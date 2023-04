Accueil Envoyer Imprimer Partager Responsable marketing & communication strategique private equity Notre Client, un groupe familial spécialisé dans la conception et la distribution de solutions d’investissement innovantes, recrute un responsable marketing & communication stratégique - private equity , fortement motivé(e) par les missions proposées. Cette personne viendra renforcer l’équipe marketing/communication dès que possible. Il/Elle sera directement rattaché à la Directrice Marketing & Communication. Poste en CDI, basé à Paris.





Le groupe distribue l’ensemble des solutions auprès d’un réseau de + 1000 partenaires (Banques Privées, Conseillers en Investissements Financiers, Family Office et Institutionnels) représentant +51 000 investisseurs. Employant +175 collaborateurs, présent à Paris et à travers 9 implantations dans le monde.



Capitalisant sur sa connaissance et son expertise dans le financement des entreprises, le Groupe a lancé en 2016 sa société de gestion, pour se positionner sur le métier du private equity et accompagner les PME françaises dans leur développement



Dans ce contexte de forte croissance, le groupe recrute un responsable marketing & communication stratégique - private equity fortement motivé(e) par les missions proposées. Cette personne viendra renforcer l’équipe marketing/communication dès que possible. Il/Elle sera directement rattaché à la Directrice Marketing & Communication.



DESCRIPTION DU POSTE

* Secteur d’activité : Private Equity



* Fonction : Marketing / Communication



PRINCIPALES MISSIONS

* Communication & positionnement de la société de gestion



* Définir la stratégie et l’identité de la marque (société de gestion)



* Développer la notoriété et la visibilité de la société de gestion auprès de son écosystème et des différentes cibles pour la positionner comme acteur de référence du private equity en France (tribunes, avis d’expert, vidéos, etc.)



* Collaborer avec l’agence presse sur l’élaboration d’un plan media stratégique dédié (générer des opportunités d’interviews presse, media, podcasts etc.)



* Identifier et participer aux classements de référence, assurer la présence de la société de gestion sur les annuaires de la profession etc.



* Enrichir et animer régulièrement le site internet groupe et le site dédié à la société de gestion



* Marketing produit - stratégie « Growth »



* Assurer le pilotage stratégique de la stratégie d’investissement originelle de la société de gestion : la stratégie « Growth »



* Accompagner le développement commercial de cette stratégie



* Promotion produit : participer à la conception et à la mise à jour / adaptation des supports marketing destinés à la promotion de cette stratégie et de ses fonds d’investissement : plaquettes commerciales, présentations power point pour évènements spécifiques, emailing, vidéos ou déclinaisons digitales…



* Marketing digital



* Développer une stratégie de contenus créatifs (tous canaux) en collaboration avec des prestataires extérieurs (ex : projets vidéo motion design, webinaires) ou avec l’équipe de graphistes



* Optimiser le référencement naturel, création de contenus et mise à jour des informations concernant les stratégies et les produits sur les sites internet du groupe et de la société de gestion



* Animation des campagnes SEA



* Animation des campagnes de réseaux sociaux avec le social media manager



* Partenariats & évènements



* Identifier et mettre en œuvre des partenariats stratégiques (avec des références du secteur notamment)



* Identifier et assurer la participation à des événements clés du secteur (salons, conférences, clubs etc.)



* Assurer l’organisation d’événements dédiés au private equity (conseils, conférence, déjeuners thématiques, rencontres etc.)



PROFIL RECHERCHÉ

* Formation : Bac +5 en Ecole de Commerce ou de Communication



* 5-10 ans d’expérience en marketing / communication dans le secteur du private equity, de la gestion d’actifs, de la banque privée etc…



COMPETENCES DEMANDEES

* Excellente expression écrite et orale



* Excellente maîtrise du pack Office et expérience des réseaux sociaux



QUALITÉS PERSONNELLES SOUHAITÉES

* Forte capacité de travail et flexibilité



* Rigueur et réactivité



* Autonomie, capacité d’organisation et d’interaction avec plusieurs équipes



* Créativité et capacité d’initiative



* Enthousiasme et aisance dans la communication écrite



AVANTAGES :

* Très beaux locaux dans le 17ème près du Parc Monceau



* Mise à disposition d’une salle de sport



* 1 jour de télétravail par semaine



* Participation au transport



* Titre-restaurant



TYPE DE PRIMES & GRATIFICATIONS :

* Prime annuelle



* Intéressement



VOTRE CONTACT :

Claude Calmon

claude@calmonpartners.com



A propos de Calmon Partners Executive Search :

Né en 2020, Calmon Partners Executive Search est un cabinet de chasse de têtes spécialisé dans les métiers de l’investissement. Composées de professionnels issus du monde de la finance, nos équipes accompagnent nos clients – Fonds d’Investissement, Family Office, Banques, Conseils & Cabinets, Codir - dans le développement de leurs expertises en France comme à l’international. Présents à Paris et Genève, nos experts établissent leur mission sur une véritable relation de confiance entre clients et candidats dans le respect de leurs valeurs et raison d’être.

