Accueil Envoyer Imprimer Partager RealT se lance au Panama et tokenise son premier bien immobilier en dehors des Etats-Unis L’entreprise américaine RealT accompagne les particuliers qui s’intéressent aux actifs numériques et aux opportunités qu’offre la blockchain aux investisseurs. Depuis 2019, RealT propose d’investir dans l’immobilier tokenisé et ce, déjà à partir de 50 euros. Aujourd’hui, cette Proptech annonce avoir franchi une nouvelle étape importante dans son développement : RealT a tokenisé le premier bien immobilier en dehors des Etats-Unis. Explications.

Partenariats stratégiques et développement à l’international Depuis 2019 RealT offre la possibilité unique d'investir dans des propriétés immobilières tokénisées via la blockchain. Cette approche révolutionnaire de la propriété immobilière remplace les actes traditionnels sur papier par des jetons (tokens) offrant plus de transparence et de liquidité aux investisseurs. Les équipes de RealT mettent au cœur de leur activité l’esprit d’innovation et de collaboration, ce qui est démontré par leur dernier partenariat stratégique noué avec Roofstock, l’un des pionniers américains de la digitalisation de l’immobilier.



Cette alliance stratégique a permis d’élargir la gamme de biens immobiliers disponibles en combinant l’offre de Roofstock avec la polyvalence et l'accessibilité de l'approche de tokenisation de RealT. Aujourd’hui, RealT annonce la tokenisation de son premier bien immobilier au Panama. Il s’agit de la première propriété tokenisée par la Proptech américaine en dehors des Etats-Unis.

Un marché en pleine croissance qui séduit les investisseurs Avec son lancement au Panama, RealT confirme sa croissance et sa volonté de mondialiser les marchés immobiliers. Le Panama, avec son économie florissante et son marché immobilier dynamique, offre aux investisseurs une multitude de nouvelles opportunités et d'options de diversification. Le marché immobilier panaméen connaît depuis quelque temps une hausse de la demande et est devenu une alternative attrayante pour les investisseurs mondiaux à la recherche de stabilité. L’attrait des



destinations balnéaires du Panama suscite également un intérêt supplémentaire chez les acheteurs.



Le marché panaméen attire aujourd’hui de plus en plus d’investisseurs. Cette appétence vient en réponse aux efforts du gouvernement pour améliorer le secteur du tourisme et élargir l’offre d’appartements de qualité. Ses programmes de Visa populaires, qui offrent la résidence en échange d'un placement, devraient attirer encore plus d'investisseurs.



La croissance économique du Panama souligne l’immense potentiel de ce marché en pleine expansion. RealT s’inscrit dans cette dynamique positive en proposant aux détenteurs des tokens un accès privilégié à ce marché prometteur.

