs reprises aux niveaux français et européen.



" Avec Revaia, nous avons voulu créer une société d'investissement innovante, à l’initiative d’avancées technologiques et de création de valeur pour toutes les parties prenantes, et encourageant les meilleures pratiques qui permettront un avenir plus durable ", a déclaré Alice Albizzati, associée fondatrice de Revaia. « Revaia Growth II poursuivra la stratégie qui fait le succès de notre premier fonds, à savoir soutenir les scale-ups européennes les plus prometteuses dans le domaine de la technologie durable, positionnées sur des tendances porteuses sur le long terme »



Elina Berrebi, associée fondatrice, a ajouté : " Nous sommes très fiers du succès de Revaia au cours de ces cinq premières années. Nous avons créé une société d'investissement indépendante et internationale avec une culture forte et une équipe de management expérimentée. Nous sommes honorés par la confiance que nos entrepreneurs et LPs ont placée en nous. Ce n'est que le début de notre histoire, notre engagement à fournir une valeur durable à nos partenaires est plus fort que jamais. "



Marjut Falkstedt, directrice générale du Fonds Européen d’Investissement, a commenté : " Nous sommes ravis de soutenir Revaia avec les ressources d'InvestEU dans cette levée de fonds qui vise à financer les entrepreneurs ambitieux en Europe qui cherchent à faire changer d’échelle leurs sociétés. L'accent du fonds sur le financement des entreprises en phase de croissance correspond bien à la stratégie de l'UE qui vise à remédier au déficit de financement des scale-ups en Europe. Nous attachons également une grande importance à une meilleure parité dans les fonds dans lesquels nous investissons et sommes, à cet égard, tout à fait en phase avec la manière dont Revaia a réussi à atteindre l’équilibre au sein de son équipe. "



Adeline Lemaire, Directrice exécutive de Bpifrance en charge des Fonds de fonds, a ajouté : « La levée du second fonds est une étape importante dans la vie d’une société de gestion. Celle-ci est un marqueur de la pérennisation du projet porté par Revaia que nous avons soutenu depuis l’origine. Bpifrance est ainsi très heureuse de participer à ce closing qui permet de continuer à fournir des capacités de financement pour les sociétés technologiques au stade du growth, et de soutenir la démarche de durabilité de Revaia. »



A propos de Revaia

Leader de l’investissement dans l’innovation responsable, Revaia s'associe à des entrepreneurs innovants, guidés par une mission et portés par des ambitions mondiales et un leadership durable. La société accompagne ces entreprises en phase de croissance sur l'ensemble de leur cycle de vie, de la série B à l'introduction en bourse et au-delà, créant des passerelles entre le venture capital, le private equity et les marchés cotés. Revaia joue le rôle de sparring partner pour ces entrepreneurs qui s'efforcent de transformer notre société en un monde meilleur. Avec des bureaux à Paris et Berlin et une présence en Amérique du Nord, son équipe diverse apporte un soutien opérationnel et un savoir-faire ESG unique aux entreprises technologiques les plus prometteuses. Revaia est très fière de soutenir des entreprises telles qu’Algolia, Aircall, Coralogix, Deepki, Frontify, Acorns, Hublo, Mews, Platform.sh, Planity et Welcome to the Jungle.

Revaia