Calmon Partners Executive Search est une filiale de Calmon Partners Group.

www.calmonpartners.com Notre Client, groupe familial spécialisé dans la conception et la distribution de solutions d’investissement innovantes développées par ses experts, gère plus de 4 milliards € d’actifs et déploie ses activités autour de 4 expertises : financement de projets d’entreprises en Outre-mer, capital-investissement, opérations immobilières, plan épargne retraite.Le groupe distribue l’ensemble des solutions auprès d’un réseau de + 1000 partenaires (Banques Privées, Conseillers en Investissements Financiers, Family Office et Institutionnels) représentant +51 000 investisseurs. Employant +175 collaborateurs, présent à Paris et à travers 9 implantations dans le monde.Capitalisant sur sa connaissance et son expertise dans le financement des entreprises, le Groupe a lancé en 2016 sa société de gestion, pour se positionner sur le métier du private equity et accompagner les PME françaises dans leur développementDans ce contexte de forte croissance, le groupe recrute un responsable marketing & communication stratégique - private equity fortement motivé(e) par les missions proposées. Cette personne viendra renforcer l’équipe marketing/communication dès que possible. Il/Elle sera directement rattaché à la Directrice Marketing & Communication.* Secteur d’activité : Private Equity* Fonction : Marketing / Communication* Communication & positionnement de la société de gestion* Définir la stratégie et l’identité de la marque (société de gestion)* Développer la notoriété et la visibilité de la société de gestion auprès de son écosystème et des différentes cibles pour la positionner comme acteur de référence du private equity en France (tribunes, avis d’expert, vidéos, etc.)* Collaborer avec l’agence presse sur l’élaboration d’un plan media stratégique dédié (générer des opportunités d’interviews presse, media, podcasts etc.)* Identifier et participer aux classements de référence, assurer la présence de la société de gestion sur les annuaires de la profession etc.* Enrichir et animer régulièrement le site internet groupe et le site dédié à la société de gestion* Marketing produit - stratégie « Growth »* Assurer le pilotage stratégique de la stratégie d’investissement originelle de la société de gestion : la stratégie « Growth »* Accompagner le développement commercial de cette stratégie* Promotion produit : participer à la conception et à la mise à jour / adaptation des supports marketing destinés à la promotion de cette stratégie et de ses fonds d’investissement : plaquettes commerciales, présentations power point pour évènements spécifiques, emailing, vidéos ou déclinaisons digitales…* Marketing digital* Développer une stratégie de contenus créatifs (tous canaux) en collaboration avec des prestataires extérieurs (ex : projets vidéo motion design, webinaires) ou avec l’équipe de graphistes* Optimiser le référencement naturel, création de contenus et mise à jour des informations concernant les stratégies et les produits sur les sites internet du groupe et de la société de gestion* Animation des campagnes SEA* Animation des campagnes de réseaux sociaux avec le social media manager* Partenariats & évènements* Identifier et mettre en œuvre des partenariats stratégiques (avec des références du secteur notamment)* Identifier et assurer la participation à des événements clés du secteur (salons, conférences, clubs etc.)* Assurer l’organisation d’événements dédiés au private equity (conseils, conférence, déjeuners thématiques, rencontres etc.)* Formation : Bac +5 en Ecole de Commerce ou de Communication* 5-10 ans d’expérience en marketing / communication dans le secteur du private equity, de la gestion d’actifs, de la banque privée etc…* Excellente expression écrite et orale* Excellente maîtrise du pack Office et expérience des réseaux sociaux* Forte capacité de travail et flexibilité* Rigueur et réactivité* Autonomie, capacité d’organisation et d’interaction avec plusieurs équipes* Créativité et capacité d’initiative* Enthousiasme et aisance dans la communication écrite* Très beaux locaux dans le 17ème près du Parc Monceau* Mise à disposition d’une salle de sport* 1 jour de télétravail par semaine* Participation au transport* Titre-restaurant* Prime annuelle* IntéressementClaude CalmonNé en 2020, Calmon Partners Executive Search est un cabinet de chasse de têtes spécialisé dans les métiers de l’investissement. Composées de professionnels issus du monde de la finance, nos équipes accompagnent nos clients – Fonds d’Investissement, Family Office, Banques, Conseils & Cabinets, Codir - dans le développement de leurs expertises en France comme à l’international. Présents à Paris et Genève, nos experts établissent leur mission sur une véritable relation de confiance entre clients et candidats dans le respect de leurs valeurs et raison d’être.Calmon Partners Executive Search est une filiale de









Articles similaires < > Contrôle de Gestion – Private Equity Un Senior et un Manager en Restructuring Director M&A Healthcare