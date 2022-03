Recrutement : Stage Analyste M&A H/F - Juillet 2022

EXEL Industries est un groupe familial français (c 900 M€ de CA), dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité, en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux.



Le groupe intervient sur 3 marchés les agroéquipements l’industrie les loisirs jardin et nautique.

Avec ses produits à forte valeur ajoutée, le groupe ambitionne de positionner ses sociétés parmi les leaders de leurs marchés.



Dans le cadre de son fort développement, EXEL Industries est à la recherche de son Analyste M&A stagiaire (H/F) pour accompagner la Direction Stratégique dans ses opérations de croissance externe small et mid cap.



En tant qu’Analyste M&A stagiaire, vous serez rattaché(e) directement au Chargé de développement M&A.



Vous serez amené(e) à intervenir sur des opérations d’acquisition et d’investissement, notamment :

- Effectuer des études de marché et des opérations de ciblage

- Rédiger différents documents de présentation (études sectorielles, company profile, note d’investissement, board presentation sur la base d’analyses techniques avancées

- Participer à la modélisation des business plan et aux valorisations

- Accompagner l’équipe M&A dans l’exécution des opérations de croissance externe

- Contribuer aux revues financières des projets d’investissements stratégiques internes



Nous recherchons des profils :

- Étudiant(e) d’une grande école de commerce ou d'ingénieurs, d’une université de premier rang, vous manifestez un intérêt particulier pour les métiers de haut de bilan et la stratégie d’entreprise

- Une première expérience obligatoire en M&A, en Private Equity en Transaction Services ou dans un cabinet de conseil en stratégie

- Parfaite maitrise des outils bureautiques ( Powerpoint), des bases de données et des techniques financières et comptables

- Une bonne culture économique et financière est indispensable et u ne connaissance de l’univers industriel serait un atout

- Soft skills requis esprit critique et synthétique, rigueur, autonomie, parfaite présentation et forte implication

- Français et anglais courants requis, une troisième langue serait un plus.



Le stage est à pourvoir à partir de juillet 2022 pour une durée de 6 mois et sera basé à la holding du groupe à Paris télétravail ponctuel envisagé.



Rémunération attractive à définir selon profil.



Merci de bien vouloir candidater à cette offre en envoyant votre CV et votre lettre de motivation à [Louismax cohen@exel industries com]mail:Louismax cohen@exel industries com avec la référence « STAGE ANALYSTE M&A ».

Mars 2022