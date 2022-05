Recrutement : la recherche de candidats qualifiés, priorité n°1 des DAF dans un contexte de transformation Guide des Salaires Robert Half - 2e semestre 2022.

• 90 % des DAF se disent plus ou aussi confiants pour les 12 prochains mois qu’ils ne l’étaient pour l’année passée

• 81 % d’entre eux prévoient des recrutements pour l’année à venir

• 45 % ont fait un mauvais recrutement au cours de l’année passée



Robert Half, cabinet international de recrutement, notamment spécialisé dans les métiers de la finance et la comptabilité, met à jour son Guide des salaires pour le 2e semestre 2022. Les grilles de salaires des dizaines de fonctions suivies par Robert Half ont été entièrement revues pour permettre aux recruteurs, salariés et chercheurs d’emploi de disposer de données parfaitement actualisées en vue de leurs négociations salariales.



Robert Half dévoile également à cette occasion les résultats d’une nouvelle étude auprès de 100 DAF français sur leurs priorités de recrutement. En dépit des incertitudes économiques, les DAF se disent confiants pour l’année à venir et confirment le dynamisme du marché, mais leur capacité à recruter les candidats les plus qualifiés est un enjeu prioritaire.



En dépit des incertitudes économiques internationales, les DAF interrogés par Robert Half au 1er trimestre 2022 affichent leur optimisme quant aux perspectives de croissance de leur entreprise pour les 12 mois à venir : 70 % se disent plus confiants qu’ils ne l’étaient pour l’année passée, 20 % aussi confiants.

Ils sont 81 % à prévoir des recrutements en CDI sur les 12 prochains mois. 29 % anticipent la création de nouveaux postes.

Les 5 challenges de recrutement des DAF pour le 2nd semestre 2022



Les attentes en termes de compétences apparaissent clairement comme prioritaires auprès des DAF français. En effet, les 5 premiers challenges de recrutement identifiés sont tous liés à un enjeu d’attraction ou de rétention de collaborateurs qualifiés :



1. Retenir les employés les plus performants (cité par 34 % des DAF)

2. Trouver le bon profil parmi un nombre important de candidats (31 %)

3. Trouver un candidat avec les bonnes compétences mais également capable de s’intégrer à l’entreprise (26 %)

4. Trouver un candidat avec les bonnes compétences pour le poste à pourvoir (26 %)

5. Faire monter en compétence les employés existants (24 %)



45 % des DAF déplorent par ailleurs un mauvais recrutement au cours de l’année passée, contre seulement 37 % des DSI.



« La nécessité de s’entourer d’équipes financières agiles s’impose comme une évidence au regard des nombreux défis actuels : il faut poursuivre les transformations engagées pour permettre la croissance, mais aussi anticiper les risques liés aux aléas économiques. Conjoncture changeante, inflation, tensions sur les chaînes d’approvisionnement, blocage de flux financiers… Les défis sont nombreux. Les entreprises ont donc besoin de profils de haut niveau, qui allient maîtrise technique et soft skills », commente Aurélien Boucly, Directeur chez Robert Half France.



Interrogés sur les critères sur lesquels ils ne pourraient faire l’impasse lors d’un recrutement, les DAF mentionnent à niveau égal les compétences techniques et les soft skills (56 %), devant le niveau de diplôme (48 %).



La question salariale



Alors que la question de la rémunération s’impose fortement pour d’autres fonctions de l’entreprise et qu’elle est la priorité de 77 % des employés, selon un récent sondage Robert Half[1], le salaire préoccupe paradoxalement moins les DAF. Seuls 22 % d’entre eux évoquent le fait de répondre aux attentes salariales parmi les principaux challenges de recrutement. Le critère arrive au 7e rang des items listés, par ordre de priorité.



A la différence des DG et DSI également interrogés par Robert Half, les DAF évoquent à 38 % la recherche d’un meilleur équilibre de vie comme principale inquiétude quant à leur capacité à retenir les talents. Le fait de ne pas pouvoir augmenter les salaires des collaborateurs n’arrive qu’en 3e position (28 %). De même, parmi les principales raisons identifiées de refus d’une offre par un candidat, seuls 19 % évoquent les attentes salariales (contre 30 % des DSI) quand 27 % mentionnent les divergences sur les attentes professionnelles (contre 13 % pour les DSI).



« Au sein de l’entreprise, les DAF sont en position de force pour proposer des offres de rémunération qui correspondent aux attentes du marché. Les directions d’entreprise savent qu’elles doivent donner aux départements financiers les moyens de leurs ambitions », analyse Aurélien Boucly.



[1] Etude Robert Half auprès de 1 000 Français, mars 2022.



À propos du Guide des Salaires 2022 : Le Guide des Salaires Robert Half, publié chaque année, contient des informations basées sur les milliers de placements, de négociations et de recrutements gérés par les spécialistes de Robert Half. Seuls les salaires de départ sont pris en compte parce que de nombreux facteurs externes – tels que l’ancienneté, l’éthique professionnelle, les performances professionnelles et la formation – jouent sur les salaires que touchent les employés à temps plein tout au long de leur carrière.



Méthodologie de l’étude dirigeants : En complément des données utilisées pour le Guide des Salaires, Robert Half a commandé une enquête réalisée en ligne au mois de février 2022 auprès de 300 dirigeants français (directeurs généraux, directeurs administratifs et financiers, directeurs des systèmes d’information, ayant des responsabilités en matière de recrutement), issus d’entreprises de toutes tailles des secteurs privés et publics.



